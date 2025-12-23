В ночь на 23 декабря поражены многочисленные цели от Балаклеи до Измаила и Рени

Российские войска продолжают нанесение ударов по объектам критической инфраструктуры противника на ряде территорий. К этому моменту известно о том, что удары наносятся с использованием не только дронов, но и пилотируемой авиации. Паблики противника пишут о применении ракет авиационного базирования, которые были выпущены с бортов самолётов Ту-95МС и Ту-160.

Известно о поражении военной цели в населённом пункте Лозовая Харьковской области, а также в самом Харькове. В Харьковской же области удары наносятся по целям в Балаклее.



Прилёты БПЛА фиксируются в Житомирской и Черкасской областях.

Сообщается о взрывах в сумском городе Конотоп, а также в Шостке. По последним данным, там огневое поражение нанесено объектам топливно-энергетического комплекса, а также складам с размещённой на них военной техникой.

Серия ударов в очередной раз нанесена по целям в Одесской области. «Под раздачу» попали объекты противника как в областном центре, так и в Рени и Измаиле. Поступают сведения о пожаре на одном из судов. Вполне вероятно, что с помощью этого судна на Украину была доставлена очередная партия оружия.

Взрывы раздаются на оккупированной части Запорожской области. Там работают РСЗО «Торнадо», уничтожая подвижной состав противника, использующийся для переброски сил и средств в направлении Гуляйполя, где продолжаются тяжёлые бои. Напомним, что значительная часть Гуляйполя уже перешла под контроль армии России.

Атака на объекты противника в тылу продолжается.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 06:06
    ❝ Паблики противника пишут о применении ракет авиационного базирования, которые были выпущены с бортов самолётов Ту-95МС и Ту-160 ❞ —

    — С Днём дальней авиации, свидомые! ...
    1. Илия Звание
      Илия
      +2
      Сегодня, 06:44
      Чтобы у них был такой праздник каждый день. И на день по пять раз.
  2. Илия Звание
    Илия
    +1
    Сегодня, 06:42
    Очень надеюсь, что выгрузить не успели...quote] Поступают сведения о пожаре на одном из судов. Вполне вероятно, что с помощью этого судна на Украину была доставлена очередная партия оружия. [/quote]
  3. Федоров_Станислав Звание
    Федоров_Станислав
    +2
    Сегодня, 06:47
    Бейте по Западной Украине и по Киеву: Администрации Президента, правительству, Верховной раде, министерствам, в т.ч. мин. обороны, генеральному штабу
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      -1
      Сегодня, 08:04
      Станислав! "Нет! Нет! Я на это пойти не могу! Мне надо посоветоваться с шефом (Трампом) Ага!" ( не дословно).