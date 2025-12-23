Новый министр обороны Чехии отказался от приглашения посетить Киев
Новое правительство Чехии, которое 9 декабря возглавил премьер-министр Андрей Бабиш, как он и обещал в ходе парламентских выборов, резко меняет предыдущий курс Праги по военной поддержке Украины. На недавнем саммите Евросоюза Чехия, наряду с Венгрией и Словакией, отказалась финансировать Киев в рамках кредита ЕС на сумму 90 млрд евро.
Чешский премьер, как и Орбан с Фицо, считает, что деньги налогоплательщиков должны тратиться на нужды страны, а не на поддержку войны в соседнем государстве, власть в котором захватили коррупционеры. Ранее, 11 декабря, Бабиш подчеркнул, что предоставляемая Украине помощь ЕС должна опираться на четкий план достижения мира.
Очередной неприятный сигнал для Киева поступил от министерства обороны Чехии. Новый министр обороны республики генерал Яромир Зуна (на фото) отказался от приглашения посетить Киев. Об этом сообщил спикер нижней палаты депутатов Парламента Чешской Республики (PS PČR) и лидер движения «Свобода и прямая демократия» (SPD) Томио Окамура. Парламентарий заявил журналистам в ходе пресс-конференции:
Хотя на пресс-конференции присутствовал и глава Минобороны Чехии, он не стал комментировать свое решение. Позднее Окамура подчеркнул, что любая поддержка Киева должна вести к миру. Политик подтвердил, что возглавляемое им движение SPD выступает против закупки оружия для ВСУ из чешского бюджета. Парламентарий отметил, что новое руководство страны настаивает на пересмотре участия Праги в соответствующих инициативах.
Смена курса чешского правительства для Зеленского неприятна по многим причинам. Ранее Прага выступала в числе лидеров оказания военной помощи Киеву. В частности, именно по инициативе Чехии была создана так называемая снарядная коалиция. В ее рамках за собранные несколькими странами деньги были закуплены и переданы ВСУ в 2024 году около 1,5 млн крупнокалиберных снарядов, а в нынешнем — на 300 000 больше.
Теперь таких программ с участием Праги точно не будет. Лидер SPD сообщил, что возглавляемое им политическое движение требует, чтобы Министерство обороны подготовило документы для выхода Чехии из международной инициативы по поставкам боеприпасов Украине. Кроме того, SPD считает «неуместной и слишком дорогой» запланированную закупку истребителей F-35 и намерена пересмотреть этот контракт.
