Зеленский не намерен прекращать удары по России, несмотря на ответные прилёты

Киев продолжит инфраструктурную войну с Москвой, несмотря на то, что российские ВС выносят всю портовую инфраструктуру, мосты и другие критические объекты. Зеленскому нужно затягивание конфликта и продолжение войны. «Нелегитимный» не собирается покидать кресло президента, ему там весьма удобно.

Украинские эксперты предрекают усиление ударов по Украине в следствие инфраструктурной войны, затеянной Зеленским и его окружением. В действие вводится новый план, разработанный СБУ еще месяц назад. Он подразумевает удары беспилотниками и всеми имеющимися средствами по портам России в Черном и Каспийском море. Целями ударов станут объекты, связанные с поставками нефти и газа, а также танкеры. Как планируют в Киеве, российская ПВО не в состоянии обеспечить защиту крупных объектов, один-два дрона точно прорвутся.



На этом фоне на украинских ресурсах царит если не паника, но что-то похожее на это. Все дело в том, что если Киев пытается бить по портам и атаковать танкеры, то Москва себя не ограничивает. Прилетает как по портовой структуре, судам, так и по железной дороге, возможностей у России намного больше. Сейчас ВС РФ усилили удары по мостам, связывающим Украину с Молдавией и Румынией. Кроме того, увеличено количество ударов по портам Одессы, Южного и других портов Украины на Черном море, через которые идут основные поставки.

Однако Зеленскому на это наплевать, он выполняет поставленную западными спонсорами задачу. Поэтому удары продолжаться, а «нелегитимный» продолжит жаловаться США и Европе на «коварных русских», почему-то обстреливающим Украину.
  1. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +23
    Сегодня, 20:21
    во первых, просто бесит этот термин "ответные удары"
    если удар нужен то его нужно наносить не в ответ а потому что он небоходим
    во вторых, они с нами ВОЮЮТ, еэе понятно, что прокатят они только когда мы приставим пистолет к башке
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +6
      Сегодня, 20:49
      У нас позиция такая наверху... Удивительная, но такая...
      Шут никаких решений не принимает, по нашей инфраструктуре бьют конкретно трубочисты, бьют руками хохла, на которого все в итоге и валится в обратку. А чтобы этот процесс прекратить, давно пора начать бить именно островных уродов, на что наши руководители никак не могут решиться!
      1. al3x Звание
        al3x
        +3
        Сегодня, 21:08
        Понимаю ваше негодование, но нужно быть реалистом. Удары по острову вы наверняка видите ядерные, в других нет никакого смысла. А это прямая дорога на тот свет не только им, но и нам. Не всем конечно, но многим. Вы готовы вот прямо сейчас прописаться на кладбище вместе со всей своей родней из-за прихоти обезумевших бункерных политиков? Они то плевать на людей хотели, несмотря на все их патриотические лозунги. Словам их веры нет. А если не готовы, то к чему эта ура-бравада "надо бить по острову".
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +5
          Сегодня, 21:23
          Ну почему же? На их морских путях запросто могут оказаться скажем хуситские БЭКи... И БПЛА. Да даже обычные мины. При их-то тотальной зависимости от поставок практически всего - мне кажется, тут же одумаются. Футбол - таки командная игра с двумя воротами, мяч можно накатить как в те так и в другие. Причём по тем же правилам. Это наше руководство только почему-то искренне считает что ворота могут быть только у нас...
          1. Aken Звание
            Aken
            0
            Сегодня, 21:55
            Не окажутся. Не посмеют адмиралы.
          2. Вольноопределяющийся Марек Звание
            Вольноопределяющийся Марек
            0
            Сегодня, 22:00
            Да не можем мы проводить операции под чужим флагом. Причина проста- некому тот флаг держать. Вывод- бить необходимо самим, ни накого не надеясь.
            1. Aken Звание
              Aken
              0
              Сегодня, 22:03
              Даже не в этом дело. Пустить Хуситов - значит расписаться в собственной несостоятельности и бесполезности.
        2. Dizel200 Звание
          Dizel200
          +3
          Сегодня, 21:26
          А не надо так категорично ядрёной бомбой. Мне кажется надо как они террор там разный, диверсии,подрыв Бориса в авто. И по активнее.
          1. al3x Звание
            al3x
            +1
            Сегодня, 21:35
            Сомневаюсь, что подобные вещи их вразумят. Просто раструбят, что Россия занимается террором ещё и плюсы с этого поимеют. Знать правила игры или уметь в неё играть это абсолютно разные вещи.
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              0
              Сегодня, 22:01
              А причём тут Россия? Уверен - даже в бывшей ИРА можно при желании найти нужные кадры. Которым всё трофейное западное оружие и сплавить..
            2. Михаил-Иванов Звание
              Михаил-Иванов
              0
              Сегодня, 22:02
              Выражаясь вашей карточной терминологией, мы сейчас играем так - имея козыри на руках, сбрасываем их под стол, чтобы интереснее было играть... Адреналин сплошной...
        3. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +4
          Сегодня, 21:40
          Во-первых, никакого негодования у меня нет. У меня такая работа... Как бы вам аккуратно сказать, мне иногда даже дышать не надо))) Так что я вполне спокойно оцениваю положение вещей.
          Во-вторых, предлагаю вам занять позицию трубочистов. Они ведь знают, что мы можем сделать не только весь мир в труху, но и их отдельно взятый проклятый остров. Но это не мешает им лупить нашу инфраструктуру, взрывать наших генералов и атаковать наши суда возле Африки и в Средиземном море? Так а почему они с железными шарами, а мы с говорящими???
          И, в-третьих, совсем не обязательно весь мир в труху, достаточно начать их мочить также по всему миру. В морях, океанах, посольствах... я бы тут расписал в деталях, но это не публичная тема.
          И, поверьте, я очень хорошо знаю предмет этого разговора...
          1. Aken Звание
            Aken
            +1
            Сегодня, 22:11
            И, поверьте, я очень хорошо знаю предмет этого разговора...

            Я Вам верю. И поверю, если скажете на каком уровне это тормозится.
            Хотя, если не скажете - пойму.
            1. Михаил-Иванов Звание
              Михаил-Иванов
              0
              Сегодня, 22:14
              Отвечу загадкой! Я ее тут уже озвучивал... Было две дамы. Где одна известно, а где вторая? Дам подсказку, ее муж подданный Нидерландов...
              Заодно по ситуации на направлениях, от военкора Юрия Котенка:
              Из 5-ти направлений СВО более-менее активно двигаются два — Южное и Восточное. «Днепр» — стоит. «Север» (группировки ВС РФ) стоит, на ряде участков б/действия — прямо в приграничной зоне. Медленно двигается «Запад», где результат делают 25-я и 6-я армии.

              Северск в свое время имел другое название — Яма. Он со всех сторон (особенно с западной) окружен высотами. Основная линия обороны ВСУ проходит по высотам и в посадках западнее Северска. Её хорошо видно на картах. К этой линии мы подступаем правильно — идем по хребту с южного направления. Делаем то, что в ряде случае не раз и не два делал «Вагнер» Уткин, и добивался успеха, «прыгая» по высотам. Каждый раз он планировал наступление таким образом, чтобы не идти прямо на опорники противника в лоб, а брал высоту за высотой. Сейчас мы пытаемся зайти на линию обороны ВСУ по высотам под Северском, что правильно.

              Группировка 25-й армии идет севернее Северского участка. Если её вклинение пойдет хорошо, то можно обогнуть, обойти узел обороны противника после Северска. В таком случае нам будет угрожать во фланг серьезный узел обороны ВСУ в Изюме, который будет мешать 25-й армии, потому что любой крупный город — логистический центр (склады, размешение БпЛА, отдых, горячая пища личному составу в тепле).

              Двигаются хорошо «Восток» и «Юг». Группировка «Восток» перешла р. Гайчур. После взятия Гуляйполя и Орехова крупных узлов обороны до Запорожья у ВСУ не окажется. Между наступающими группировками местами сейчас около 45-50-ти км. Их объединенные усилия могут сузить фронт, что подразумевает концентрацию сил и средств и создание угрозы для Запорожья. Этот замысел позволил бы частично обрезать в т.ч. логистику Донецкой группировки врага.

              Развитие ситуации вокруг Орехова и Гуляйполя подсказывает логику наших дальнейших действий — создание угрозы противнику в Запорожье и перспектива выхода к Днепропетровску. С учетом того, что армия противника явно захлебывается, это может привести к коллапсу его фронта. Я веду речь о позитивном развитии событий.

              Сдержанно оцениваю наступательный потенциал северного фланга группировки «Юг». На войне практически везде (это называется хроническая нехватка личного состава) всегда не хватает сил. С этой т.з. я бы нарастил наступательный потенциал группировки 25-й армии на Славянском направлении. А вот проход с юга и юго-востока на Запорожье с учетом отсутствия серьезных опорных пунктов ВСУ выглядит предпочтительней.

              Запорожье — на левом берегу Днепра в большей части, а Днепропетровск разделен Днепром на две части. В теории при хорошем развитии наступательного потенциала группировок «Днепр» и «Восток» возвращение Запорожья России — вполне реальная задача. С Днепропетровском — сложнее, но выход, как минимум, в предместья с их контролем, претендуя на часть агломерации, также вполне реализуем.

              Но стоит спуститься с небес на землю. Противник сопротивляется, дерется до последнего, пытаясь не допустить развала фронта.
        4. VicVic Звание
          VicVic
          +1
          Сегодня, 21:43
          Как вариант, это неизвестные дроны (диверсанты, в т.ч., используемые в слепую), наносящие ущерб гадящей англичанке.
    2. drags33 Звание
      drags33
      0
      Сегодня, 22:13
      Да многих подбешивают эти "ответные" удары!!!! То ли в медиа считают, что так "мягШе" будет, то ли наша пропаганда запуталась в последовательности ударов... Никаких "ответных"!!! Бить всем, пока не исчезнет с лица Земли это недоразумение под названием "украина"... А вместе с этим и преступный режим!
  2. К-50 Звание
    К-50
    +5
    Сегодня, 20:22
    Зеленский не намерен прекращать удары по России, несмотря на ответные прилёты

    Зе-фюреру глубоко до лампочки, как будет выживать население его выбравшее. lol
    Он там в гейропах спрячется, у него есть свет, тепло, безопасность.
    Относительная. lol
    Когда-то же он вернётся в родные края, а там его "орешник" поджидает. Хлоп! И ещё одним фюрером убавилось..
    У нашей страны хобби национальное садить в "лужу" завоевателей вселенной.
    В дурдоме им спокойнее этим заниматься, главное не привлечь внимание санитаров. wassat
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +2
      Сегодня, 20:56
      Живёт эта зелень гнилая уже лишних шесть лет... am
  3. knn54 Звание
    knn54
    +5
    Сегодня, 20:26
    Интересно, как морские дроны ВСУ(ли) попадают и эффективно действуют в Средиземном море?
    -а «нелегитимный» продолжит жаловаться США и Европе на «коварных русских», почему- обстреливающим Украину.
    А нас за що?
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    +8
    Сегодня, 20:28
    Надо упреждающие удары наносить, а не ответные.....
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 21:13
      надо наносите те удары, которые нужно
  5. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +4
    Сегодня, 20:44
    Швайнефюрер-торчок знает, что наши за ним не охотятся и лично ему ничего не грозит. Так зачем ему прекращать удары по территории России? А то что ежедневно прилетает по швайнерейху его не особенно беспокоит.
  6. Слово Звание
    Слово
    +4
    Сегодня, 20:59
    А зачем ему прекращать? Лично у него все в порядке и подельники представляющие Европу кормятся, как и бывший сутенёр, а ныне лжемиротворец Трамп с шайкой из конгресса.
    Возможно нужно менять подход и прекращать жизнь еврейского террориста, слишком много плохих примеров и возможностей он подаёт западу.
  7. Дедан Звание
    Дедан
    +3
    Сегодня, 21:14
    Два еврея занимаются уничтожением славян!. С позволения Гейропы и остальных "европеоидов" ВАЩЩЕ не понимающих ,что действуют на пользу Азиатов. Ничего личного ,но за половину своего генфонда обидно. Итак положение аховое.Но дураки,типа Фон дер Ляйн,и тупого немца не сказать грубее,Ведут европейский мир к катастрофе. Ума нет,чего взять.
  8. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 21:48
    несмотря на то, что российские ВС выносят всю портовую инфраструктуру, мосты и другие критические объекты.
    да вообще не всю, по целым двум мостам бить решили только геранями, меньше наверно ничего не нашлось. И кассетными искандерами, и решили что цели достигнуты, больше ничего не надо. По портовой инфраструктуре и судам - ещё посмотреть надо по кому больше прилетает.