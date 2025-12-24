В России запатентовали специализированный подкалиберный снаряд против лёгкой техники
В последнее время, очевидно в связи со специальной военной операцией на Украине, отечественные специалисты патентуют довольно интересные изобретения в области оборонки. Одно из них — оперённый бронебойный подкалиберный снаряд для танковой пушки, адаптированный для эффективного поражения лёгкой боевой техники.
Вместо введения
Не секрет, что оперённые бронебойные подкалиберные снаряды (ОБПС/БОПС), используемые в боекомплектах танков, обладают довольно могущественным запреградным действием. При пробитии брони такими боеприпасами в заброневое пространство влетает большое количество высокоскоростных осколков, которые наносят ранения экипажу, повреждения внутреннему оборудованию танка и вполне могут вызвать воспламенение топлива и пожар/детонацию содержимого боеукладок.
Однако наибольший эффект они могут дать только при воздействии на сравнительно толстую броню танков. С тонкой бронёй лёгкой бронетехники типа БМП или БТР такое зачастую не прокатывает, поскольку сердечник снаряда не успевает получить значительных разрушений и сформировать массивное осколочное поле (большая часть осколков уже вторичной категории, от брони). Как итог: зачастую снаряд просто пробивает машину навылет, нанося минимальный (в сравнении с тем ущербом, который снаряд может нанести танку) урон.
Это, в общем-то, и подтолкнуло господ из Уральского федерального университета им. Бориса Ельцина к разработке подкалиберного снаряда с увеличенным запреградным действием. И, сразу предупреждая вопросы о том, что информация может быть секретной, добавим: патент на снаряд опубликован в открытой базе, поэтому секретности никакой не несёт. В конце статьи будет предоставлена ссылка на него.
Фторопласт вместо взрывчатки
Итак, что же предлагают авторы изобретения?
Увеличить запреградное действие они планируют за счёт усиленного образования осколков от снаряда и дополнительного зажигательного эффекта. При этом взрывчатые вещества, как в каморных бронебойных снарядах, уже давно ушедших в небытие, в составе предлагаемой конструкции не используются в виду опасности в обращении с ними.
Вместо взрывчатки предлагается использование смесей фторопласта и металла в порошкообразных формах. При определённом давлении в таких «коктейлях» происходит взрывообразное выделение энергии и экзотермическая реакция с выделением тепла. Например, смесь фторопласт/титан эффективно реагирует при давлении свыше 28 ГПа, а фторопласт/алюминий — при давлении 21 ГПа. На представленном ниже графике это наглядно показано.
Достижение коэффициента реакции (единица) при разном давлении у смесей фторопласта с алюминием и титаном)
Работа смеси в снаряде не требует никаких дополнительных «детонаторов», повышающих давление до нужных величин, — достаточно высокоскоростного соударения с бронёй. Для этого можно взять конструкцию уже существующих снарядов («Манго», например) и поместить смесь вместо бронебойного сердечника. Для примера ниже представлен снаряд, предлагаемый авторами.
По сути, он состоит из металлического корпуса, внутри которого расположен «реакционный сердечник» в виде смеси из фторопласта с алюминием. В носовой части ввинчен бронебойный наконечник из тяжёлого сплава на основе вольфрама (можно и уран), а на нём — баллистический наконечник из лёгкого сплава.
1 — металлический корпус, 2 — ведущее устройство, 3 — полимерный обтюрирующий поясок, 4 — обтюратор ведущего устройства, 5 — стабилизатор, 6 — трассер, 7 — реакционный сердечник, 8 — бронебойный наконечник из тяжёлого сплава, 9 — баллистический наконечник.
Принцип действия снаряда достаточно прост.
При вылете из канала ствола от активной части снаряда (сама «стрела» с оперением) отлетает ведущее устройство. Далее, при попадании в броню, баллистический наконечник сминается, и в дело вступает бронебойный наконечник из тяжёлого сплава, пробивающий большую часть брони. При этом, из-за высокой скорости соударения с броневой преградой, внутри смеси из фторопласта и алюминия достигается нужное давление.
Цитата из патента:
Дальнейшее протекание процесса сжатия приводит к экзотермическому разложению реакционного материала с большим выделением энергии, дроблению металлического корпуса снаряда, увеличению каверны и выходу высокоскоростных остатков снаряда и облака осколков в боевое отделение легкобронированной техники с большим углом разлета.
Фактически корпус активной части снаряда в момент пробития преграды просто разрывает в клочья внутренним давлением, что даёт огромное количество осколков как от его корпуса, так и от брони. Всё это сопровождается значительным зажигательным эффектом внутри боевой машины, что может привести к горению топлива и технических жидкостей, а также в некоторых случаях к воспламенению и детонации боекомплекта.
Выводы
Изобретение, безусловно, интересное. По сути, это отечественный аналог западных снарядов типа PELE (Penetrator with Enhanced Lateral Effect), эффективно работающих против лёгкой бронированной техники. При этом наладить его производство в принципе реально даже на существующих мощностях. Вот только, как говорится, «можно, а зачем?».
И дело не в том, что, как сейчас модно говорить, «танки с танками и другой техникой уже не воюют» — сейчас, конечно, особо не воюют, а вот в будущих конфликтах очень даже вполне. Тут вопрос лежит немного в иной плоскости — практической.
Во-первых, эти снаряды предназначены исключительно для поражения лёгкой техники и, пожалуй, ещё не сильно капитальных укреплений. По танкам ими бить бесполезно — не пробьют. А это значит, что боеприпасы фактически узкоспециализированные и их применение несёт за собой вполне определённые сложности в плане расширения номенклатуры боекомплекта.
Во-вторых, конечно, подкалиберными снарядами, в том числе и рассматриваемыми в данном материале, гораздо легче попасть в цель из-за их высокой начальной скорости полёта, что требует минимальных поправок при стрельбе. Но для поражения лёгкой бронетехники вполне сгодится обычный осколочно-фугасный снаряд, который может нанести куда больше повреждений.
Так что штуковина без всяких сомнений интересная, вот только производить у нас её вряд ли когда-то будут.
Источник информации и изображений:
Патент на изобретение
