Неожиданный рывок: шведские Gripen оснастят ракетами Taurus раньше срока

Шведские ВВС решили ускорить установку дальнобойных крылатых ракет Taurus KEPD-350 на истребители JAS 39 Gripen C/D. Об этом рассказал командующий военно-воздушными силами страны генерал-майор Йонас Викман.

То, что раньше планировали делать спокойно и без спешки, теперь хотят реализовать быстрее. Насколько быстрее – вопрос открытый. Конкретных дат Викман не назвал, сославшись на «чувствительность» темы.



Ранее, согласно официальным документам, первая боевая готовность Taurus на борту Gripen ожидалась к 2028 году. Работы идут вместе с Агентством оборонных материалов Швеции.

Сама ракета Taurus KEPD-350 – оружие далеко не новое. Ее разработала германо-шведская компания Taurus Systems GmbH. Назначение: поражение хорошо защищенных и заглубленных целей.

Викман считает, что для шведских ВВС это серьезный поворот. Раньше у страны попросту не было полноценного инструмента для глубоких ударов по объектам в тылу противника. Теперь такая возможность может появиться.

Российские военные эксперты ранее заявляли, что системы ПВО Бук-М2, Бук-М3 и С-300В4 способны обнаруживать и поражать ракеты Taurus.
  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 11:08
    Шведские ВВС решили ускорить установку дальнобойных крылатых ракет Taurus KEPD-350 на истребители JAS 39 Gripen C/D.
    Так шведуны, без этих ракет, спать не могли!
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +3
      Сегодня, 11:18
      Ранее на шведских JAS 39 Gripen могли устанавливаться только лёгкие модификации TAURUS KEPD 150.

      Taurus KEPD-150 — облегчённая версия германско-шведской авиационной крылатой ракеты класса «воздух-поверхность». Предназначена для лёгких истребителей типа F-16/Saab Gripen.

      Некоторые характеристики:
      дальность полёта — до 150 км;
      объём топливных баков — меньший;
      скорость — до 0,8М.
      Более же тяжёлая TAURUS KEPD 350 состоит на вооружении армий Германии, Испании и Южной Кореи.

      Некоторые характеристики TAURUS KEPD 350:
      длина — 5,1 м;
      вес — 1350 кг;
      диаметр — 1,08 м;
      размах крыльев — 2,06 м;
      дальность — более 500 км;
      боеголовка — двухступенчатая тандемная бетонобойная MEPHISTO весом 481 кг (в базовой модификации);


      . В 1994 году на базе на базе авиационного кассетного боеприпаса DWS39, имеющего дальность полёта около 8 км и содержащего 24 осколочных и кумулятивных элементов, была начата разработка высокоточной ракеты KEPD-150/350 Taurus. Разработка велась Даймлер-Бенц Аэроспейс (Германия) и Бофорс (Швеция) на заводе Taurus Systems GmbH , находящемся в городе Шробенхаузен административный округ Верхняя Бавария, совместным предприятием MBDA Deutschland (более известной как LFK — Lenkflugkörpersysteme GmbH) и шведской компании Saab Bofors Dynamics AB. Доли в совместном предприятии Немцев 70, Шведов 30%.
      Производство ракет начато в 2004 году.

      Постановка на вооружение 21 декабря 2005 г. в ВВС Германии и Испании.
      Оперативно-тактическая крылатая ракета, имеет комбинированную систему наведения, состоящую из трёх подсистем:
      IBN (Image Based Navigation — Навигация, основанная на изображении)

      TRN (Terrain Reference Navigation — Навигация по эталону ландшафта)

      MIL-GPS (Global Positioning System — Глобальная система позиционирования).

      Использование их позволяет ракете лететь на большие расстояния без поддержки GPS. Высокая точность наведения при этом обеспечивается автономной инерциальной навигационной системой, которая периодически корректируется в полёте по данным от РЛС миллиметрового диапазона длин волн, которая сопоставляет ландшафт с имеющимися на борту эталонными картами местности. На подлёте к цели, по данным инерциальной системы, включается инфракрасная головка самонаведения, которая обеспечивает наведение ракеты на конечном участке полёта. Ракета устойчива к действию РЭБ потенциального противника.


      https://dzen.ru/a/aGQb1xQOYH21bwB2
  2. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 11:18
    "Хорошо летать могут только красивые самолеты"(А. Н. Туполев).
  3. cmax Звание
    cmax
    +1
    Сегодня, 11:27
    Все что у них появляется нового против нас, не есть "хорошо". К сожалению, наши системы ПВО ещё надо доводить до ума и не один год ( и количественно и качественно). СВО показывает большие пробелы в перехвате целей. Сегодня вон опять, не горит а полыхает химзавод в Будённовске. В третий раз за пол года.
    Может и долетел только один беспилотник, но от этого то не легче. Имхо.

    https://eadaily.com/ru/news/2025/12/23/posle-ataki-vsu-nachalos-ognennoe-zarevo-v-budennovske-na-krupneyshem-himzavode