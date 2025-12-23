Теперь и Писториус не верит в полномасштабную войну России и НАТО

2 988 12
Теперь и Писториус не верит в полномасштабную войну России и НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус попытался немного остудить градус разговоров о «большой войне». В интервью немецкой прессе он сказал, что не верит в сценарий полномасштабного конфликта между Россией и НАТО. Поводом стали заявления внутри альянса – мол, к крупной войне надо быть готовыми уже сейчас.

Речь зашла о словах генсека НАТО Марк Рютте, который ранее призывал готовиться к конфликту масштаба мировых войн XX века. Писториус отреагировал спокойно. По его мнению, такие формулировки звучат скорее как попытка встряхнуть аудиторию, нежели как реальный прогноз.



Возможно, Рютте просто хотел максимально наглядно показать, чем все может закончиться при плохом раскладе. Сам же Писториус в такой расклад не верит.

При этом министр дал понять: расслабляться никто не собирается. Отсутствие прямой угрозы – не повод отдыхать. По его словам, давление может идти другими путями: попытки расшатать единство альянса, проверить союзников на прочность, спровоцировать мелкие кризисы на границах. Тот факт, что именно НАТО пришло к границам России, Писториуса, предпочитает не упоминать.

Интересно, что нынешняя риторика Писториуса отличается от его же слов месячной давности. Тогда он допускал риск крупного конфликта с Россией на горизонте 2026-2029 годов. Меняется обстановка, меняются оценки – в этом он не одинок. Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Москва не заинтересована в нападении на страны НАТО.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 10:20
    ❝ При этом министр дал понять: расслабляться никто не собирается. Отсутствие прямой угрозы – не повод отдыхать ❞ —

    — Значит, будут продолжать эту «угрозу» провоцировать ...
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      +2
      Сегодня, 10:49
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Значит, будут продолжать эту «угрозу» провоцировать ...

      На мой взгляд "вой на болотах", по поводу нашего скорого нападения, нужен был заинтересованным кругам для обосновния кражи наших ЗВР.
      Кража не удалсь, поэтому дальше "выть" им уже не надо.
      Ситуация отыграна. Всем спасибо и можно менять риторику.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        0
        Сегодня, 10:52
        Да кто то дал отмашку натовцам перейти в другой раунд поединка с Россией. what
        Это хорошо заметно по одинаковым заявлениям лидеров натовских стран.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:18
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 10:20
      Значит, будут продолжать эту «угрозу» провоцировать

      hi Смена риторики врагов не означает прекращение их враждебной деятельности и подготовки в будущем к военным сценариям.
      Решение в документах НАТО не надо после сходки в 2023 г. о нанесении России стратегического поражения никто не отменял, значит военная угроза со стороны врагов угроза существует.
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 10:23
    Верю — не верю, надо смотреть, что НАТО и ЕС делает, что готовит и что подготавливает ! Надеюсь, разведка РФ всё видит и слышит!
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 10:30
    Я удивлен не столько словам немца,а скорее словам финна.Кстати,финны по ненависти к нам ,стоят на втором месте после албанцев
  4. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 10:35
    Потомок фашиста..снова что ли на Москву собрался..через многочисленные болота..реки и леса танковыми колоннами..денег то хватит?)
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:39
      Цитата: Яро Полк
      Потомок фашиста..снова что ли на Москву собрался.

      У немцев на генной структуре "Дранг нахъ Остен", сколько им морду не бей, раны залижут и опять на восток.
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 12:18
      Цитата: Яро Полк
      Потомок фашиста..снова что ли на Москву собрался..через многочисленные болота..реки и леса

      И по бездорожью...
  5. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 10:51
    Самые мирные люди на свете (ну те кто меньше всего хочет воевать) - это военные - просто министр сдрейфил что его будут реально допрошать - а готов ли ты и армия к войне - а ответить то и не чего - неготовы поэтому и риторика у него "миролюбивая" типа все тип топ и нам ни чего не угрожает - но деньги давайте ...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 11:28
    Россия не нападёт на нас ,она должна остановится на Украине где НАТО ей укажет .Как то так.
  7. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 12:16
    Писториус отреагировал спокойно. По его мнению, такие формулировки звучат скорее как попытка встряхнуть аудиторию, нежели как реальный прогноз.

    Надо же! А у чернокожего американца давеча получилось "встряхнуть аудиторию". Рютте пробирку со стиральным порошком не нашёл?