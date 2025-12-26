Стоит ли Дели беспокоиться из-за крупнейшего в мире гидроэнергетического проекта?



Район строительства будущей плотины «Медог»

Большие планы

География и строительство



Примерный маршрут прокладки подземных тоннелей. У северо-западной части этих сооружений будет построена плотина

Повод для критики



ГЭС «Три ущелья» на р. Янзцы

Стратегическая угроза

Речное противостояние

Несколько месяцев назад Китай начал строить на реке Брахмапутра свою новую. гидроэлектростанцию. Объект с уникальными характеристиками должен будет улучшить энергоснабжение Восточного Тибета и создать задел для дальнейшей модернизации местной инфраструктуры. Однако этот проект подвергся критике, причём ещё до начала строительства. В частности, Индия считает его потенциальной угрозой для своей безопасности по нескольким направлениям.Китайские специалисты разрабатывали новый проект строительства ГЭС в течение нескольких последних лет. В прошлом году проект прошёл необходимые проверки и в декабре получил одобрение высшего руководства страны. Параллельно шла подготовка на месте будущего строительства. Официальная церемония запуска стройки состоялась 19 июля 2025 г.Строительство ведётся на р. Брахмапутра в уезде Медог городского округа Ньингчи, входящего в состав Тибетского автономного региона. Будущая ГЭС нередко именуется по названию уезда. На территории уезда будут построены крупные наземные, подземные и подводные сооружения.Общая стоимость проекта, согласно утверждённому плану, составит 1,2 трлн юаней (ок. 167 млрд долл. США). Постройка основных сооружений завершится в начале следующего десятилетия. Ввод ГЭС в эксплуатацию запланирован на 2033 г.Уже отмечается, что новая ГЭС «Медог» будет почти в пять раз дороже станции «Три ущелья», построенной на р. Янцзы и работающей с 2003 г. При этом строящийся объект будет превосходить существующий и по выработке энергии. Подобный баланс затрат и характеристик посчитали оптимальным, и проект получил одобрение.Сообщают, что новая электростанция будет снабжать энергией близлежащие районы. Восточный Тибет пока не получил развитой энергосистемы, что ограничивает его развитие. Появление ГЭС с рекордными показателями исправит эту ситуацию. При этом речь идёт о приграничном районе, который требует особого внимания по соображениям национальной безопасности.Через округ Ньингчи протекает река Брахмапутра (местное название Ярлунг-Цангпо). На востоке округа она поворачивает на северо-восток и огибает гору Намча Барва (Намджагбарва), после чего уходит на юг — этот участок реки называют Великим поворотом. Затем река уходит на территорию Индии. В этом районе река протекает в глубоком ущелье. При этом имеет место значительный перепад высот, влияющий на скорость течения и расход воды.Именно в Медоге и Ньингчи строится новая ГЭС. Согласно утверждённому плану, у начала Великого поворота, к востоку от г. Намча Барва будет построена плотина. В связи со спецификой реки требуется достаточно широкое и высокое сооружение, способное выдержать сезонные колебания расхода воды. Также планируется построить дополнительные объекты для обеспечения работоспособности ГЭС в разных условиях.За счёт плотины будет сформировано новое водохранилище. Любопытно, что оно будет иметь ограниченную площадь и в этом отношении уступать другим аналогичным объектам. Потребную площадь водохранилища удалось сократить за счёт особенностей рельефа и характерной конструкции ГЭС.Под г. Намча Барва будут проложены четыре тоннеля длиной ок. 45 км. Они будут отводить воду от плотины к низовьям Великого поворота. Перепад высот на этом участке достигнет 2 км. В тоннелях разместят несколько гидроагрегатов высокой мощности.Грамотное использование особенностей местности и современных технологий позволит получить особые характеристики. Так, расчётная мощность ГЭС «Медог» достигнет 60 ГВт. Годовая выработка, по проекту, выйдет на уровень 300 ТВт.Для сравнения, установленная мощность «Трёх ущелий» составляет 22,5 ГВт. Также следует вспомнить наиболее мощную зарубежную ГЭС — бразильско-парагвайскую Itaipu на р. Парана. Её установленная мощность составляет 14 ГВт. Таким образом, будущая китайская гидроэлектростанция по общей мощности будет превосходить 2-3 крупнейшие, существующие в настоящее время.Уникальный энергетический проект привлёк внимание уже на стадии первых анонсов и планов. Предсказуемо, он не только вызвал интерес, но и подвергся критике. Ряд организаций и структур нашёл в будущей ГЭС те или иные риски и угрозы, причём самого разного характера.Например, иностранные природозащитные организации критикуют проект «Медог» из-за ожидаемых последствий для экологии. Строительство ГЭС приведёт к затоплению значительных территорий Тибета, из-за чего сократятся ареалы обитания различных животных и произойдёт локальное изменение климатических условий. Кроме того, окрестности г. Намча Барва являются сейсмически активной зоной, что создаёт дополнительные риски.Восточный Тибет не отличается высокой плотностью населения, однако и в этом случае придётся перенести некоторые деревни и посёлки. Такие мероприятия считают негативными и угрожающими культурному наследию региона. Кроме того, переселенцам предстоит столкнуться с различными трудностями на новых местах.Следует отметить, что критика ГЭС «Медог» нередко звучит из-за рубежа. Этот факт указывает на природу подобных тезисов. Вероятно, их авторов волнует не биоразнообразие и культурное наследие, а рост китайской инфраструктуры в регионе. При этом критические мнения имеются и в самом Китае, однако они носят научный и объективный характер, что позволяет учитывать их в планировании. Согласно многочисленным заявлениям ответственных лиц, при проектировании ГЭС учитывались все объективные факторы и потенциальные риски.Новый полномасштабный проект имеет большое значение для Китая, желающего укреплять свои южные рубежи. В то же время он вызывает большое беспокойство Индии. Появление новой ГЭС рекордных размеров может стать угрозой для её национальной безопасности на стратегическом северном направлении.Дело в том, что после Великого поворота р. Ярлунг-Цангпо, или Брахмапутра, попадает на территорию Индии и далее течёт по ней до слияния с Гангом. Эта река имеет большое значение для хозяйства и экономики восточных штатов Индии. Любые изменения на ней могут негативно повлиять на жизнь и развитие этих регионов.Ожидается, что плотина в уезде Медог снизит водосток Брахмапутры, в т. ч. попадающий на территорию Индии. Подобная ситуация будет сохраняться круглый год и ухудшаться в определённые периоды. Летом этого года иностранная пресса опубликовала расчёты индийских специалистов, сделанные по заказу Нью-Дели. Оказалось, что в сухой сезон (с ноября по апрель) сток воды может сократиться на 85% от нынешней нормы.Таким образом, сам факт наличия и работы новой ГЭС может ухудшить гидрологическую обстановку в нескольких районах. Кроме того, в этом контексте существуют дополнительные риски военного и политического характера, которые тоже требуют внимания.Следует напомнить, что Китай и Индия имеют ряд территориальных и иных разногласий. Из-за этого две страны рассматривают друг друга в качестве потенциального противника. Они принимают различные меры, направленные на продвижение своих интересов. Такие процессы нередко приводят к прямым столкновениям в приграничных районах.В Нью-Дели опасаются, что ГЭС «Медог» станет дополнительным инструментом для давления на Индию. Регулируя сток Брахмапутры, китайская сторона сможет оказывать влияние на различные отрасли индийской экономики. Иными словами, Китай, в теории, сможет сдерживать или даже останавливать развитие некоторых программ и целых направлений южного соседа.Индия не имеет возможности надавить на Китай и заставить его отказаться от уже начатого строительства. В связи с этим предлагаются другие меры. Основная идея заключается в постройке собственного водохранилища на Брахмапутре в шт. Аруначал-Прадеш. Такой объект позволит накапливать излишки воды в сезон дождей и выдавать их зимой, нормализуя сток по реке. Кроме того, на нём будут присутствовать гидроагрегаты для выработки электроэнергии.Ранее были разработаны, одобрены и запущены сразу три проекта по строительству гидротехнических сооружений в шт. Аруначал-Прадеш, где Брахмапутра попадает на территорию Индии. Новые плотины и ГЭС планируется ввести в строй после 2030-32 гг. С их помощью удастся улучшить гидрологическую обстановку, а также повысить выработку электроэнергии в регионе.Таким образом, две крупные азиатские страны продолжают строить свою энергетическую инфраструктуру, а также планируют развивать другие отрасли и направления. При этом имеет место достаточно большой горизонт планирования. Новые ГЭС в двух странах будут введены в эксплуатацию после 2032-33 гг., а желаемый экономический эффект будет достигнут ещё позже.Однако перспективные инфраструктурные проекты, по ряду объективных причин, превращаются в политическое и экономическое противостояние. Кроме того, нельзя исключать дальнейшее ухудшение ситуации, которое приведёт к новым столкновениям. Как две страны будут решать этот вопрос и отстаивать свои интересы, пока неизвестно. Тем не менее, уже ясно, что Китай и Индия не будут отказываться от запланированного строительства.