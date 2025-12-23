Пока противник считал «Герани», они поразили объекты в Ровно, на западе Украины
4 9294
Противник занят подсчётом дронов, которые к этому часу атаковали объекты на подконтрольных ему территориях. Пока насчитал порядка 135 БПЛА и чертит карты.
Если верить этим картам, то наибольшее число «Гераней» фиксируется над севером Украины – с полётом через Черниговскую область.
Ровенские паблики сообщают о том, что средства огневого поражения добрались и до западной Украины. В сообщениях говорится о заходах БПЛА на районы областного центра: Северный, Юбилейный и Золотеев. По некоторым данным, одним из объектов, который «посетили» «Герани», стало учреждение «Ровногаз», занимающееся обеспечением газоснабжения в регионе. Нанесены удары и по подстанции.
Примерно в 6 часов утра (мск) поступили сообщения о том, что город Ровно и окрестности частично обесточены.
Прилетает и по Черниговской области. Огневое поражение нанесено объекту энергетики в Прилуках. Этот город расположен близ автомобильной дороги Киев-Сумы.
Тем временем подтверждается информация о многочисленных прилётах и по югу Украины - в первую очередь по объектам противника в Одесской области. Глава областной военной администрации Кипер пишет в сети о повреждении припортовой инфраструктуры и «гражданского» судна. Это то самое судно, которое накануне, по предварительным данным, поставило в Одессу очередную партию военного груза для ВСУ. После удара на судне вспыхнул пожар.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация