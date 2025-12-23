Новый министр обороны Чехии отказался от приглашения посетить Киев

Новое правительство Чехии, которое 9 декабря возглавил премьер-министр Андрей Бабиш, как он и обещал в ходе парламентских выборов, резко меняет предыдущий курс Праги по военной поддержке Украины. На недавнем саммите Евросоюза Чехия, наряду с Венгрией и Словакией, отказалась финансировать Киев в рамках кредита ЕС на сумму 90 млрд евро.

Чешский премьер, как и Орбан с Фицо, считает, что деньги налогоплательщиков должны тратиться на нужды страны, а не на поддержку войны в соседнем государстве, власть в котором захватили коррупционеры. Ранее, 11 декабря, Бабиш подчеркнул, что предоставляемая Украине помощь ЕС должна опираться на четкий план достижения мира.



Очередной неприятный сигнал для Киева поступил от министерства обороны Чехии. Новый министр обороны республики генерал Яромир Зуна (на фото) отказался от приглашения посетить Киев. Об этом сообщил спикер нижней палаты депутатов Парламента Чешской Республики (PS PČR) и лидер движения «Свобода и прямая демократия» (SPD) Томио Окамура. Парламентарий заявил журналистам в ходе пресс-конференции:

Министр обороны не принял приглашение посетить Украину, которое он получил.

Хотя на пресс-конференции присутствовал и глава Минобороны Чехии, он не стал комментировать свое решение. Позднее Окамура подчеркнул, что любая поддержка Киева должна вести к миру. Политик подтвердил, что возглавляемое им движение SPD выступает против закупки оружия для ВСУ из чешского бюджета. Парламентарий отметил, что новое руководство страны настаивает на пересмотре участия Праги в соответствующих инициативах.

Смена курса чешского правительства для Зеленского неприятна по многим причинам. Ранее Прага выступала в числе лидеров оказания военной помощи Киеву. В частности, именно по инициативе Чехии была создана так называемая снарядная коалиция. В ее рамках за собранные несколькими странами деньги были закуплены и переданы ВСУ в 2024 году около 1,5 млн крупнокалиберных снарядов, а в нынешнем — на 300 000 больше.

Теперь таких программ с участием Праги точно не будет. Лидер SPD сообщил, что возглавляемое им политическое движение требует, чтобы Министерство обороны подготовило документы для выхода Чехии из международной инициативы по поставкам боеприпасов Украине. Кроме того, SPD считает «неуместной и слишком дорогой» запланированную закупку истребителей F-35 и намерена пересмотреть этот контракт.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 11:33
    В Европе на смену евро дуракам начинают приходить здравомыслящие люди! Это вполне закономерно.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 11:44
      На недавнем саммите Евросоюза Чехия, наряду с Венгрией и Словакией, отказалась финансировать Киев

      Начали потихоньку просыпаться.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 12:15
        Цитата: ваш вср 66-67
        На недавнем саммите Евросоюза Чехия, наряду с Венгрией и Словакией, отказалась финансировать Киев

        "Бац, Бац и снова Бац" и все Зеле по мордасам laughing
    2. Пленник Звание
      Пленник
      +2
      Сегодня, 12:04
      Да, ни какой смены, всё те же сволочи. Просто поняли гады, что победить не получилось и дележа трофеев не будет, а вот раздача люлей вполне реальна и она не за горами.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 12:14
        В Европе всё такие, они живут испокон веков своими интересами. Это связано с ограниченностью в ресурсах и высокой плотностью населения.
        Я там жил, знаю...
        Разница в том, что предыдущие власти той же Словакии и Чехии действовали против своих интересов, выполняя разнорядки европейского обкома, а эти пришли и вернуть свои интересы на место. Нам они будут более удобны...
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 11:34
    Чехи стали догадываться ,что в очереди за пособиями ,чехи стоят за украинцами ?
  3. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 11:58
    Чехи это исторические флюгеры-русофобы. Как на Россию идти войной, так в первых рядах будут, но как только ветер начнет дуть в другуе сторону, то сразу перекрашиваются.
  4. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 12:16
    "Чья власть, того и вера"!
  5. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 12:18
    Цитата: Vulpes
    Чехи это исторические флюгеры-русофобы. Как на Россию идти войной, так в первых рядах будут, но как только ветер начнет дуть в другуе сторону, то сразу перекрашиваются.

    Да нее! Просто "женщины пониженной социальной ответственности".