Подтвердились данные о ликвидации героя Украины на Ми-24 в «битве» с «Геранью»

5 878 14
Подтверждаются сообщения о потере Воздушными силами Украины ударного вертолёта Ми-24. Особое внимание украинских СМИ приковано к этой потере в связи с тем, что пилотировал его герой Украины Александр Шемет.

По последним данным, Ми-24 поднялся с аэродрома «для перехвата воздушных целей» на минувшей неделе. Однако вместо этого целью оказался сам. Он упал в результате огневого поражения в Черкасской области.

Обломки винтокрылой машины и тела членов экипажа обнаружены украинскими экстренными службами.

По украинской версии, вертолёт Ми-24 17 декабря в воздухе столкнулся с российской «Геранью». Однако эта версия оспаривается экспертами. Предполагается, что вертолёт ВС ВСУ попал либо под «дружественный» огонь, либо под огонь той самой «Герани», которая теперь, как ранее подтвердилось, может оснащаться (и часто оснащается) ракетами класса «воздух-воздух». При наличии ракет такого класса под крыльями БПЛА уже самолёты и вертолёты противника, вылетающие на перехват, превращаются в цели.

Украинские информационные ресурсы пишут о том, что Шемету было 55 лет. В своё время он закончил Сызранское ВВАУЛ. Участвовал ещё в так называемой «АТО» на Донбассе. Звание героя Украины ему было присвоено за вертолётный рейд в окружённый нашими войсками Мариуполь в 2022 году. Тогда, напомним, ряд источников писали о вертолётной операции, целью которой было вызволение неких крупных фигур. Предполагалось даже, что одной из этих фигур мог быть генерал страны НАТО. Официально эту информацию не подтвердили, хотя она до сих пор и не является опровергнутой. По официальным украинским сообщениям, Шемет в 2022 году вертолётом доставлял медикаменты на «Азовсталь».
14 комментариев
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +12
    Сегодня, 06:55
    ❝ Особое внимание украинских СМИ приковано к этой потере в связи с тем, что пилотировал его герой Украины Александр Шемет ❞ —

    — Да и ✘рен с ним! ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +7
      Сегодня, 07:11
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 06:55
      Да и ✘рен с ним!

      hi Пора повышать под раздачу потолок целей бандеронацистов до глав СБУ, ГУР и прочих врагов российского народа на ул. Банковая и Грушевского в куеве.
      Земля им всем стекловатой. am
  2. 123_123 Звание
    123_123
    +7
    Сегодня, 07:19
    Сдохло одно из кучи нанятого англичанами дерьмомяса и фиг (другое слово) с ним. Очередь в ад за свои преступления из украинцев все растет. Словосочетание "герой украины" в таких случаях наверное лучше брать в кавычки и писать так называемый.
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 07:28
      Полностью получится "так называемый герой" "так называемой Украины"? Правильно что-ли, или "обшибка"?
      1. 123_123 Звание
        123_123
        0
        Сегодня, 07:32
        Обшибка. Или вместо и. Вместо ".. лучше брать в кавычки и писать так называемый" читать как: "...лучше брать в кавычки или писать так называемый". Спасибо.
  3. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +3
    Сегодня, 07:22
    Цитата: ZovSailor
    Земля им всем стекловатой.
    Ответить
    Цитата

    Собаке - собачья смерть!
    Да простят меня четвероногие!
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +1
      Сегодня, 07:30
      За такие слова, будь я псом, цапанул-бы пониже спины)))
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 07:32
    Очередной некролог про бандеровскую св0л0чь. Зачем! Прибили и земля ему стекловатой. Тьфу!
  5. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 07:36
    Тогда, напомним, ряд источников писали о вертолётной операции, целью которой было вызволение неких крупных фигур.

    у вас так подана информация, что может показаться - то чего не было и наоборот: да, в Мариуполь было несколько рейдов МИ-8, что-то было сбито нами, но что то прилетело туда и улетело оттуда без потерь...
    поэтому передергивать историю событий не надо...
  6. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 07:40
    Чем больше собьют - тем лучше. А уж под "дружественный огонь" - пусть каждый день попадают.
  7. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    +1
    Сегодня, 07:41
    Тогда, напомним, ряд источников писали о вертолётной операции, целью которой было вызволение неких крупных фигур.


    Зачем писать эту чушь с Первого канала? В сети есть показания выжевшего всушника со сбитой вертушке, что летала в Мариуполь.

    ВСУ смогли организовать воздушный мост в осуждённый Мариуполь, пользуясь бездарностью нашего командования и регулярно возили личный состав с боеприпасамии, эвакуировали раненых. Никаких генералов НАТО в Мариуполе не было.
  8. navigator777 Звание
    navigator777
    +1
    Сегодня, 07:49
    Цитата: ZovSailor
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 06:55
    Да и ✘рен с ним!

    hi Пора повышать под раздачу потолок целей бандеронацистов до глав СБУ, ГУР и прочих врагов российского народа на ул. Банковая и Грушевского в куеве.
    Земля им всем стекловатой. am

    Этого никогда не будет сделано, все подонки и нацисты будут продолжать творить свои черные дела, четыре года этого никто не делал и никогда не сделает, они так же никогда не предстанут перед судом, почему? Надо было задавать этот вопрос Путину на прошлой неделе.
  9. rosomaha Звание
    rosomaha
    -1
    Сегодня, 08:02
    бандерлог получил высшую награду предателя - аудиенцию Бандеры
  10. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    -1
    Сегодня, 08:06
    Ещё один легко отделался. Лучше бы взять живым, судить, потом повесить. Это после Победы.