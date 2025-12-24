День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками
Ежегодно 24 декабря отмечается День воинской славы России — День взятия в 1790 году турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова. Хотя это, безусловно, знаменательное событие произошло 11 декабря по старому стилю, то есть 22 декабря — по новому, официально День воинской славы установлен на 24 декабря. Это обусловлено издержками перевода дат со старого стиля на новый.
В мировую военную историю это сражение вошло как уникальный пример успешного и быстрого штурма хорошо укрепленной цитадели войском, численность которого уступала численности обороняющихся. Для Оттоманской Порты, которая в то время в очередной раз воевала с Россией за Северное Причерноморье, падение Измаила стало тяжелейшим ударом.
Примечательно, что в ходе предыдущей русско-турецкой войны Измаил был взят русскими войсками под командованием генерала Репнина, однако по условиям заключенного в 1774 году Кючук-Кайнарджийского мирного договора крепость вернулась в руки Порты.
Несмотря на то, что русско-турецкая война, начавшаяся в 1787 году, обернулась для Оттоманской Порты целой чередой тяжелых поражений, турки не отказались от стремления вернуть территории, утраченные ими в результате предыдущей кампании. Реваншистские устремления Константинополя активно поддерживали Англия и Пруссия. Взятие Суворовым Измаила стало серьезным козырем, вынудившим оттоманов забыть о своих претензиях на Крым и принять предлагаемые Россией условия мира.
Крепость Измаил, фортификации которой были возведены под руководством немецких и французских инженеров, была крупнейшей цитаделью турецкого владычества на Дунае и считалась неприступной. С юга Измаил был защищен Дунаем, ширина которого в этом месте превышала полкилометра. Кроме того, вокруг крепостных стен был вырыт глубокий ров шириной 12 метров. Гарнизон крепости насчитывал 35 тысяч человек и имел на вооружении 265 артиллерийских орудий.
Прибывший на позиции русской армии у стен Измаила Суворов, проведя рекогносцировку, пришел к неутешительным выводам, что у крепости нет слабых мест, однако не отказался от идеи взять формально неприступную цитадель. Суворов приказал соорудить точные копии укреплений Измаила, после чего каждую ночь русские войска учились штурмовать их, отрабатывая эти действия до автоматизма. В то же время командиру гарнизона крепости был направлен ультиматум, в котором туркам предлагалось сдаться, на что самонадеянный Айдослу-Мехмет-паша ответил, что «скорее небо упадет на землю и Дунай потечет вспять, чем сдастся Измаил».
Кроме того, чтобы максимально дезориентировать противника, Суворов приказал регулярно выпускать сигнальные ракеты, что вынуждало турецких наблюдателей постоянно находиться в напряжении. Поскольку привычка русского полководца лично возглавлять свои войска на главном направлении удара была хорошо известна противнику, Суворов регулярно появлялся на одном и том же участке, вынуждая обороняющихся стягивать туда основные силы.
Ранним утром 10 декабря (21 декабря по новому стилю) русская артиллерия, как полевая, так и установленная на гребных судах де Рибаса, начала многочасовую артподготовку, продолжавшуюся до полуночи. В три часа ночи Суворов отдал приказ о начале штурма крепости. Несмотря на то, что незадолго до этого несколько перебежчиков успели раскрыть туркам основные детали плана наступления русской армии, точное место главного удара было им неведомо. Это вынудило вражеский гарнизон в спешке маневрировать резервами, при этом лишаясь возможности сконцентрировать силы, достаточные для отражения штурма.
В итоге уже к восьми утра сопротивление противника на внешнем обводе укреплений было сломлено, и русские войска ворвались на улицы Измаила и начали городские бои. Турки отчаянно сопротивлялись — буквально каждый дом был превращен в огневую точку, огрызавшуюся огнем. Сопротивление турецкого гарнизона удалось сломить лишь после того, как были подтянуты легкие пушки, начавшие вести огонь картечью. Штурм был закончен лишь к пяти часам вечера, после чего над Измаилом был поднят русский флаг.
Тогда как обычным для того времени соотношением штурмующих и обороняющихся считалось три к одному, при штурме Измаила русские войска по численности уступали турецким: 31 тысяча штыков против как минимум 35 тысяч. При этом Суворову удалось добиться фактически невозможного: потери русских войск, даже по самому большому счету, составили не более четырех тысяч убитыми и шести тысяч ранеными, тогда как противник потерял около 26 тысяч только убитыми. На очистку Измаила от тел погибших турецких солдат пришлось потратить около шести суток, в течение которых постоянно сменяющиеся команды пленных турок выносили убитых за пределы внешних укреплений.
Русской армией в Измаиле были захвачены трофеи на общую сумму более одного миллиона рублей, в том числе 265 артиллерийских орудий и более трехсот знамен. Молниеносное взятие Измаила оказало гнетущее впечатление на Турцию и ее европейских союзников. Оттоманская Порта уже не смогла оправиться от этого поражения и уже спустя год, 28 декабря 1791 года, Константинополь был вынужден согласиться на заключение крайне невыгодного для него Ясского мира, по условиям которого за Россией были закреплены Крым и северное Причерноморье от Кубани до Днестра.
К сожалению, по условиям этого договора Измаил пришлось в очередной раз вернуть Турции, поскольку граница была установлена восточнее, по реке Днестр. Впоследствии — в 1809-м и в 1877-м годах русской армии пришлось снова брать Измаил, прежде чем он окончательно перешел во владение Российской империи.
По распоряжению российской императрицы Екатерины II в честь взятия Суворовым Измаила были учреждены офицерский золотой крест и солдатская медаль с надписью «За отменную храбрость». Кроме того, взятию Измаила посвящен гимн «Гром победы, раздавайся!», слова которого написал Гавриил Державин.
