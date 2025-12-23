Подтвердились данные о ликвидации героя Украины на Ми-24 в «битве» с «Геранью»
Подтверждаются сообщения о потере Воздушными силами Украины ударного вертолёта Ми-24. Особое внимание украинских СМИ приковано к этой потере в связи с тем, что пилотировал его герой Украины Александр Шемет.
По последним данным, Ми-24 поднялся с аэродрома «для перехвата воздушных целей» на минувшей неделе. Однако вместо этого целью оказался сам. Он упал в результате огневого поражения в Черкасской области.
Обломки винтокрылой машины и тела членов экипажа обнаружены украинскими экстренными службами.
По украинской версии, вертолёт Ми-24 17 декабря в воздухе столкнулся с российской «Геранью». Однако эта версия оспаривается экспертами. Предполагается, что вертолёт ВС ВСУ попал либо под «дружественный» огонь, либо под огонь той самой «Герани», которая теперь, как ранее подтвердилось, может оснащаться (и часто оснащается) ракетами класса «воздух-воздух». При наличии ракет такого класса под крыльями БПЛА уже самолёты и вертолёты противника, вылетающие на перехват, превращаются в цели.
Украинские информационные ресурсы пишут о том, что Шемету было 55 лет. В своё время он закончил Сызранское ВВАУЛ. Участвовал ещё в так называемой «АТО» на Донбассе. Звание героя Украины ему было присвоено за вертолётный рейд в окружённый нашими войсками Мариуполь в 2022 году. Тогда, напомним, ряд источников писали о вертолётной операции, целью которой было вызволение неких крупных фигур. Предполагалось даже, что одной из этих фигур мог быть генерал страны НАТО. Официально эту информацию не подтвердили, хотя она до сих пор и не является опровергнутой. По официальным украинским сообщениям, Шемет в 2022 году вертолётом доставлял медикаменты на «Азовсталь».
