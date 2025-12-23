В ночь на 23 декабря поражены многочисленные цели от Балаклеи до Измаила и Рени
Российские войска продолжают нанесение ударов по объектам критической инфраструктуры противника на ряде территорий. К этому моменту известно о том, что удары наносятся с использованием не только дронов, но и пилотируемой авиации. Паблики противника пишут о применении ракет авиационного базирования, которые были выпущены с бортов самолётов Ту-95МС и Ту-160.
Известно о поражении военной цели в населённом пункте Лозовая Харьковской области, а также в самом Харькове. В Харьковской же области удары наносятся по целям в Балаклее.
Прилёты БПЛА фиксируются в Житомирской и Черкасской областях.
Сообщается о взрывах в сумском городе Конотоп, а также в Шостке. По последним данным, там огневое поражение нанесено объектам топливно-энергетического комплекса, а также складам с размещённой на них военной техникой.
Серия ударов в очередной раз нанесена по целям в Одесской области. «Под раздачу» попали объекты противника как в областном центре, так и в Рени и Измаиле. Поступают сведения о пожаре на одном из судов. Вполне вероятно, что с помощью этого судна на Украину была доставлена очередная партия оружия.
Взрывы раздаются на оккупированной части Запорожской области. Там работают РСЗО «Торнадо», уничтожая подвижной состав противника, использующийся для переброски сил и средств в направлении Гуляйполя, где продолжаются тяжёлые бои. Напомним, что значительная часть Гуляйполя уже перешла под контроль армии России.
Атака на объекты противника в тылу продолжается.
