Освобождена Прилипка: ВС РФ продолжают движение на севере Харьковской области

Вооружённые силы России продолжают развивать наступление на севере Харьковской области. После освобождения населённого пункта Вильча наши бойцы освободили очередной населённый пункт на Волчанском направлении. Это село Прилипка.

Находится Прилипка на левом берегу реки Северский Донец.





Развивая успех, российские войска подошли к населённому пункту Графское, что южнее Прилипки и тоже на левом берегу Северского Донца. В свою очередь это позволяет продвигаться к Печенежскому (Салтовскому) водохранилищу, которое имеет огромное значение для водоснабжения северных и северо-восточных районов Харьковской области.

Противник опасается того, что при дальнейшем продвижении российской армии по левому берегу Северского Донца все населённые пункты, расположенные южнее Прилипки и Графского, могут перейти под контроль ВС РФ.



Напомним, что ранее противник решил перебрасывать резервы с севера Харьковской области, а также из Сумской области, под Купянск. В том числе и это решение Сырского приводит ВСУ к потере новых и новых населённых пунктах на указанных территориях.
4 комментария
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    -2
    Сегодня, 10:04
    В Харьковской у нас очень тяжко в Купянске... Противник ведёт бои уже в районе Администрации, пока отдельными группами, но всё же...
    По теме новости, основная цель продвижения Белый Колодезь, это тоже увязка с Купянском. Собственно Волчанск так долго держали, потому что его падение привело к продвижению на Купянск с другого направления.
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +4
    Сегодня, 10:33
    У отступающих полями из Прилипки на Графское незавидная судьба - по ним наносят удары наши расчеты БПЛА,
    а так же отрабатывали и их заградотряды. С запада подпирает северский Донец.
  3. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 11:00
    Так, все же, что с Купянском? Кто врет?
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 11:29
      Я написал, что с Купянском - в городской черте идут бои. Противник использует нашу же тактику, ту, которую мы применили в Покровске -заходит малыми группами, накапливается в городской застройке.
      Резервы не жалеет, благо у него там не менее шести бригад.
      Заходят с нескольких направлений, в основном с западного из лесного массива. Бот идут уже в центральной части, в том числе возле городской Администрации.
      Мы наносим удары всём чем можно и это приводит к большим потеряли у хохла. Но их это не останавливается, они реально прут,
      Судя по обстановке, выбивать их оттуда мы будем долго... Не меньше месяца точно, и это ещё в самом лучшем раскладе.
      Понимаю, многим такая информация не по душе, но реальность, увы таково.
      А насчёт врут... Так уже соврали, теперь хитро молчат... И ведь не в первый раз уже...