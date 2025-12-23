Китай постигла очередная неудача при запуске многоразовой ракеты

Китай постигла очередная неудача при запуске многоразовой ракеты

Очередная неудача постигла Китай в плане запуска ракет многоразового использования. Китай, напомним, занят работами в рамках программы ракеты-носителя, ступень которой способна возвращаться на Землю. В этом плане «китайские товарищи» хотят «догнать и перегнать» США.

Приходят сообщения о том, что разрабатываемая в рамках госконтракта многоразовая ракета Long March 12A, стартовав с площадки Цзюцюань, не выполнила основную задачу – возвращение первой ступени. Причём это уже вторая подобная неудача КНР с начала месяца.

Long March 12A разработана специалистами Шанхайской академии космических технологий, работающей при Китайской государственной аэрокосмической корпорации.

Таким образом, США остаются пока единственной страной мира, которой удалось вернуть первую ступень ракеты-носителя на стартовую площадку. Такие работы в Соединённых Штатах, как известно, проводятся компанией SpaceX. Технологическим прорывом Илона Маска является ракета Falcon 9. Однако в США есть и вполне успешный конкурент. Это Blue Origin с её ракетой New Glenn. Первая ступень этой ракеты также смогла вернуться после старта.

Китайские специалисты приемлемого результата пока добиться не смогли. Два неудачных пуска «сдвигают вправо» реализацию космической программы по использованию многоразовых космических ракет.

О причинах аварии первой ступени при попытке её возвращения на стартовую площадку пока не сообщается.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 07:43
    Китайские специалисты приемлемого результата пока добиться не смогли.

    Еще не вечер. Китайцы упорные, рано или поздно своего добьются.
  2. Panin (michman) Звание
    Panin (michman)
    +1
    Сегодня, 07:44
    Батут тоже не сразу заработал
  3. Дырокол Звание
    Дырокол
    +1
    Сегодня, 07:49
    многоразовая ракета Long March 12A, стартовав с площадки Цзюцюань, не выполнила основную задачу – возвращение первой ступени

    Основная задача ракеты независимо от типа это вывод на орбиту полезной нагрузки, все остальное вторично.
    1. Володин Звание
      Володин
      +1
      Сегодня, 08:02
      Цитата: Дырокол
      Основная задача ракеты независимо от типа это вывод на орбиту полезной нагрузки, все остальное вторично.

      В данном случае вторична была как раз "полезная нагрузка", а первично - именно испытания возвращения первой ступени.
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        0
        Сегодня, 08:04
        Цитата: Володин
        первично - именно испытания возвращения первой ступени

        Если это рассматривать в плане соревнования между тремя копиями F-9, то можно сказать так.
        1. Володин Звание
          Володин
          0
          Сегодня, 08:05
          Цитата: Дырокол
          Если это рассматривать в плане соревнования между тремя копиями F-9, то можно сказать так.

          Да тут, в принципе, нечего особенно рассматривать. Сама же эта Шанхайская лаборатория и заявила, что цель старта - отработка возвращения первой ступени на стартовую площадку.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:54
    ❝ Китай постигла очередная неудача при запуске многоразовой ракеты ❞ —

    — « 吃一堑，长一智 » © ...
    (На ошибках учатся)
    1. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      0
      Сегодня, 08:04
      Дорогу осилит идущий winked Рано или поздно сделают.
  5. U-58 Звание
    U-58
    0
    Сегодня, 08:06
    Дорогу осилит идущий. Пожелаем успехов китайским товарищам!