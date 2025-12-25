Почему сербы потеряли свою «Святую землю»
Великое переселение сербов за Дунай. Рисунок Франца Юзы
Османский фактор
В ходе османского завоевания Балканского полуострова в XIV–XVI вв. – от сражения на Косовом поле в 1389 году, когда Сербия стала вассалом османских правителей, до XV столетия, когда турки подчинили Южную Сербию, заняли Смедерево, столицу сербов, и фактически уничтожили сербскую государственность. В 1521 году турки захватили Белград, который тогда контролировали венгры. С этого времени Сербия до 1878 года была под властью Турции, получив свободу в ходе победы России в Русско-турецкой войне.
Сербские земли были сильно опустошены, разорены. Славянские феодалы погибли, бежали либо перешли в ислам. Церкви передавили под нужды мусульман. Православные христиане ограничены в гражданских правах. Начался исход православных за реки Дунай и Саву. В земли современных Хорватии и Венгрии, которые были под властью дома Габсбургов.
В ходе жестоких войн, восстаний, когда турки-османы буквально полностью вырезали население непокорных областей, городов и селений, бегства славянского населения в соседние области, свободные от османской власти, политики исламизации оставшихся славян и заселения региона воинами-мусульманами и албанцами, которые получали привилегии и освобождение от налогов, доля сербов-славян постоянно сокращалась. Особенно в южной части Сербии – Рашка, Косово и Метохия. Рашка получила турецкое название Санджак.
При этом Константинополь, в сущности, формирует албанский народ, который изначально состоял из славян и древнего автохтонного горного населения. Исламизация и ассимиляция с помощью переселений тюркского населения из Малой Азии, горцев Кавказа и семитов из Ближнего Востока.
Константинополь делал ставку на лояльное мусульманское население, албанцев, так как сербы массово отказывались принять ислам, поддерживали христианские войска в ходе войн Порты с европейскими державами. Албанцы переселялись в историческую Сербию (Старая Сербия), а сербы бежали дальше на север. В османские власти усилили давление на православную церковь, которая была ядром сохранения национального самосознания сербов. Монастыри и церкви громили и грабили.
В результате в ходе дальнейшего противостояния Блистательной Порты и империи Габсбургов за Балканы в XVII–XVIII вв. значительная часть сербов покинула Косовский край, бежав под власть христианских правителей. Этот процесс был назван Великим исходом (переселением). Сербы составили значительную часть армии Австрии, обороняя южную границу от османов. Т. н. граничары – иррегулярные, пограничные и легкие войска Австрии. Своего рода сербское казачество.
Часть сербов и других православных, которые тяготились под властью Австрийской империи (давление с целью принятия католичества или унии), даже переселились в Россию, под руку православной династии. В 1751 году императрицей Елизаветой Петровной было объявлено полковнику Ивану Хорвату (он хлопотал о своих земляках), что «сколько бы из сербского народа в Российскую империю перейти ни пожелало, все они, как единоверные, в службу и подданство приняты будут».
В Новороссии была учреждена Новая Сербия в днепровских степях (ныне Кировоградская область) и Славяносербия на южном берегу Северского Донца (Луганщина и Воронежская губерния). Сербы и другие православные воины помогали русским сдерживать натиск крымских татар и турок.
В результате к середине XIX столетия мусульмане составили более половины населения, особенно в западной части края (Метохия). В ходе дальнейших войн, деградации и отступления Османской империи мусульмане, включая албанцев, бежали из Сербии в Косово.
После Первой мировой войны, распада Австро-Венгерской империи и создания Государства словенцев, хорватов и сербов (ГСХС) в 1918 году, которое вскоре объединилось с Королевством Сербия, образовав Королевство сербов, хорватов и словенцев, преобразованное в 1929 году в Королевство Югославия, происходил процесс вытеснения албанцев из Косово.
В период Второй мировой войны, когда Югославия была оккупирована вермахтом и Косово включили в состав «Великой Албании» — марионеточного государства под контролем фашистской Италии и нацистской Германии, шло активное заселение региона албанцами. В отношении сербов, православного населения проводилась политика геноцида. Только в Косово более 10 тыс. сербов было убито, более 100 тыс. стало беженцами.
Границы «Великой Албании» в 1941-1945 гг.
Ошибки Тито
Во второй половине XX века на соотношение сербов и албанцев в Косово решающим образом повлияла политика Иосипа Броз Тито, руководившего Югославией с 1945 года, когда русские войска освободили Балканы от гитлеровцев, до своей смерти в 1980 году.
По идее, Тито должен был поступить как Сталин в Восточной Пруссии и Кёнигсберге, ставшими Калининградской областью и Калининградом: выселив немцев и заселив новую область русскими («Земля этой части Восточной Пруссии обагрена русской кровью»). Также сделали и польские власти, когда им вернули исторические славянские области, которые уже несколько столетий принадлежали немцам. Дойче-немцев выселили в Германию, их место заняли славяне.
И всё — проблема решена. Жестко, но всё в рамках исторической справедливости и политической целесообразности. Сербы возвращаются на исторические земли, «сербскую Святую землю», а албанцы — на родину. Враги социалистической Югославии (блок НАТО) лишаются поддержки потенциальной «пятой колонны» в лице враждебного Белграду албанского населения.
Однако Тито пожертвовал национальными интересами сербов в угоду иллюзорному интернационализму, в сущности, продолжая политику троцкистов. Косовским сербам запрещали возвращаться на родину. При этом, желая привлечь Албанию в состав федеративной Югославии, Тито поддерживал политику переселения албанцев в Сербию, создавая будущему Белграду массу проблем.
К албанцам проводилась крайне лояльная политика. После того как произошёл разрыв хороших отношений Белграда с Москвой, а затем и разрыв Белграда с Тираной, тысячи албанских беженцев переселились в Югославию.
С этого времени этнический баланс в Косово был окончательно нарушен в пользу албанцев. При этом албанцы, которые сохранили традиционный тип семьи, больше сербов, которые стали городским (индустриальным) обществом, в 80-е годы переживали демографический бум, связанный с улучшением условий жизни, развитием медицины. Автономный край Косово и Метохия стал самым «молодым» в Югославии.
Среди албанской интеллигенции формировалась «своя» история Косово и Балкан. Мол, албанцы – это коренные жители полуострова, а сербы – пришельцы, захватчики. Предки современных албанцев жили здесь всегда, и славяне пришли во время Великого переселения народов в VI веке.
При этом край был традиционно дотационным, его тащила в будущее остальная Югославия. Понятно, что это ещё более обострило политические, национальные вопросы в Югославии и Косово. Что и привело к развалу самой Югославии и серии вооруженных конфликтов с участием «коллективного Запада».
В итоге США и блок НАТО превратили Косово в свою крупнейшую базу на Балканах. А идея «Великой Албании» в лице этнических албанских бандформирований, наркотического криминала, националистов пережила новое возрождение.
По плану Тито, страна должна была стать централизованной федерацией, основанной на принципах «пролетарского интернационализма»
