Китай постигла очередная неудача при запуске многоразовой ракеты
Очередная неудача постигла Китай в плане запуска ракет многоразового использования. Китай, напомним, занят работами в рамках программы ракеты-носителя, ступень которой способна возвращаться на Землю. В этом плане «китайские товарищи» хотят «догнать и перегнать» США.
Приходят сообщения о том, что разрабатываемая в рамках госконтракта многоразовая ракета Long March 12A, стартовав с площадки Цзюцюань, не выполнила основную задачу – возвращение первой ступени. Причём это уже вторая подобная неудача КНР с начала месяца.
Long March 12A разработана специалистами Шанхайской академии космических технологий, работающей при Китайской государственной аэрокосмической корпорации.
Таким образом, США остаются пока единственной страной мира, которой удалось вернуть первую ступень ракеты-носителя на стартовую площадку. Такие работы в Соединённых Штатах, как известно, проводятся компанией SpaceX. Технологическим прорывом Илона Маска является ракета Falcon 9. Однако в США есть и вполне успешный конкурент. Это Blue Origin с её ракетой New Glenn. Первая ступень этой ракеты также смогла вернуться после старта.
Китайские специалисты приемлемого результата пока добиться не смогли. Два неудачных пуска «сдвигают вправо» реализацию космической программы по использованию многоразовых космических ракет.
О причинах аварии первой ступени при попытке её возвращения на стартовую площадку пока не сообщается.
