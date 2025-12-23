Противник заявляет о заходе в центр Купянска, но при этом его резервы тают

11 311 35
Противник заявляет о заходе в центр Купянска, но при этом его резервы тают

Продолжается сражение за Купянск и окрестности, которое в последнее время шло с переменным успехом. Для режима Зеленского этот город стал очередной медийной фортецией. Командование ВСУ не жалеет личный состав для контратак. На данный участок постоянно перебрасываются резервы, в том числе с других направлений. Наши держат оборону.

Хотя информация порою поступает довольно противоречивая. По некоторым данным, противник сумел прорваться в центр Купянска, идут бои. Киевская пропаганда рапортует об успехах, но это весьма спорно. Особенно при учёте того, что поступают сообщения следующего характера: противник существенно сократил число штурмовых действий в районе Купянска. Скорее всего, сказалось то, что ВСУ буквально сточили резервы. Теперь нужны новые.



Помимо прочего, линия фронта еще более увеличилась после недавнего наступления ВС РФ еще на одном приграничном участке в Сумской области. Под контролем ВС РФ Волчанск, Вильча, Лиман и Прилипка. Юго-восточнее Сум группировка войск «Север» освободила Высокое и Грабовское, тем самым создав угрозу физического перерезания железной дороги и автомобильной трассы Сумы-Харьков. Идут бои в районе Андреевки и Алексеевки.

Некоторые украинские эксперты и военные из числа тех, кто еще способен рассуждать разумно, призывают прекратить стачивать и без того скудные резервы в Купянске. Предрекают, что ситуация здесь становится все более похожей на попытки ВСУ любой ценой удержать Покровско-Мирноградскую (Красноармейск и Димитров) агломерацию. Отмечается, что в этом и есть стратегическая цель ВС РФ.

Один из вражеских ТГ-каналов военной тематики констатирует:

Главком Александр Сырский фактически сделал ставку на Купянск, превратив его в новый Покровск. После катастрофы в Покровской агломерации и потери Северска командование сосредоточило здесь основные уцелевшие резервы ВСУ, снимая подразделения с других направлений, включая Сумскую область, где ситуация также рискует ухудшиться.

Проблемы с нехваткой штурмовиков командование ВСУ решает традиционно самоубийственным способом. Наши источники сообщают, что в районе Купянска операторов БПЛА отправляют на усиление штурмовых групп. Это следует из радиоперехватов. И это притом, что именно беспилотники являются не только главной сдерживающей и ударной силой противника, но и обеспечивают основное снабжение передка. В результате 14-й ОМБр и 116-й ОМБр ВСУ предложено решать проблемы со снабжением переднего края своими силами.

Ещё одна беда ВСУ — постоянные ротации. Резервы перекидывают сразу на трех направлениях — Купянск, Сумы и Покровск. В итоге личный состав не тянет не только наступление, но и оборону. Успехов у противника нет ни на одном из этих участков.

При этом следует быть честными. Российские паблики сообщают, что на Купянском участке фронта сохраняется напряженная ситуация. Российская армия продолжает отражать контратаки противника со стороны Радьковки, Соболевки, Голубовки. Идут тяжёлые бои.



По данным американского Института изучения войны (ISW), а значит, украинским, подразделения ВСУ продвинулись вдоль трассы Р‑79 Купянск — Чугуев в центральной части города. Одновременно российские войска усилили давление: атаки ведутся в самом Купянске, к востоку, в направлении Петропавловки, на юго‑востоке, у Степовой Новоселовки и Песчаного, а также к югу, в районе пгт Купянск-Узловой и Богуславки. Параллельно ВС РФ предпринимают попытки рассечь украинскую группировку на левом берегу Оскола и ликвидировать «карман» между Лозовой и Новой Кругляковкой. Бои идут за ключевые опорные пункты, удержание которых во многом обеспечивается дронами.

Для демонстрации «успехов» Сырский, вновь исполняя политические хотелки Зеленского, перебросил в Купянск всех опытных и выживших бойцов с Покровского (Красноармейского) направления, фактически повторяя тот же сценарий.

Вывод напрашивается сам собой. Если успехи окажутся кратковременными, а жертвы массовыми (так и происходит), Купянск рискует стать еще одним символом бессмысленного перемалывания резервов ВСУ, сопровождаемого ослаблением обороны на других участках фронта. А значит, более успешном наступлении российской армии.

35 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -8
    Сегодня, 10:31
    ❝ Противник заявляет о заходе в центр Купянска ❞ —

    — Зайти, чтобы там и остаться навеки ...
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 10:38
      — Зайти, чтобы там и остаться навеки ...
      16 декабря начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров заявил, что все районы Купянска перешли под контроль российских бойцов. Город был взят под контроль 6-й общевойсковой армией. И где правда ? Как всегда посередине ?
      1. Andobor Звание
        Andobor
        +2
        Сегодня, 10:44
        Цитата: частное лицо
        16 декабря начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров заявил, что все районы Купянска перешли под контроль российских бойцов.

        16 декабря была одно правда, сегодня другая, то что ВСУ в Купянске проводит мощный контрнаступ и имеет тактические успехи ни кто не скрывает.
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          +3
          Сегодня, 10:47
          то что ВСУ в Купянске проводит мощный контрнаступ и имеет тактические успехи ни кто не скрывает.

          Не скрывают но и не говорят и не пишут об этом.
          1. Andobor Звание
            Andobor
            -2
            Сегодня, 11:11
            Цитата: частное лицо
            не пишут об этом.

            Статья выше ваши слова опровергает, а вообще туман войны, ни кто в том числе и украинские ресурсы всё карты не раскрывают.
            1. multicaat Звание
              multicaat
              +1
              Сегодня, 11:25
              ситуация банальна. Наверх опять отправили поспешный доклад о том, что Купянск под контролем, но ВСУ весьма упёрто продвигались к этому городу с фланга
              и вместо того, чтобы объективно реагировать на ситуацию и просто вести рационально бои, началось прикрывание задниц рапортёров наверх любой ценой, что сильно осложнило положение войск в том районе. Вот что происходит. В Купянске сейчас динамически неустойчивая ситуация, обе стороны несут потери.
          2. Tusv Звание
            Tusv
            0
            Сегодня, 11:45
            Цитата: частное лицо
            Не скрывают но и не говорят и не пишут об этом.

            Так то Владимир Владимирович давеча сказал, за Оскол не лезть, но в Купянске Узловом утопить, как Клебан Быковскую группировку. Медленно но неизбежно
        2. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 11:12
          Про линию фронта.Она увеличилась для обеих сторон,а не только для ВСУ.А в Купянске действительно сложно.Для победных речевок время еще не наступило
        3. Stas157 Звание
          Stas157
          +4
          Сегодня, 11:29
          Цитата: Andobor
          ВСУ в Купянске проводит мощный контрнаступ и имеет тактические успехи ни кто не скрывает.

          Не слышал официальных заявлений об этом. Герасимов совсем другое докладывал.
      2. Дедок Звание
        Дедок
        -8
        Сегодня, 10:59
        16 декабря начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров заявил, что все районы Купянска перешли под контроль российских бойцов.

        сколько можно терпеть вранье?
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          +3
          Сегодня, 11:57
          почему сразу вранье??????????
      3. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 11:49
        О то оно как теперь подаётся - шла с переменным успехом! Ну и ну! А как же речь лампаса, или один только я не то услышал и увидел?
        Да, и операцией в Купянске руководит генерал Драпатый! Это чтобы опять двусмысленности не возникло...
  2. Комментарий был удален.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -1
    Сегодня, 10:43
    Битва за Купянск очень интересна с точки зрения военной науки. what
    То что предпринимает противник и наши военные это борьба умов командиров...в этих боях формируется новая армия России.
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      +1
      Сегодня, 10:45
      Четыре года бродить вокруг одного колхоза - ума для этого нужна палата.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        -1
        Сегодня, 10:47
        Цитата: invisible_man
        Четыре года бродить вокруг одного колхоза - ума для этого нужна палата.

        Конечно...вы попробуйте повоевать в условиях ограниченных ресурсов и приказов главкома. smile
        То нельзя,это нельзя,мы не такие,мы бережно воюем с братским народом и так далее...понятие настоящей войны тут сильно размыто.
      2. Скобаристан Звание
        Скобаристан
        -1
        Сегодня, 11:03
        А это как посмотреть.Ведь можно и по другому. Вокруг "одного колхоза" стачивают потенциал Украины. Как там было у классика : Целью любой операции должна быть не территория, а армия противника. Кончится армия — территория придет сама собой. (С)
    2. Andobor Звание
      Andobor
      -1
      Сегодня, 11:16
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Битва за Купянск очень интересна с точки зрения военной науки.

      Недавно был очень похожий Добропольский контнаступ ВСУ, в результате которого ВСУ значительные резервы стёрли, значительныные силы окружены и остатки наши в котле зачищают, но тактические успехи ВСУ до сих пор не всё ликвидированы.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        -1
        Сегодня, 12:09
        Не надо всё в кучу, это неправильно!
        Добропольский выступ был умным вспомогательным манёвром с целью оттянуть силы противника с Покровска, и он сработал, Покровск мы реально взяли.
        В Харьковской области главной задачей на данном этапе стоит срезание выступа и выход широким фронтом на окрестности областного центра. Для этого было необходимо взять Купянск, Волчанск и клещами с направления Белый Колодезь и Великий Бурулук вынудить противника отойти или же запереть его в котле. Приз огромная территория от нашей границы до практически Харькова.
        Волчанск мы взяли, хотя и с огромным трудом и потерями. Сейчас идём на Белый Колодезь. А вот с Купянском вышла уже традиционная история - набрехали Президенту в прямом эфире.
        И по сути обстановки вокруг города. Там, помимо пригнаных со всей Украины резервов, всегда стояло подразделение Хартия. С западной стороны Купянска есть лесной массив, там серьёзный укреп хохла, вот оттуда и пошёл основной накат. Сейчас в городе ситуация пополам, то есть контроля нет ни у одной из сторон.
        И в отличие от Покровска, Купянск не политический проект, а военная необходимость. За Купянском последуют Балаклея, Изюм, Барвенково. Без этого мы не сможем взять Харьков.
  4. Kawado Звание
    Kawado
    -1
    Сегодня, 10:44
    Хотя информация порою поступает довольно противоречивая

    Это точно, вроде бы в начале прошлой недели, на "той стороне" был доклад о том, что ВСУ полностью отбили Купянск и теснят русских к Москве, на этой неделе доклады скромнее...
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      -2
      Сегодня, 11:00
      Тут в комментариях такое писали. Означает ли это то .Что писавшие с той стороны, интересный вопрс кстати.
  5. БИАБИА Звание
    БИАБИА
    +11
    Сегодня, 10:45
    Они уже 4-й год резервы стачивают, всё никак не сточат...
    А мы мин не можем (не хотим?!) накидать под Одессой, чтобы морскую блокаду им устроить, сколько там по морю им всего передают...
    По танкерам нашим лупят уже в средиземке, генералов в Москве убивают. Террор, о котором радостно сообщают укропы. А кто-то, когда-то, в далекие времена, обещал в сортире террористов мочить. Видимо времена изменились, и они открыто ходят/ездят везде, где им нравится. Весь мир уже объездили...
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +1
      Сегодня, 11:34
      Не стоит забывать о том, что благодаря "Минским соглашениям" у противника была фора в целых 8 лет.
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 11:59
      вы мины на лодке накидаете?)))))))))))
  6. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    -3
    Сегодня, 10:45
    Хотя информация порою поступает довольно противоречивая.


    Это и понятно - малая группа (несколько человек) вполне может просочится и развернуть флаг но не захватить центр
  7. iommi Звание
    iommi
    -1
    Сегодня, 10:55
    вот взяли город в кредит и не смогли "выплатить" а платить приходится жизнями.
    сегодня вот сухраб ахмедов вернулся колонной 9 танков 6 бтр 10 квадриков 1 брэм потерял, мастер своего дела, ха-тьфу
  8. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    -3
    Сегодня, 11:02
    And All these counter attacks just after negotiations with d.j.trump
  9. Livonetc Звание
    Livonetc
    0
    Сегодня, 11:04
    Как много здесь экспертов всемогущих.
    И знают всё и всех кто слил.
    Вот если бы они...
    То было б всё возможно.
    И вмиг скакол повержен был.
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      -1
      Сегодня, 11:08
      А наши ли это "эксперты" ?
  10. Tenebrosi Звание
    Tenebrosi
    -3
    Сегодня, 11:13
    Отступает сращу в центр города. Выходит так.
  11. sirGarry Звание
    sirGarry
    0
    Сегодня, 11:19
    контратаки противника со стороны Радьковки, Соболевки, Голубовки

    А ведь Ю.Подоляка предупреждал об этой опасности ещё в сентябре. Видимо сил было недостаточно, чтобы превентивно ударить... Держитесь, пацаны!!!
  12. Мурзик Звание
    Мурзик
    0
    Сегодня, 11:19
    Уже четвертый год на ВО рассказывают про " резервы тают "
    а тем временем от Донецка до Покровска 83км
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +2
      Сегодня, 12:00
      83 мало?...................................
  13. Seamaster Звание
    Seamaster
    -3
    Сегодня, 11:21
    Сегодня не за город Купянск бойня идёт.
    Просто генералы и политики обеих сторон стараются доказать, КТО из них пиз....тьфу!... нагло врёт о ситуации в городе.
  14. ugos Звание
    ugos
    -3
    Сегодня, 11:53
    Новый 2027-28-29 год. Герасимов: ''Наши войска полностью окружили врага в районе Кулянска. Наступление продолжается''
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 12:15
      Цитата: ugos
      Новый 2027-28-29 год. Герасимов: ''Наши войска полностью окружили врага в районе Кулянска. Наступление продолжается''

      Оселедец не отклеился от усердия? lol