2 386 30
Новому классу линкоров ВМС США с ядерным потенциалом присвоили имя Трампа

Для американских Военно-морских сил будут построены два боевых корабля. Они станут первыми в новом классе линкоров.

Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил в ходе одного из официальных мероприятий, которое проходило в его поместье в Мар-а-Лаго (Флорида).

Глава Белого дома сказал:

Мы предполагаем, что эти корабли станут первыми в совершенно новом классе линкоров, которые будут построены в ближайшие годы.

Трамп сообщил, что всего планируется создать от 20 до 25 новых линкоров.

Он добавил, что для него, как для верховного главнокомандующего, большая честь сообщить такую новость. Поводом для гордости для американского президента является и то, что новому классу линкоров с ядерным потенциалом присвоили имя Трампа. Именно так анонсировал их министр ВМС США Джон Фелан, назвав первый из этих боевых кораблей, USS Defiant, «самым большим, смертоносным, универсальным и красивым в Мировом океане».

Появление нового класса современных линкоров станет важным этапом плана Трампа по созданию в США современного «золотого» флота. Корабли будут вооружены артиллерией, ракетами, гиперзвуковым оружием, электронными рельсотронами и мощными лазерами. Также, по словам Фелана, линкоры оснастят крылатыми ракетами морского базирования с ядерными боеголовками.

Стоит ожидать, что присвоение боевым кораблям имени Трампа наверняка возмутит представителей Демократической партии США.
    Сегодня, 10:58
    — «Как корабль назовёте ...» © ...
    От него весь мир кровопролитиев ждал. а он чижика съел. (С).

    Линкоры ему подавай. Пересмотрел не иначе Дональд Фредович фильм "Морской бой", в котором только линкор "Миссури" смог спасти Землю от злых инопланетян. lol
      Цитата: Товарищ Берия
      От него весь мир кровопролитиев ждал. а он чижика съел. (С).

      Линкоры ему подавай. Пересмотрел не иначе Дональд Фредович фильм "Морской бой", в котором только линкор "Миссури" смог спасти Землю от злых инопланетян. lol

      Меня терзают смутные сомнения "(с) -а не вселился ли дух Капцова в Трампа???!! Уж очень разброс идей напоминает belay belay lol lol
      Недавно пересматривал эпизоды... Некоторые аж на слезу пробивают)
        Цитата: d.zacharith
        Недавно пересматривал эпизоды... Некоторые аж на слезу пробивают)

        От смеха?
          От смеха?

          От гордости за индостан))))
    Супер- пупер корабли. До линкоров с ЯЭУ еще никто не додумался.
    Любит себя трамп, ох и любит! Да чего там корабли линкоры... Надо бы ему еще и пару - тройку планет застолбить....Или Луну переименовать на свое имя laughing
      А нигде не сказано, что линкоры океанские. Может космические? Ну и что, что в подчинении ВМС. Космические линкоры военно-морских сил США. Как звучит! И пойдет планеты захватывать.
    А воевать они будут кильватерными колоннами, как положено? Они же ЛИНКОРЫ!!!🥱
      А как же ,Crossing the T, со всеми вытекающими.Ну и абордажные команды,до кучи.
    Осталось переименовать Флориду в "Трамполенд" и на купюру доллара нанести портрет Рыжего...что то ЭТО напоминает.То ли "культ личности",то ли "личность культа"....
    я плохо понимаю что происходит у янки с флотом.
    линкор против ракет, которые летят со скоростью 2+ маха, нереально защитить. слишком большая энергия.
    Зачем в подобных условиях аж 20 подобных драндулетов - я совсем не понимаю.
    Возможно, США наращивают группировку кораблей, которые могут не дорого с моря наносить огромный урон по прибрежным районам. Кстати, Замволт тоже был на это ориентирован.
      которые могут не дорого с моря наносить огромный урон по прибрежным районам - пока не прилетит ракета или морской дрон
        Попробуй найди его в море- океане
    Ну теперь заживут! (Нет)
    Атомный линкор Трамп-класса
    Основные характеристики

    Длина: 840–880 ft (≈ 255–268 м)
    Ширина (Beam): 105–115 ft (≈ 32–35 м)
    Осадка: 24–30 ft (≈ 7–9 м)
    Водоизмещение: > 35 000 тонн
    Скорость: 30+ узлов
    Экипаж: 650–850 человек
    Планируется к постройке: 20–25 кораблей

    Основное вооружение и ударные системы

    1 × электромагнитная рельсовая пушка (Railgun)
    — боевой энергопост с 32 МДж энергией на выстрел для высокоскоростных кинетических снарядов (HVP).
    — Расположена в носовой части корпуса.

    12 × пусковых установок для гиперзвуковых ракет (Conventional Prompt Strike — CPS)
    — специализированные трубы для быстро‑маневренных ракет большой дальности.
    — Размещены перед надстройкой и ближе к корме.

    28 × Mk 41 вертикальных пусковых ячеек (VLS)
    — универсальная вертикальная пусковая установка для ракет разных типов (например, ПЛУР, ЗУР, крылатые ракеты).
    — Установлены в центральной части палубы впереди надстройки.

    Артиллерийские и точечные системы

    2 × 5″/62 Mk 45 артиллерийские орудия
    — универсальные 127 мм/62 калибра, используемые для огневой поддержки и противоводных задач.
    — Расположены по бортам носовой части.

    4 × Mk 38 30 мм автоматические артсистемы
    — малокалиберные орудия ближнего боя против малых целей, лодок, беспилотников.
    — Два спереди и два сзади.

    Защитные и вспомогательные боевые системы

    2 × Counter‑UxS системы
    — специализированные средства защиты против дронов/малых судов (против‑БПЛА/против‑БПС).
    — На верхней части надстройки.

    37 RMA SPY‑6 AMDR антенн‑фейсовая решётка
    — мультирежимная радиолокационная система дальнего обнаружения и сопровождения.
    — Несёт интегрированную ПВО и управление огнём.

    SEWIP (Surface Electronic Warfare Improvement Program) Block III
    — система электронного противодействия и радиоэлектронной борьбы с четырьмя плоскостями излучения.
    — Расположена на надстройке.

    2 × 300 кВт лазерные системы (порт/стб)
    — высокоэнергетическое направленное энергооружие для обороны от ракет/БПЛА/БПС.
    — По одному лазеру с каждой стороны.

    Авиация и операционные элементы

    Вертолётная площадка и ангар
    — для размещения двух морских вертолётов (например V‑22 Osprey или FVL‑типа) / БПЛА.
    — Обеспечивает дозор, борьбу с подводными лодками и разведку.

    ✔️ Ядерная силовая установка

    ✔️ Электрическая архитектура (IEP)

    ✔️ Паровые турбины + генераторы

    ✔️ 160+ МВт установленной мощности
      антенн‑фейсовая решётка

      что за хрень фейсовая решетка?
    Только-только эксперты утвердились в мыслях, что время крупных боевых кораблей ушло и впереди доминация морских дронов, как тут вылез Трамп и все испортил laughing
      да, пора переобуваться, мировой законодатель военно-морской моды внезапно выдал новый тренд)
      Вообще, если здраво рассудить, для размещения и применения вышеуказанного вооружения требуется устойчивая океанская платформа соответствующего водоизмещения, а где высокая автономность, там и ЯСУ, плюс на рельсотрон энергия нужна. Не так уж он и неправ, кажется) У нас есть Петр Великий, а у них будет Trump The Great.
    Новому классу линкоров ВМС США с ядерным потенциалом присвоили имя Трампа
    - дедушка старый на выход пора.
    Корабли будут вооружены артиллерией, ракетами, гиперзвуковым оружием, электронными рельсотронами и мощными лазерами.

    А летать то он может? Если нет - незачет. laughing
    Линкор от слова линейный корабль?
    Пинды уже обозвали несуществующие корабли самыми красивыми ...фантазеры. ...каких надо еще поискать. Совсем с разумом не дружат.
    Глубокий нарциссизм трампа и потеря чувства меры - налицо... Тут даже к психиатру ходить не надо...
    Всё- то у них самое "смертоносное и красивое". А Рыжик от скромности точно не помрет. Как дети малые, епрст!
    Новому классу линкоров ВМС США с ядерным потенциалом присвоили имя Трампа

    А второй линкор видимо назовут "Миротворец".
    Хорошая пара получится.
    "Корабли будут вооружены артиллерией, ракетами, гиперзвуковым оружием, электронными рельсотронами и мощными лазерами..." (с)...гиперболоидом инженера Гарина, бластерами, темпоральными пушками, катапультами антивещества и надувными матрасами (точно понадобятся и причем много). sad
    Прямо звезда смерти какая-то! laughing
    План Трампа по созданию в США современного «золотого» флота. Корабли будут вооружены артиллерией, ракетами, гиперзвуковым оружием, электронными рельсотронами и мощными лазерами.

    Насчёт какой современный будет этот флот не знаю, но то что он будет золотой это точно.
    USS Defiant, «самым большим, смертоносным, универсальным и красивым в Мировом океане»

    О-о-о-о-о.... Не знал, что у них члены маленькие...