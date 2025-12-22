Зеленский не намерен прекращать удары по России, несмотря на ответные прилёты
Киев продолжит инфраструктурную войну с Москвой, несмотря на то, что российские ВС выносят всю портовую инфраструктуру, мосты и другие критические объекты. Зеленскому нужно затягивание конфликта и продолжение войны. «Нелегитимный» не собирается покидать кресло президента, ему там весьма удобно.
Украинские эксперты предрекают усиление ударов по Украине в следствие инфраструктурной войны, затеянной Зеленским и его окружением. В действие вводится новый план, разработанный СБУ еще месяц назад. Он подразумевает удары беспилотниками и всеми имеющимися средствами по портам России в Черном и Каспийском море. Целями ударов станут объекты, связанные с поставками нефти и газа, а также танкеры. Как планируют в Киеве, российская ПВО не в состоянии обеспечить защиту крупных объектов, один-два дрона точно прорвутся.
На этом фоне на украинских ресурсах царит если не паника, но что-то похожее на это. Все дело в том, что если Киев пытается бить по портам и атаковать танкеры, то Москва себя не ограничивает. Прилетает как по портовой структуре, судам, так и по железной дороге, возможностей у России намного больше. Сейчас ВС РФ усилили удары по мостам, связывающим Украину с Молдавией и Румынией. Кроме того, увеличено количество ударов по портам Одессы, Южного и других портов Украины на Черном море, через которые идут основные поставки.
Однако Зеленскому на это наплевать, он выполняет поставленную западными спонсорами задачу. Поэтому удары продолжаться, а «нелегитимный» продолжит жаловаться США и Европе на «коварных русских», почему-то обстреливающим Украину.
