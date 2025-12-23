На Украине объявили о создании «непробиваемых» колес для военной техники
2 29114
Украинская компания Qirim Tech заявила о разработке непробиваемых колес для военной и специальной техники – секционных и полностью бескамерных. Это очередная попытка решить одну из самых серьезных проблем на войне: когда машина вроде цела, а ехать уже не может из-за пробитой шины.
В Qirim Tech говорят прямо: никакого воздуха внутри. Колеса сделаны из сырой вулканизированной резины и принципиально отличаются от привычных воздушных шин. Идея простая – нечему прокалываться, значит, проколов и не будет. По задумке разработчиков, техника с такими колесами должна оставаться на ходу даже под осколками и огнем стрелкового оружия.
Отдельный акцент на проходимости. Разработчики уверяют, что их решение нормально показывает себя и в песке, и в грязи, и на камнях, и на вспаханных полях. Конструкция модульная: секции можно менять, подбирать под конкретные условия и под конкретную машину.
По спектру применения компания размахнулась широко. Речь идет и о наземных роботизированных платформах, и об армейских автомобилях вроде Humvee, и о бронетранспортерах. В Qirim Tech заявляют, что готовы делать колеса разных размеров под запрос заказчика.
Сейчас проект находится в стадии испытаний прототипа. То есть это еще не готовый продукт, а рабочий образец, который нагружают и проверяют на выживаемость. Компания этого не скрывает и прямо говорит о поиске инвесторов для доводки идеи и запуска серийного производства.
