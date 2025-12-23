Военные США: по приказу главы Пентагона атаковано судно в Тихом океане

6 553 53
Военные США: по приказу главы Пентагона атаковано судно в Тихом океане

По приказу главы Пентагона Пита Хегсета американскими военнослужащими было атаковано и уничтожено судно в Тихом океане. Его экипаж якобы замешан в террористической деятельности.

Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба Южного штаба командования американских Вооруженных сил.

В сообщении говорится, что по гражданскому судну был нанесен «смертельный удар». В нем сказано следующее:

Совместная оперативная группа «Южное копье» нанесла летальный кинетический удар по судну, принадлежащему террористическим организациям, в международных водах. Разведданные подтвердили, что малозаметное судно занималось операциями наркоторговли.

В штабе заявили, что в результате атаки был убит один из находящихся на судне людей, которого в релизе назвали «наркоторговцем». При этом военнослужащие США не пострадали.

Предыдущая подобная атака американских военных на гражданское судно в восточной части Тихого океана состоялась более месяца назад – 18 декабря. В результате было уничтожено четыре человека, которых также объявили «наркоторговцами».

Более активно американские военные действуют в Карибском море. Там с ноября была сосредоточена крупная военно-морская группировка США. А общая численность американского контингента в регионе достигла 16 тысяч человек.

Российское дипломатическое ведомство осуждает действия Вашингтона, неоднократно заявляя, что они провоцируют рост напряженности в Латинской Америке.

  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +7
    Сегодня, 09:21
    Что нам в Балтике или Черном море мешает также поступить с эстонскими ,шведскими или польскими наркоторговцами пытающимися взять на абордаж танкеры с нашей нефтью. request
    Отмазка прекрасная... прецедент имеется...почему США можно, а нам нельзя?
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +2
      Сегодня, 09:26
      Вообще то можно:
      На нюренбергском процессе: "мы не виновны мы просто выполняли приказ"

      Ранее, 8 августа 1945 года, по настоянию американцев и англичан в Лондоне было подписано четырехстороннее соглашение победителей, гласящее о том, что военным преступником может быть признан только гражданин, принадлежавший к побежденным странам. Право сильного.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 09:26
      Что нам в Балтике или Черном море мешает также поступить с эстонскими ,шведскими или польскими наркоторговцами пытающимися взять на абордаж танкеры с нашей нефтью.

      Мы же не такие и нас не поймут. laughing
      1. mikh-korsakov Звание
        mikh-korsakov
        -4
        Сегодня, 10:12
        Мы же не такие и нас не поймут.

        Более того. Необходимо понять, какую же цель преследовали агенты СБУ, атаковавшие танкеры с нашей нефтью. Цель одна - путем наглой провокации сорвать наметившееся сближение. Но их надеждам не суждено сбыться, поэтому наш ответ будет сдержанным, мы не такие.
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          +1
          Сегодня, 10:29
          Цель одна - путем наглой провокации сорвать наметившееся сближение.

          Кого с кем ?
    3. Sondbu-sondbu Звание
      Sondbu-sondbu
      -2
      Сегодня, 10:43
      Потому что Путин с Трампом советуется о своих действиях на Украине, а Трамп в своих действиях ни перед кем не отчитывается. Разве что перед Конгрессом.
    4. ettore Звание
      ettore
      -1
      Сегодня, 11:13
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Что нам в Балтике или Черном море мешает также поступить с эстонскими ,шведскими или польскими наркоторговцами пытающимися взять на абордаж танкеры с нашей нефтью

      В Чёрном море некому.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:21
    ❝ По гражданскому судну был нанесён «смертельный удар» ❞ —

    — Yankees беспредельничают ...
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 09:49
      Скоро мы увидим на американских военных судах флаги с "веселым Роджером"
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        +3
        Сегодня, 10:07
        ❝ Скоро мы увидим на американских военных судах флаги с "весёлым Роджером" ❞ —
      2. ASSAD1 Звание
        ASSAD1
        0
        Сегодня, 10:50
        Так уже есть эсминец Arli Berg , вполне официально вывешивает весёлого Роджера после удачной миссии.
      3. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 10:52
        А разве ещё нет!! Пора бы уж
  3. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 09:21
    Опять рыбацкую лодку грохнули. Это "сила"! "Силища!"
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      -1
      Сегодня, 10:55
      Ну какая рыбацкая лодка? Быстроходный катер , изготовлен так чтобы минимально мог быть обнаружен.
  4. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +3
    Сегодня, 09:21
    "Миротворец" Рыжий Бардак неожиданно стал пиратом!
    Впрочем, слово неожиданно тут лишнее.
    И в этом суть матрасов, чтобы они не болтали, действуют всегда по-бандитски.
    Сама их страна была создана изгоями и всяким отребьем, которое убило местное население, захватило ресурсы и с тех пор масштабировало эту практику на весь мир, назвав это всё демократией!
    1. Aken Звание
      Aken
      +2
      Сегодня, 10:11
      Почему пиратом? Судно же утопили, а не взяли на абордаж и ограбили.
      А даже если бы и захватили, то те, кто действует от имени государства, не позорный пират, а почтенный капер (корсар).
  5. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 09:29
    Военные США: по приказу главы Пентагона атаковано судно в Тихом океане

    Пока все только говорят о зарождении Многополярного мира с Новыми Центрами силы, а матрасники не согласны покидать пригретое за долгие годы место недогегемона.
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 10:12
      Именно это Трамп и делает - закукливается в Западном полушарии. За это международный финансовый капитал его и ненавидит.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 10:33
      Пока все только говорят о зарождении Многополярного мира с Новыми Центрами силы, а матрасники не согласны

      И это у них матрасников как не прискорбно осознавать не плохо получается. Пока ещё ни кто им не ответил силой на силу.
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 10:54
        А где ещё такой флот?? И кого им бояться?
      2. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 11:00
        частное лицо
        Сегодня, 10:33
        И это у них матрасников как не прискорбно осознавать не плохо получается. Пока ещё ни кто им не ответил силой на силу.

        hi Вообще, в мировой истории таковой опыт уже имеется с времён бесчинств наглосаксов на всех континентах.
        Подозреваю, нынче эта практика может опробоваться якобы в благих целях против наркоторговцев, при этом осуществляя рейдерские захваты торговых судов ( Венесуэла).
        На самом деле проверяется реакция РФ на возможное применение к её теневому и не только флоту, включая военный, что происходит на наших глазах.
        Поэтому жёсткие ответы врагам должны следовать немедленно без всяких красно- фиолетовых линий с финансовыми потерями противника.
    3. Sondbu-sondbu Звание
      Sondbu-sondbu
      0
      Сегодня, 10:47
      Об этом говорят только в России. А пуд как был так он и есть-16 килограмм.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 11:11
        Sondbu-sondbu
        Сегодня, 10:47
        Об этом говорят только в России. А пуд как был так он и есть-16 килограмм

        hi Это элементы мягкой военной дипломатии.
        Вначале было Слово ( Ев-Ин. 1-2 ).
  6. Макс1995 Звание
    Макс1995
    -2
    Сегодня, 09:35
    Кстати, года 2-3 назад здесь же расписывали о судах контрабанды наркотиков около ЮСА. Низкосидящие катера, иногда безэкипажные...
    И что амеры с переменным успехом ведут с ними борьбу.

    На видео вроде такой. Явно не "рыбацкая лодка"
    только тогда небыло: "Российское дипломатическое ведомство осуждает действия Вашингтона"...
  7. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 09:43
    Могут и атакуют, и разведка у США работает
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 09:48
    Совместная оперативная группа «Южное копье» нанесла летальный кинетический удар по судну, принадлежащему террористическим организациям, в международных водах.

    На судне висел Веселый Роджер или за судном шлейфом шли киты наркоманы ? Как американцы определили принадлежность к террористическим структурам , провели следствие ,получили вердикт суда .....................и кто тут террорист тогда
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 10:14
      Если спецслужбы перед каждой ликвидацией или подрывом будут запрашивать решение суда, у них мало что получится.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 11:15
        Цитата: Aken
        Если спецслужбы перед каждой ликвидацией или подрывом будут запрашивать решение суда, у них мало что получится.

        Я так понимаю, одного решения Хегсита хватит ,что бы бомбить корабли , в международных водах ? Или все же вариант есть ,на пример предоставить видео обломков с пакетами героина или остатки вооружения ,может захватить лиц в розыске .........
        Пока это выглядит разбоем !
        1. Aken Звание
          Aken
          0
          Сегодня, 11:17
          Как же можно предоставить обломки с пакетами героина, не разбомбив перед этим лодку? И кто видео снимать будет? Лётчик?
          1. APASUS Звание
            APASUS
            0
            Сегодня, 11:18
            Цитата: Aken
            Как же можно предоставить обломки с пакетами героина, не разбомбив перед этим лодку? И кто видео снимать будет? Лётчик?

            Лучше сразу кинуть бомбу авиационную ,ну что бы и доказывать не пришлось, ну просто не повезло кому то ? А сказать можно ,что на судне пытали людей !
            1. Aken Звание
              Aken
              0
              Сегодня, 11:19
              Ну да, они так и делают. Нет тела - нет дела.
              1. APASUS Звание
                APASUS
                0
                Сегодня, 11:39
                Цитата: Aken
                Ну да, они так и делают. Нет тела - нет дела.

                Так это бандитизм ,тут хоть бы не прикрывались благородными целями
                1. Aken Звание
                  Aken
                  0
                  Сегодня, 11:42
                  Убийство бандита, это уже бандитизм? Я-то думал - борьба с бандитизмом.
                  А если наши наконец-то начнут топить суда идущие в Одессу? Это как будет называться?
                  1. APASUS Звание
                    APASUS
                    0
                    Сегодня, 11:47
                    Цитата: Aken
                    Убийство бандита, это уже бандитизм? Я-то думал - борьба с бандитизмом.

                    Вы как не читали ,о чем я говорил. Если это бандит ,то логично захватить его в море и предоставить героин ,оружие ,рабов или что они там везут . Я должен верить Хегситу на слово ?????????????
                    ?
                    Цитата: Aken
                    А если наши наконец-то начнут топить суда идущие в Одессу? Это как будет называться?

                    Это называется война если вы не забыли . И что то я не припомню ,что мы топим суда в Чёрном море
                    1. Aken Звание
                      Aken
                      0
                      Сегодня, 11:53
                      Если бы береговая служба могла перехватывать всех наркоторговцев, бомбить было бы некого. Так что нелогично. Логично уничтожать с самолёта, кого не могут перехватить катерами.
                      Верить Хегситу незачем. Но я ведь говорю про техническую сторону.

                      И таки да, я тоже не припомню, чтобы наши топили суда, 4 года перевозящие оружие на Украину. Из-за этого чистоплюйства погибли многие десятки тысяч наших бойцов. И ещё десятки тысяч погибнут.
                      1. APASUS Звание
                        APASUS
                        0
                        Сегодня, 11:57
                        Цитата: Aken
                        Если бы береговая служба могла перехватывать всех наркоторговцев, бомбить было бы некого. Так что нелогично. Логично уничтожать с самолёта, кого не могут перехватить катерами.

                        В береговой службе США кончились вертолеты, да не смешите ? И как бы это не звучало ,но наркоторголю надо доказывать ,а тем более признание кого то террористами.
                        Цитата: Aken
                        Верить Хегситу незачем. Но я ведь говорю про техническую сторону.

                        Я и не верю ,меня пробиркой не удивишь.
                      2. Aken Звание
                        Aken
                        0
                        Сегодня, 12:01
                        Не путайте патрульные вертолёты с боевыми.
                        Для того, чтобы доказать факт перевозки наркотиков, катер нужно задержать.
                        Если нет возможности задержать, это не повод пропускать груз в страну.
                        Если украинские катера и дроны повезут наркоту Россию, Вы тоже будете требовать справедливого суда с адвокатами и присяжными заседателями?
                      3. APASUS Звание
                        APASUS
                        0
                        Сегодня, 12:04
                        Цитата: Aken
                        Если украинские катера и дроны повезут наркоту Россию, Вы тоже будете требовать справедливого суда с адвокатами и присяжными заседателями?

                        Вы должны на 200% уверены что это наркота ,а слов одного Хегзита МНЕ МАЛО ! И выловить пару кг героина на камеру с потопленного судно вообще не вижу проблем ,а пока мы видим только красивую картинку. Помнится сербов обвиняли в геноциде ,на основании откровенной липы ,как и Хусейна
                      4. Aken Звание
                        Aken
                        0
                        Сегодня, 12:08
                        Наркоторговцы всего мира с радостью подпишутся под Вашими словами.
                      5. APASUS Звание
                        APASUS
                        0
                        Сегодня, 12:10
                        Цитата: Aken
                        Наркоторговцы всего мира с радостью подпишутся под Вашими словами.

                        Я так понимаю ,не смотря на звезду на аватарке ,вы полностью поддерживаете Хегзита ?
                      6. Aken Звание
                        Aken
                        0
                        Сегодня, 12:12
                        вы полностью поддерживаете Хегзита ?

                        И мысли такой не было.
                        Я полностью поддерживаю борьбу с наркоторговцами вплоть до семейной ответственности. По всему миру. Пока все не передохнут.
    2. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 10:25
      Цитата: APASUS
      На судне висел Веселый Роджер или за судном шлейфом шли киты наркоманы ? Как американцы определили принадлежность к террористическим структурам , провели следствие ,получили вердикт суда .....................и кто тут террорист тогда

      "Но, делу дать хотя законный вид и толк,
      Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
      Здесь чистое мутить питье
      Мое!..............
      Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
      Сказал и в темный лес Ягненка поволок."(Иван Андреевич Крылов).
    3. Sondbu-sondbu Звание
      Sondbu-sondbu
      0
      Сегодня, 10:52
      Так же и наши крошили с воздуха сирийских «повстанцев» и не запрашивали решения суда. А теперь эти «повстанцы» гостят в Москве, а Башар где-то прячется. Ирония жизни.
    4. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 10:56
      Надо было поднять радужный флаг - хрен бы тогда решились
  9. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 10:21
    В эпоху Дронов можно и ответку получить. И никто даже не догадается от кого. Это пока наркомафия и другие впечатлены мощью гегемона, что не решаются на ответные действия.
  10. Cap.Nemo58rus Звание
    Cap.Nemo58rus
    -1
    Сегодня, 10:22
    Ну мы то чего стесняемся? Янкесам можно, а мы не такие? Кто сильнее, тот и прав. Всё что плывёт в укровские порты - законная цель!
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 10:57
      Давным давно пора. Воли нет
      1. Cap.Nemo58rus Звание
        Cap.Nemo58rus
        -1
        Сегодня, 11:28
        Да уж, ссыкотно, однако...А вдруг неправильно поймут. Злюсь до скрежета зубов.
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          +1
          Сегодня, 12:03
          продолжайте злиться)))) скоро зубы выпадут)))))
  11. sub307 Звание
    sub307
    0
    Сегодня, 10:23
    "Предыдущая подобная атака американских военных на гражданское судно в восточной части Тихого океана состоялась более месяца назад – 18 декабря."
    Да ладно..., если верить тексту и недели не прошло... winked
  12. Radikal Звание
    Radikal
    0
    Сегодня, 10:28
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Скоро мы увидим на американских военных судах флаги с "веселым Роджером"

    Зачем? Звёздно-полосатая тряпка давно уже переплюнула всех Роджеров вместе взятых! sad
    1. Sondbu-sondbu Звание
      Sondbu-sondbu
      0
      Сегодня, 11:05
      Эту «тряпку» поднимают на всех спортивных и международных мероприятиях, а наши союзники из Средней Азии стоят в Вашингтоне по струнке и называют Трампа ниспосланным свыше. Так что сколько ни произнесешь «халва», от этого слаще не станет.
  13. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 10:43
    по ходу атака безэкипажными катерами по танкерам русского "теневого флота" у побережья Турции тоже они.