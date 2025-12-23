Новому классу линкоров ВМС США с ядерным потенциалом присвоили имя Трампа
Для американских Военно-морских сил будут построены два боевых корабля. Они станут первыми в новом классе линкоров.
Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил в ходе одного из официальных мероприятий, которое проходило в его поместье в Мар-а-Лаго (Флорида).
Глава Белого дома сказал:
Трамп сообщил, что всего планируется создать от 20 до 25 новых линкоров.
Он добавил, что для него, как для верховного главнокомандующего, большая честь сообщить такую новость. Поводом для гордости для американского президента является и то, что новому классу линкоров с ядерным потенциалом присвоили имя Трампа. Именно так анонсировал их министр ВМС США Джон Фелан, назвав первый из этих боевых кораблей, USS Defiant, «самым большим, смертоносным, универсальным и красивым в Мировом океане».
Появление нового класса современных линкоров станет важным этапом плана Трампа по созданию в США современного «золотого» флота. Корабли будут вооружены артиллерией, ракетами, гиперзвуковым оружием, электронными рельсотронами и мощными лазерами. Также, по словам Фелана, линкоры оснастят крылатыми ракетами морского базирования с ядерными боеголовками.
Стоит ожидать, что присвоение боевым кораблям имени Трампа наверняка возмутит представителей Демократической партии США.
