Вооружённые силы России продолжают развивать наступление на севере Харьковской области. После освобождения населённого пункта Вильча наши бойцы освободили очередной населённый пункт на Волчанском направлении. Это село Прилипка.Находится Прилипка на левом берегу реки Северский Донец.Развивая успех, российские войска подошли к населённому пункту Графское, что южнее Прилипки и тоже на левом берегу Северского Донца. В свою очередь это позволяет продвигаться к Печенежскому (Салтовскому) водохранилищу, которое имеет огромное значение для водоснабжения северных и северо-восточных районов Харьковской области.Противник опасается того, что при дальнейшем продвижении российской армии по левому берегу Северского Донца все населённые пункты, расположенные южнее Прилипки и Графского, могут перейти под контроль ВС РФ.Напомним, что ранее противник решил перебрасывать резервы с севера Харьковской области, а также из Сумской области, под Купянск. В том числе и это решение Сырского приводит ВСУ к потере новых и новых населённых пунктах на указанных территориях.

