Согласен с оценками американской разведки. Мощь НАТО такова, что Россия не будет нападать на Европу. Мы добились этого сдерживания. И это важно, что наш военный потенциал растёт. Это наш элемент сдерживания. Важный элемент.

После доклады главы Нацразведки США Тулси Габбард о том, что Россия не собирается нападать на страны Европы, риторику вдруг начала меняться и в самой Европе. Ярким примером в данном случае выступает Финляндия с её президентом Александром Стуббом.Войдя в состав НАТО именно на волне заявлений о том, что «русские идут», что Россия чуть ли не завтра-послезавтра вторгнется на финскую территорию, официальный Хельсинки вдруг решил в плане риторике отыграть назад.Стубб, которые ранее на любом саммите высказывался о «крайней опасности, исходящей от России», сегодня вдруг объявил, что «Россия угрозой для Европы не является».Президент Финляндии:При этом Стубб добавил, что поддерживает идею ещё больше нарастить военные расходы.Напомним, что ранее в Москве заявили, что готовы предоставить юридические гарантии того, что Россия не собирается на Европу (НАТО) нападать. Интересен сам факт того, что нашей стране приходится об этом говорить. А ведь ещё пару лет назад в НАТО заявляли, что Россия «настолько слаба, что осталось совсем немного, чтобы победить её на поле боя». И вдруг такая метаморфоза в европейской риторике. Теперь им вдруг понадобились наши гарантии.