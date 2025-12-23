Ровно, Бурштын, Житомир: на западе Украины призвали готовиться к затяжной атаке
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал украинцев «быть готовыми к затяжной российской атаке». Речь идёт о ракетно-дроновых ударах по объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях. К настоящему моменту поражены уже десятки целей от Харькова и Шостки на северо-востоке до Рени и Измаила на юго-западе. Теперь основная волна ударов Вооружёнными силами России направлена на цели на западе Украины.
Продолжается «геранизация» объектов в Ровенской области. Там поражены электроподстанции, объекты газового сектора.
Значительное число прилётов - по Житомиру и области. По последним сведениям, удары нанесены и по военному аэродрому.
Глава Ивано-франковской областной администрации Светлана Онищук:
Напомним, что киевский режим продолжает так называть российские «Герани». Как их называть, в принципе, без разницы; главное – то, что они всё более успешно обходят ПВО Украины и поражают цели, достигая их и в западных регионах Украины.
Поступают сведения о новых ударах по Бурштыну. Там, напомним, располагается Бурштынская ТЭС, которая и ранее становилась целью российских средств огневого поражения. Эта ТЭС обеспечивает объединение энергетических «контуров» запада Украины и соседних стран – Венгрии, Словакии и Румынии.
В результате прилётов несколько районов Ивано-Франковской области оказались обесточенными.
