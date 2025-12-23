Противник заявляет о заходе в центр Купянска, но при этом его резервы тают
Продолжается сражение за Купянск и окрестности, которое в последнее время шло с переменным успехом. Для режима Зеленского этот город стал очередной медийной фортецией. Командование ВСУ не жалеет личный состав для контратак. На данный участок постоянно перебрасываются резервы, в том числе с других направлений. Наши держат оборону.
Хотя информация порою поступает довольно противоречивая. По некоторым данным, противник сумел прорваться в центр Купянска, идут бои. Киевская пропаганда рапортует об успехах, но это весьма спорно. Особенно при учёте того, что поступают сообщения следующего характера: противник существенно сократил число штурмовых действий в районе Купянска. Скорее всего, сказалось то, что ВСУ буквально сточили резервы. Теперь нужны новые.
Помимо прочего, линия фронта еще более увеличилась после недавнего наступления ВС РФ еще на одном приграничном участке в Сумской области. Под контролем ВС РФ Волчанск, Вильча, Лиман и Прилипка. Юго-восточнее Сум группировка войск «Север» освободила Высокое и Грабовское, тем самым создав угрозу физического перерезания железной дороги и автомобильной трассы Сумы-Харьков. Идут бои в районе Андреевки и Алексеевки.
Некоторые украинские эксперты и военные из числа тех, кто еще способен рассуждать разумно, призывают прекратить стачивать и без того скудные резервы в Купянске. Предрекают, что ситуация здесь становится все более похожей на попытки ВСУ любой ценой удержать Покровско-Мирноградскую (Красноармейск и Димитров) агломерацию. Отмечается, что в этом и есть стратегическая цель ВС РФ.
Один из вражеских ТГ-каналов военной тематики констатирует:
Проблемы с нехваткой штурмовиков командование ВСУ решает традиционно самоубийственным способом. Наши источники сообщают, что в районе Купянска операторов БПЛА отправляют на усиление штурмовых групп. Это следует из радиоперехватов. И это притом, что именно беспилотники являются не только главной сдерживающей и ударной силой противника, но и обеспечивают основное снабжение передка. В результате 14-й ОМБр и 116-й ОМБр ВСУ предложено решать проблемы со снабжением переднего края своими силами.
Ещё одна беда ВСУ — постоянные ротации. Резервы перекидывают сразу на трех направлениях — Купянск, Сумы и Покровск. В итоге личный состав не тянет не только наступление, но и оборону. Успехов у противника нет ни на одном из этих участков.
При этом следует быть честными. Российские паблики сообщают, что на Купянском участке фронта сохраняется напряженная ситуация. Российская армия продолжает отражать контратаки противника со стороны Радьковки, Соболевки, Голубовки. Идут тяжёлые бои.
По данным американского Института изучения войны (ISW), а значит, украинским, подразделения ВСУ продвинулись вдоль трассы Р‑79 Купянск — Чугуев в центральной части города. Одновременно российские войска усилили давление: атаки ведутся в самом Купянске, к востоку, в направлении Петропавловки, на юго‑востоке, у Степовой Новоселовки и Песчаного, а также к югу, в районе пгт Купянск-Узловой и Богуславки. Параллельно ВС РФ предпринимают попытки рассечь украинскую группировку на левом берегу Оскола и ликвидировать «карман» между Лозовой и Новой Кругляковкой. Бои идут за ключевые опорные пункты, удержание которых во многом обеспечивается дронами.
Для демонстрации «успехов» Сырский, вновь исполняя политические хотелки Зеленского, перебросил в Купянск всех опытных и выживших бойцов с Покровского (Красноармейского) направления, фактически повторяя тот же сценарий.
Вывод напрашивается сам собой. Если успехи окажутся кратковременными, а жертвы массовыми (так и происходит), Купянск рискует стать еще одним символом бессмысленного перемалывания резервов ВСУ, сопровождаемого ослаблением обороны на других участках фронта. А значит, более успешном наступлении российской армии.
Информация