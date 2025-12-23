Неожиданный рывок: шведские Gripen оснастят ракетами Taurus раньше срока
Шведские ВВС решили ускорить установку дальнобойных крылатых ракет Taurus KEPD-350 на истребители JAS 39 Gripen C/D. Об этом рассказал командующий военно-воздушными силами страны генерал-майор Йонас Викман.
То, что раньше планировали делать спокойно и без спешки, теперь хотят реализовать быстрее. Насколько быстрее – вопрос открытый. Конкретных дат Викман не назвал, сославшись на «чувствительность» темы.
Ранее, согласно официальным документам, первая боевая готовность Taurus на борту Gripen ожидалась к 2028 году. Работы идут вместе с Агентством оборонных материалов Швеции.
Сама ракета Taurus KEPD-350 – оружие далеко не новое. Ее разработала германо-шведская компания Taurus Systems GmbH. Назначение: поражение хорошо защищенных и заглубленных целей.
Викман считает, что для шведских ВВС это серьезный поворот. Раньше у страны попросту не было полноценного инструмента для глубоких ударов по объектам в тылу противника. Теперь такая возможность может появиться.
Российские военные эксперты ранее заявляли, что системы ПВО Бук-М2, Бук-М3 и С-300В4 способны обнаруживать и поражать ракеты Taurus.
