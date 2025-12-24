1943. Бронетанковая техника в боях за Корсику. Введение
Перевод статьи «Panzergefechte auf Korsika. Selbstfarlafetten L.40 da 47/32 gegen Sturmgeschütze der Sturm-Brigade «Reichsfuerer SS» . Teil I», опубликованной в немецком военно-историческом журнале «Zeitgeschichte» (№№ 9-10 за 2025 г.).
Автор: Sergio Corbatti
Перевод: Slug_BDMP
Примечание переводчика
На страницах «Военного обозрения» в очерке «1943. Сражение за Корсику. Штурмовая бригада «Рейхсфюрер СС» в боях против французов и итальянцев» уже рассказывалось о боевых действиях на Корсике в 1943 году. Представленный ниже материал отражает итальянский взгляд на события и рассматривает преимущественно действия бронетанковой техники в этой компании.
Интересующимся темой рекомендую ознакомиться со статьёй российского автора Романа Пономаренко «Корсиканский фронт Второй мировой», опубликованной в журнале «Арсенал-коллекция».
Итальянские САУ L.40 на Корсике. Весна 1943
Корсика, входившая после капитуляции Франции в 1940 году в состав «Вишистской Франции», не была оккупирована странами Оси. Лишь 11 ноября 1942 года, после высадки союзников в Северной Африке, остров был занят итальянскими войсками VII армейского корпуса, которые высадились в Бастии и затем постепенно завершили оккупацию всей территории.
17 марта 1943 года генерал Джованни Мальи принял командование VII армейским корпусом; с 22 августа он командовал всеми вооружёнными силами на острове.
Падение фашистского режима в Италии 25 июля 1943 года было благожелательно воспринято и без того слабыми корсиканскими партизанскими силами, насчитывавшими лишь около тысячи человек. Они получили значительные поставки оружия от союзников, доставляемого как посредством сброса с самолетов, так и подводными лодками. Однако это не оказало заметного влияния на положение на Корсике.
Состояние итальянских войск на Корсике также не претерпело изменений после падения фашизма, которое было воспринято ими дисциплинированно. Восемь батальонов милиции, находившихся там, по прямой просьбе генерала Мальи подтвердили присягу на верность монархии и впоследствии действительно сражались на стороне частей Королевской армии против немцев.
20 августа 1943 года остров посетил генерал-фельдмаршал Альберт Кессельринг и встретился с генералом Мальи, попросив его включить немецкий персонал в итальянские зенитные и береговые батареи. Это предложение, имевшее очевидную цель смешать итальянские и немецкие войска, чтобы облегчить разоружение итальянских частей в случае заключения перемирия, было отвергнуто Мальи. Тот же самый план был предложен Мальи 7 сентября генерал-лейтенантом Фридолином фон Зенгером унд Эттерлином, который только что прибыл с материка самолётом в качестве командующего немецкими войсками на Сардинии и Корсике, однако и на этот раз Мальи решительно отказался.
8 сентября, в день объявления перемирия между Италией и союзниками, итальянские вооружённые силы на острове в основном состояли из VII армейского корпуса с двумя береговыми дивизиями — 225-й и 226-й, отвечавшими за стационарную оборону побережья, а также из двух пехотных дивизий — «Фриули» и «Кремона», на которые была возложена мобильная оборона. Кроме того, имелись другие корпусные подразделения как пехоты, так и артиллерии, а также силы Королевского флота, в подчинении которых находились береговые батареи и различные военно-морские части, размещённые в портах острова, и Королевских военно-воздушных сил, чьи весьма скромные силы включали лишь одну истребительную эскадрилью и две эскадрильи морской разведки. (Источник: Mario Torcello. Le operazioni delle unità italiane nel settembre-ottobre 1943. Roma, 1975, стр. 589-596.)
Немецкие войска, находившиеся на Корсике 8 сентября 1943 года, были довольно слабыми. В Бастии — главном порту на северо-восточном побережье — располагались некоторые подразделения кригсмарине с соответствующим командованием, основной задачей которых было управление перевозками в интересах снабжения дислоцированных на острове немецких частей, а также отвечавшее за снабжение вермахта управление с несколькими административными подразделениями и тремя зенитными батареями, предназначенными для противовоздушной обороны порта.
В начале сентября в Бастию прибыл неидентифицированный батальон вермахта. Полторы его роты были размещены к югу от Бастии, тогда как остальные роты были задействованы для охраны складов во внутренних районах острова — задачи, которую до того выполняли расчёты береговых батарей. Благодаря этому последние наконец смогли быть полностью сосредоточены на охране батарей, расположенных в районах Бастии и Бонифачо.
Генерал Джованни Мальи (Giovanni Magli), командующий итальянскими войсками на Корсике
Генерал Фридолин фон Зенгер унд Эттерлин в своем отчете (Militärarchiv Freiburg, RH 30-61, стр. 2-3), к сожалению, не сообщает, к какой части относился вышеупомянутый батальон. Однако нет оснований считать, что это был 3-й батальон 870-го полка вермахта, приданный штурмовой бригаде «Рейхсфюрер СС».
На острове также находился 242-й дивизион штурмовых орудий, который в общей сложности располагал 22 штурмовыми орудиями StuG III с пушкой 7,5 cm L/48 и девятью штурмовыми гаубицами StuH III с орудием калибра 10,5 см, однако сведений о его боевом развертывании не имеется.
Самым важным немецким соединением на Корсике была штурмовая бригада «Рейхсфюрер СС» (далее в тексте — «RFSS»). Эта бригада возникла из охранного (эскортного) батальона «RFSS» — подразделения, сформированного в 1941 году из личной охраны рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. В 1941 году батальон был направлен на Восточный фронт и оставался там до декабря 1942 года, когда был выведен с фронта в Восточную Пруссию. Там на базе батальона была сформирована одноименная бригада. В начале 1943-го она была переведена в Бретань, где процесс формирования и обучения продолжился. 20 июня бригада, усиленная одним батальоном 356-й пехотной дивизии, была по железной дороге переброшена в район Масса-Ливорно, а оттуда морем и по воздуху — в Бастию, где усилила гарнизон острова на случай вторжения союзников.
Штурмовые орудия StuG III Ausf. G штурмовой бригады СС на Корсике. Предположительно, август 1943. На орудийной маске хорошо видна эмблема бригады — черные руны СС
К этому моменту бригада была полностью укомплектована. Командовал ей оберштурмбанфюрер СС Карл Гезеле.
Состав «RFSS» был следующим:
- пехотный батальон СС;
- 3-й пехотный батальон 870-го гренадерского полка 356-й пехотной дивизии вермахта;
- противотанковый дивизион двухротного состава, вооруженный (предположительно) орудиями Pak 40;
- дивизион штурмовых орудий, состоящий из трёх батарей, 21 StuG III Ausf.G;
- зенитный дивизион: две тяжелые батареи 88-мм орудий (по четыре 88-мм и по три 20-мм орудия в каждой батарее) и одна легкая (девять 37-мм зениток).
(Данные — по изданию Товарищества ветеранов «RFSS» «Im gleichen Schritt und Tritt», München, 1998, стр. 48.)
Бойцы штурмовой бригады «RFSS» на Корсике. Лето 1943 г.
Таким образом, это было соединение, не отличавшееся большой численностью, но хорошо вооружённое и мобильное. Оно вполне могло эффективно выполнять задачу быстрого выдвижения в районы, находившиеся под угрозой вражеской высадки, и благодаря наличию бронетехники и противотанковых средств оказывать действенную поддержку итальянским пехотным частям.
Штурмовая бригада была дислоцирована в центрально-южной части острова, в районе между Аулленом, Квенцой и Сартеном, где она выполняла функцию манёвренного резерва в распоряжении генерала Мальи. В период между началом августа и началом сентября две батареи 88-мм зенитных орудий из состава зенитного дивизиона сначала были направлены в Порто-Веккьо, а затем в Бонифачо. Немецкое командование, предугадывавшее предстоящий переход Италии на сторону противников, рассматривало возможность переброски 90-й панцергренадерской дивизии с Сардинии на Корсику и поэтому распорядилось о передислокации 8,8-см батарей, чтобы защитить порт Бонифачо от ударов с моря и воздуха и обеспечить безопасность планируемой морской переброски 90-й дивизии.
Таким образом, штурмовая бригада по состоянию на 8 сентября 1943 года имела две задачи, что подтвердил генерал-лейтенант фон Зенгер унд Эттерлин:
8 сентября Гезеле узнал о перемирии от итальянского офицера связи, и поэтому на следующий день, в 6 часов утра, по собственной инициативе начал марш в юго-западном направлении, к Бонифачо, где он создал плацдарм для приёма войск 90-й панцергренадерской дивизии, которые начали прибывать туда с 10 сентября. (Источник — Torsello, стр. 599.)
К 11 сентября прибывшие в Бонифачо части 90-й панцергренадерской дивизии уже были достаточно сильны, чтобы заменить там штурмовую бригаду. В результате «RFSS» освободилась и смогла выдвинуться на север, к Бастии, с целью овладеть главным портом на восточном побережье острова — единственным, способным обеспечить эвакуацию немецких войск на Итальянский полуостров.
К этому времени Бастия уже прочно находилась в итальянских руках. Слабые немецкие морские силы, находившиеся там, в ночь с 8 на 9 сентября предприняли внезапную вылазку с целью захватить торпедный катер MAS 543 и миноносец «Ardito». Эта попытка была сорвана утром 9 сентября итальянскими войсками, которые потопили пять немецких десантных судов и два охотника за подводными лодками и вновь взяли под контроль порт Бастии.
Бастия, 9 сентября 1943 года. Командирская машина командира взвода 1-й роты ХХ батальона противотанковых САУ при взятии под контроль порта Бастии. На заднем плане виден грузовой пароход «Humanitas» пострадавший при попытке немцев захватить итальянские корабли в порту
Вследствие этой неудачной немецкой попытки генерал Мальи распорядился усилить оборону порта Бастии, возложенную на генерала Эджидио Стивалу (Egidio Stivala), передав ему III батальон 88-го пехотного полка и XX противотанковый батальон (Battaglione Controcarri), оба подразделения входили в состав пехотной дивизии «Фриули».
Разгрузка самоходок L40 в порту на Корсике
Самоходки L40 совершают марш на Корсике
Здесь сведения разнятся. Торселло в своей книге (стр. 598) утверждает, что в распоряжение генерала Стивала была передана лишь одна рота ХХ батальона. В журнале же боевых действий ХХ батальона говорится, что он прибыл в Бастию в полном составе.
XX противотанковый батальон Controcarri (CC) под командованием подполковника Алессандро Минелли состоял из трёх рот: 1-й и 2-й рот, оснащённых самоходными установками L.40 da 47/32, и роты «Fuciloni» da 20 “S”, вооружённой 20-мм противотанковыми ружьями «Золотурн». В общей сложности батальон располагал 19 самоходными установками L.40 и восемью 20-мм противотанковыми ружьями «Золотурн» и по состоянию на 8 сентября насчитывал 308 человек личного состава.
Батальон, дислоцированный в Франкардо — в глубине острова, примерно в 60 километрах от Бастии (за исключением 1-й танковой роты, находившейся в Барбаджо под командованием III батальона 88-го пехотного полка), — получил около 2 часов ночи 9 сентября приказ от Верховного командования войск Корсики выдвинуться к Бастии для противодействия угрозе со стороны размещённых там немецких сил.
В 3:12 подполковник Минелли вместе со 2-й танковой ротой, ротой «Fuciloni» «S» и тыловым подразделением штабного взвода «Франкардо» покинули свой гарнизон, а в 7:45 колонна достигла дорожного блокпоста в трёх километрах от Бастии, где ожидала дальнейших приказов от коменданта города.
Немецкая батарея 88-мм орудий, занявшая позицию примерно в 200 метрах от блокпоста, отказалась пропустить колонну и навела на неё свои орудия. Минелли сначала отреагировал тем, что развернул свои подразделения к бою, а затем вступил в переговоры с немецкой батареей, чтобы получить разъяснения относительно её намерений. Немецкий командир заявил, что получил приказ не пропускать колонну из-за ночных боёв в Бастии. Когда Минелли по телефону передал этот ответ генералу Стивале, тот приказал ему прорвать заграждение.
Столкновение, таким образом, казалось неизбежным, однако в последний момент его удалось предотвратить благодаря появлению немецкого офицера на автомобиле, который приказал батарее пропустить итальянскую колонну. В результате она без инцидентов смогла достичь города.
Обе роты заняли позиции таким образом, чтобы оборонять комендатуру и все три подъездных пути к городу: с юга, со стороны перевала Тегиме на западе и с севера.
В 4:30 утра к Бастии прибыла 1-я танковая рота из Барбаджио, но была встречена пулеметным огнем немцев. При этом был ранен один водитель. Прорвавшись в город, рота получила приказ взять под контроль порт. Самоходкам удалось это сделать, несмотря на немецкий огонь. Немецкие пулеметчики были обезврежены с помощью берсальеров.
10 сентября никаких заметных событий не произошло. 1-я рота воссоединилась со своим батальоном. При этом 1-й взвод остался охранять порт, а 2-й — комендатуру и другие военные объекты в городе.
11 и 12 сентября также прошли спокойно. Единственным исключением был инцидент, при котором с проезжающего немецкого грузовика в группу итальянских солдат, стоящих на перекрестке, была брошена граната. Грузовик был подбит огнем самоходки 2-й роты.
Ввиду снижения интенсивности боевых действий и относительной стабилизации ситуации в Бастии, генерал Мальи, учитывая, что основные силы немецких войск оставались в районе Бонифачо, принял решение отказаться от оборонительной тактики и перейти к наступлению на немецкую армию. Операция началась в 6 часов утра 13 сентября. Дивизия «Кремона» должна была занять оборонительную позицию, ориентированную на юг, между заливом Валинко и Сент-Люси-де-Порто-Веккьо. Это позволило бы сковать значительные немецкие силы возле Бонифачо. В то же время, дивизия «Фриули» получила задачу сначала ликвидировать немецкие подразделения в районе Бастии и к югу от города, в Борго и Казамоцце, а затем продолжить наступление на юг вдоль восточного прибрежного шоссе до Порто-Веккьо (Торселло, стр. 602).
Утром 11 сентября Мальи отдал указания по дальнейшим передвижениям, а дивизия «Фриули» выпустила свой оперативный приказ в 10 часов утра следующего дня. Однако во второй половине дня 12 сентября произошло событие, которое перечеркнуло все заранее намеченные планы: ещё накануне главнокомандующий войсками на юге Альберт Кессельринг рассматривал возможность эвакуации Корсики, которая должна была осуществляться из Бастии. И именно 12 сентября Адольф Гитлер одобрил предложение Кессельринга и, кроме того, приказал занять остров Эльба, который предполагалось использовать как первый пункт захода для войск, эвакуируемых морем из Бастии.
Эльба, на котором размещался итальянский гарнизон, был занят воздушным десантом 3-го батальона 7-го парашютно-десантного полка.
Окончание следует...
