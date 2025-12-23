Ровно, Бурштын, Житомир: на западе Украины призвали готовиться к затяжной атаке

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал украинцев «быть готовыми к затяжной российской атаке». Речь идёт о ракетно-дроновых ударах по объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях. К настоящему моменту поражены уже десятки целей от Харькова и Шостки на северо-востоке до Рени и Измаила на юго-западе. Теперь основная волна ударов Вооружёнными силами России направлена на цели на западе Украины.

Продолжается «геранизация» объектов в Ровенской области. Там поражены электроподстанции, объекты газового сектора.



Значительное число прилётов - по Житомиру и области. По последним сведениям, удары нанесены и по военному аэродрому.

Глава Ивано-франковской областной администрации Светлана Онищук:

Россия атакует область «Шахедами».

Напомним, что киевский режим продолжает так называть российские «Герани». Как их называть, в принципе, без разницы; главное – то, что они всё более успешно обходят ПВО Украины и поражают цели, достигая их и в западных регионах Украины.

Поступают сведения о новых ударах по Бурштыну. Там, напомним, располагается Бурштынская ТЭС, которая и ранее становилась целью российских средств огневого поражения. Эта ТЭС обеспечивает объединение энергетических «контуров» запада Украины и соседних стран – Венгрии, Словакии и Румынии.

В результате прилётов несколько районов Ивано-Франковской области оказались обесточенными.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:38
    ❝ Россия атакует область «Шахедами».
    Напомним, что киевский режим продолжает так называть российские «Герани» ❞ —

    — Да хоть «Шахерезадой» назови, главное результат ...
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 09:05
      Рождественские подарки подсвинкам в самый раз, для напоминания истории их зарождения.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +9
    Сегодня, 08:39
    Маловато бьем по рассадникам бандеровщины Львову ,Ивано-Франковску...по Галиции вообщем.
    Слишком там бандеровцы себя спокойно чуствуют.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +5
      Сегодня, 08:55
      В результате прилётов несколько районов Ивано-Франковской области оказались обесточенными.

      Несколько - это мало!
      Надо бы " потушить" по всей окраине лампочки Ильича!
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 09:48
        Это вполне решаемая задача. Решение описал Олег Царёв несколько лет назад. Там нужно снести распределительные станции и это гораздо проще, чем снести мосты. Весь вопрос в том, что наше руководство не хочет этого делать.
        А удары, подобные сегодняшнему, энергетику хохла не сложат. В них больше политики и показухи, чем практического результата...
  3. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +3
    Сегодня, 08:42
    С наступающим католическим Рождеством, щирые свидомые небратья. am
  4. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 08:42
    Вот и западных областей очередь настала. А то всё восток да юг. Новый год идёт и подарки принесёт. Дед Мороз это не какой-то там Санта - это Генерал Мороз.
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 09:08
    Напомним, что киевский режим продолжает так называть российские «Герани».
    Да и "Шахид" тоже не плохо, это по русски будет "Свидетель". Нанёс удар по хозлу и засвидетельствовал.
  6. Лимон Звание
    Лимон
    +1
    Сегодня, 09:43
    ,,Готовиться к затяжной атаке.,, единичным памперсом не получится отделаться!)))
  7. 30 вис Звание
    30 вис
    +2
    Сегодня, 09:45
    А почему не слышно критических постов от граждан типа гардемарин , десницы ока и прочих борцов "за справедливость ? Що сталося господа ? Затаились у схронах ? У , бляха -муха , Бандерлоги !!!!
  8. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 10:53
    Лучше бы генерала Сирского грохнули с Будановым.