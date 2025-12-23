Трудный день для космонавтики Азии: рухнула южнокорейская ракета со спутниками

Азиатские космические программы в этом месяце преследуют неудачи. «Военное обозрение» уже сообщало о провальных испытаниях китайской ракеты-носителя Long March 12A, после запуска которой первая ступень не смогла вернуться на стартовую площадку. Теперь неудача постигла Южную Корею.

Стало известно о том, что первая южнокорейская коммерческая ракета, названная «Ханбит-Нано», потерпела крушение при запуске.

Стартовала ракета с бразильского космодрома Алькантара, который расположенный в северной части страны, в штате Мараньян.

Полёт ракеты оказался весьма недолгим. На тридцатой секунде он прервался из-за неисправности. О неисправности пишут в южнокорейской прессе, добавляя, что проблемы были видны во время прямой трансляции полёта, затем трансляцию решили остановить.

Ракета рухнула на землю. По последним данным, жертв и разрушений нет.

По другим данным, падала не землю уже не ракета как таковая, а ещё фрагменты, так как в воздухе произошёл взрыв.

На месте крушения работают специалисты, собирая, в том числе, и образцы топлива. Бразильские пожарные также прибыли к месту падения того, что от ракеты осталось.

Специалисты Innospace обещают обнародовать данные о том, что именно могло стать причиной неудачного старта, в ближайшее время.

Изначально старт предполагалось осуществить в ноябре. Однако переносили его пять раз. В итоге решено было осуществлять запуск сегодня.

Известно, что на борту HANBIT-Nano было восемь аппаратов — семь бразильских, включая исследовательские спутники Федерального университета Santa Catarina (UFSC), и один индийский. Предполагалось, что они будут использоваться с системе связи, а также для реализации проекта Интернета Вещей. Спутники потеряны.
  1. Русич Звание
    Русич
    -9
    Сегодня, 08:54
    И тут наши руку приложили))
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 09:10
      hi Забыли утвердить программу запуска у многоуважаемого тов. Ким Чен Ына.
      Дыма без огня не бывает. what
      1. Бесконечность Звание
        Бесконечность
        +7
        Сегодня, 09:50
        У Южной Кореи в этом году был один единственный и успешный запуск ракеты Nuri. Но ей пуски в основном обеспечивают США на своих ракетах, обычно Falcon 9 (а когда-то давно южнокорейцы и у нас заказывали пуски, и у нас были другие совместные космические проекты), потому у южнокорейцев есть не только своя группировка, что значительно превосходит число спутников северного соседа, но и даже есть аппарат на орбите Луны (KPLO). У КНДР в этом году вообще попыток запуска не было, в прошлом был один старт, и тот аварийный.

        Что касается HANBIT-Nano, то это вполне ожидаемое событие. Этот пуск постоянно откладывали. Небольшая ракета у небольшой компании без опыта, первые пуски почти всегда заканчиваются авариями. Потом уже выходят на безаварийность.
        У китайцев пуск был успешным. Я уже писал в другой ветке, что полезная нагрузка (или её макет) достигли заданной орбиты. Возврат ступени - второстепенная и необязательная задача при пуске. Мало того, ещё никому не удалось вернуть первую ступень с первого раза. Ни в США, ни в Китае. Рекорд пока у американской Blue Origin - первая ступень New Glenn вернулась со второго раза.
        Что касается статьи, то стоит добавить вчерашнюю аварию японской H3 с навигационным спутником.
        Да и у нас тоже не всё гладко. 27 ноября на стартовой площадке 31 (единственная, с которой мы можем пускать к МКС пилотируемые и грузовые корабли) Байконура обрушилась 140-тонная кабина обслуживания. Благо запасная нашлась - спасибо нашим отцам и дедам. Но пуск "Прогресса МС-33" перенесён на несколько месяцев. А из-за технических неполадок на неизвестный срок перенесли пуск "Протона-М" с метеоспутником - ракету сняли со старта. Также перенесли пуск новой ракеты "Союз-5".
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 09:53
          Хороший анализ. Главное, те кто идёт, они всегда доходят. За наш космос откровенно горько... Может быть новый молодой руководитель сможет наконец вернуть Россию в лидеры отрасли...
          1. роман66 Звание
            роман66
            +2
            Сегодня, 10:10
            Управленец? Никогда!
            Тттттть
  2. юрий Л Звание
    юрий Л
    -8
    Сегодня, 08:58
    Сейчас другие критерии удачности пусков, заданных одним старшим товарищем. Стартовый стол после запуска цел? Цел. Значит , почти удачный запуск. А новых ракет не проблема азиатам наделать.Да и столов у них обычно несколько, в отличие....
    1. Кулл90
      Кулл90
      +5
      Сегодня, 09:01
      удачность пуска: это вывод нагрузки на орбиту
      1. юрий Л Звание
        юрий Л
        -3
        Сегодня, 09:10
        Нет, в новых роскосмосовских условиях -это сохранение в целостности еще королевских стартовых площадок( 31я,она у нас одна осталась полуразобранной, другая, 1я, "Гагаринская" якобы уже казахами на цветмет почти полностью за последние два года" подготовки к организации музея" вывезена). А вывод нагрузки на орбиту для нас уже вторичен.Увы.
        1. Кулл90
          Кулл90
          +5
          Сегодня, 09:15
          В России и других странах удачность пуска это вывод нагрузки на орбиту, а стартовый стол починят, также как и чинят стартовые площадки после очередного взрыва *старшипа*
    2. Володин Звание
      Володин
      +1
      Сегодня, 09:14
      Цитата: юрий Л
      Сейчас другие критерии удачности пусков, заданных одним старшим товарищем. Стартовый стол после запуска цел? Цел. Значит , почти удачный запуск.

      А вот бразильцы и индусы, чьи спутники, которые они очень долго "клепали", сгорели, так почему-то не считают. И целостность стартового стола их мало утешает.
    3. Уарабей Звание
      Уарабей
      -1
      Сегодня, 10:30
      В каждой теме отметился с перемогой о разрушении "стартового стола" laughing
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 09:01
    Трудный путь в космос...через тернии к звездам...что поделаешь...без поражений нет побед.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      0
      Сегодня, 09:11
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Трудный путь в космос...через тернии к звездам...что поделаешь...без поражений нет побед.

      В Азии, только китайцы более-менее научились, у японцев ракета откровенно плохая, много отказов, а корейцы те вообще дно.
  4. Дырокол Звание
    Дырокол
    +3
    Сегодня, 09:03
    Вообще началась неделя неудачная, у японцев Н-3 отказала вторая ступень и спутник не вышел на ГСО, у корейцев взорвалась, у китайцев взорвалась при попытки посадить.
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 09:03
    Всё от того,что все кому не лень стали запускать космические ракеты!Нет чтобы обратиться к державе имеющей колоссальный опыт по запуску космических аппаратов,нет,они решили что сами с усами. А ведь дело это серьёзное,не абы там змия аль дракона бумажного запускать. . . hi
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +3
      Сегодня, 09:09
      Цитата: андрей мартов
      Нет чтобы обратиться к державе имеющей колоссальный опыт по запуску космических аппаратов,нет,они решили что сами с усами.

      Корейцы пытались, был проект с Роскосмосом.
    2. SovAr238A Звание
      SovAr238A
      +2
      Сегодня, 09:26
      Цитата: андрей мартов
      Всё от того,что все кому не лень стали запускать космические ракеты!Нет чтобы обратиться к державе имеющей колоссальный опыт по запуску космических аппаратов,нет,они решили что сами с усами. А ведь дело это серьёзное,не абы там змия аль дракона бумажного запускать. . . hi


      Это к кому им нужно обратиться?
  6. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    +1
    Сегодня, 09:08
    И Северная, настоящая Корея, и Южная - всё Азия, но есть нюанс.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 09:43
    ❝ Трудный день для космонавтики Азии ❞ —

    — К звёздам только через тернии ...
  8. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 10:18
    восемь аппаратов — семь бразильских, включая исследовательские спутники Федерального университета Santa Catarina (UFSC), и один индийский.

    "Партнеры"...к России не судьба было обратиться..закинули бы ваши спутники с "Восточного" КДр., в РОСКОСМОСЕ..нулевой падеж ракет по последним статистикам?))
    Столько бабла прокакакали бразильцы.. laughing

    Сейчас объявят "хайлилайкли".. что Ким сбил лазером..переданным ему Путиным..а это повод к войне.)