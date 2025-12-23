Пока противник считал «Герани», они поразили объекты в Ровно, на западе Украины

Противник занят подсчётом дронов, которые к этому часу атаковали объекты на подконтрольных ему территориях. Пока насчитал порядка 135 БПЛА и чертит карты.

Если верить этим картам, то наибольшее число «Гераней» фиксируется над севером Украины – с полётом через Черниговскую область.



Ровенские паблики сообщают о том, что средства огневого поражения добрались и до западной Украины. В сообщениях говорится о заходах БПЛА на районы областного центра: Северный, Юбилейный и Золотеев. По некоторым данным, одним из объектов, который «посетили» «Герани», стало учреждение «Ровногаз», занимающееся обеспечением газоснабжения в регионе. Нанесены удары и по подстанции.

Примерно в 6 часов утра (мск) поступили сообщения о том, что город Ровно и окрестности частично обесточены.

Прилетает и по Черниговской области. Огневое поражение нанесено объекту энергетики в Прилуках. Этот город расположен близ автомобильной дороги Киев-Сумы.



Тем временем подтверждается информация о многочисленных прилётах и по югу Украины - в первую очередь по объектам противника в Одесской области. Глава областной военной администрации Кипер пишет в сети о повреждении припортовой инфраструктуры и «гражданского» судна. Это то самое судно, которое накануне, по предварительным данным, поставило в Одессу очередную партию военного груза для ВСУ. После удара на судне вспыхнул пожар.
  1. Илия Звание
    Илия
    +4
    Сегодня, 06:37
    Это хорошо, конечно. Но кажется мало укрорейху.
    Надо наращивать удары. ПО ВСЕМУ РЕЙХУ!
    В том числе, и за террор в отношении нашего генерала.
  2. VictorB Звание
    VictorB
    +1
    Сегодня, 06:45
    Будем надеяться, что скоро количество перейдет в качество.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:59
    ❝Ровенские паблики сообщают о том, что средства огневого поражения добрались и до западной Украины ❞ —

    — Очень хорошо! ...
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 07:36

    06:05 предварительно, противник фиксирует пуски Х-101 ракетоносцами стратегической авиации.
    Сообщается о пуске «Калибров» из акватории Черного и Каспийского морей.