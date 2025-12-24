В России запатентовали специализированный подкалиберный снаряд против лёгкой техники

Вместо введения

Фторопласт вместо взрывчатки



Достижение коэффициента реакции (единица) при разном давлении у смесей фторопласта с алюминием и титаном)



1 — металлический корпус, 2 — ведущее устройство, 3 — полимерный обтюрирующий поясок, 4 — обтюратор ведущего устройства, 5 — стабилизатор, 6 — трассер, 7 — реакционный сердечник, 8 — бронебойный наконечник из тяжёлого сплава, 9 — баллистический наконечник.

В результате сжатия сердечника из реакционного материала при высокоскоростном ударе одновременно создаются условия для термоокислительной деструкции и радиальное расширение реакционного материала, передающее давление сжатия на внутренние стенки корпуса.



Дальнейшее протекание процесса сжатия приводит к экзотермическому разложению реакционного материала с большим выделением энергии, дроблению металлического корпуса снаряда, увеличению каверны и выходу высокоскоростных остатков снаряда и облака осколков в боевое отделение легкобронированной техники с большим углом разлета.

Выводы

Не секрет, что оперённые бронебойные подкалиберные снаряды (ОБПС/БОПС), используемые в боекомплектах танков, обладают довольно могущественным запреградным действием. При пробитии брони такими боеприпасами в заброневое пространство влетает большое количество высокоскоростных осколков, которые наносят ранения экипажу, повреждения внутреннему оборудованию танка и вполне могут вызвать воспламенение топлива и пожар/детонацию содержимого боеукладок.Однако наибольший эффект они могут дать только при воздействии на сравнительно толстую броню танков. С тонкой бронёй лёгкой бронетехники типа БМП или БТР такое зачастую не прокатывает, поскольку сердечник снаряда не успевает получить значительных разрушений и сформировать массивное осколочное поле (большая часть осколков уже вторичной категории, от брони). Как итог: зачастую снаряд просто пробивает машину навылет, нанося минимальный (в сравнении с тем ущербом, который снаряд может нанести танку) урон.Это, в общем-то, и подтолкнуло господ из Уральского федерального университета им. Бориса Ельцина к разработке подкалиберного снаряда с увеличенным запреградным действием. И, сразу предупреждая вопросы о том, что информация может быть секретной, добавим: патент на снаряд опубликован в открытой базе, поэтому секретности никакой не несёт. В конце статьи будет предоставлена ссылка на него.Итак, что же предлагают авторы изобретения?Увеличить запреградное действие они планируют за счёт усиленного образования осколков от снаряда и дополнительного зажигательного эффекта. При этом взрывчатые вещества, как в каморных бронебойных снарядах, уже давно ушедших в небытие, в составе предлагаемой конструкции не используются в виду опасности в обращении с ними.Вместо взрывчатки предлагается использование смесей фторопласта и металла в порошкообразных формах. При определённом давлении в таких «коктейлях» происходит взрывообразное выделение энергии и экзотермическая реакция с выделением тепла. Например, смесь фторопласт/титан эффективно реагирует при давлении свыше 28 ГПа, а фторопласт/алюминий — при давлении 21 ГПа. На представленном ниже графике это наглядно показано.Работа смеси в снаряде не требует никаких дополнительных «детонаторов», повышающих давление до нужных величин, — достаточно высокоскоростного соударения с бронёй. Для этого можно взять конструкцию уже существующих снарядов («Манго», например) и поместить смесь вместо бронебойного сердечника. Для примера ниже представлен снаряд, предлагаемый авторами.По сути, он состоит из металлического корпуса, внутри которого расположен «реакционный сердечник» в виде смеси из фторопласта с алюминием. В носовой части ввинчен бронебойный наконечник из тяжёлого сплава на основе вольфрама (можно и уран), а на нём — баллистический наконечник из лёгкого сплава.Принцип действия снаряда достаточно прост.При вылете из канала ствола от активной части снаряда (сама «стрела» с оперением) отлетает ведущее устройство. Далее, при попадании в броню, баллистический наконечник сминается, и в дело вступает бронебойный наконечник из тяжёлого сплава, пробивающий большую часть брони. При этом, из-за высокой скорости соударения с броневой преградой, внутри смеси из фторопласта и алюминия достигается нужное давление.Цитата из патента:Фактически корпус активной части снаряда в момент пробития преграды просто разрывает в клочья внутренним давлением, что даёт огромное количество осколков как от его корпуса, так и от брони. Всё это сопровождается значительным зажигательным эффектом внутри боевой машины, что может привести к горению топлива и технических жидкостей, а также в некоторых случаях к воспламенению и детонации боекомплекта.Изобретение, безусловно, интересное. По сути, это отечественный аналог западных снарядов типа PELE (Penetrator with Enhanced Lateral Effect), эффективно работающих против лёгкой бронированной техники. При этом наладить его производство в принципе реально даже на существующих мощностях. Вот только, как говорится, «можно, а зачем?».И дело не в том, что, как сейчас модно говорить, «танки с танками и другой техникой уже не воюют» — сейчас, конечно, особо не воюют, а вот в будущих конфликтах очень даже вполне. Тут вопрос лежит немного в иной плоскости — практической.Во-первых, эти снаряды предназначены исключительно для поражения лёгкой техники и, пожалуй, ещё не сильно капитальных укреплений. По танкам ими бить бесполезно — не пробьют. Во-первых, эти снаряды предназначены исключительно для поражения лёгкой техники и, пожалуй, ещё не сильно капитальных укреплений. По танкам ими бить бесполезно — не пробьют. А это значит, что боеприпасы фактически узкоспециализированные и их применение несёт за собой вполне определённые сложности в плане расширения номенклатуры боекомплекта.Во-вторых, конечно, подкалиберными снарядами, в том числе и рассматриваемыми в данном материале, гораздо легче попасть в цель из-за их высокой начальной скорости полёта, что требует минимальных поправок при стрельбе. Но для поражения лёгкой бронетехники вполне сгодится обычный осколочно-фугасный снаряд, который может нанести куда больше повреждений.Так что штуковина без всяких сомнений интересная, вот только производить у нас её вряд ли когда-то будут.