На Украине объявили о создании «непробиваемых» колес для военной техники

Украинская компания Qirim Tech заявила о разработке непробиваемых колес для военной и специальной техники – секционных и полностью бескамерных. Это очередная попытка решить одну из самых серьезных проблем на войне: когда машина вроде цела, а ехать уже не может из-за пробитой шины.

В Qirim Tech говорят прямо: никакого воздуха внутри. Колеса сделаны из сырой вулканизированной резины и принципиально отличаются от привычных воздушных шин. Идея простая – нечему прокалываться, значит, проколов и не будет. По задумке разработчиков, техника с такими колесами должна оставаться на ходу даже под осколками и огнем стрелкового оружия.



Отдельный акцент на проходимости. Разработчики уверяют, что их решение нормально показывает себя и в песке, и в грязи, и на камнях, и на вспаханных полях. Конструкция модульная: секции можно менять, подбирать под конкретные условия и под конкретную машину.

По спектру применения компания размахнулась широко. Речь идет и о наземных роботизированных платформах, и об армейских автомобилях вроде Humvee, и о бронетранспортерах. В Qirim Tech заявляют, что готовы делать колеса разных размеров под запрос заказчика.

Сейчас проект находится в стадии испытаний прототипа. То есть это еще не готовый продукт, а рабочий образец, который нагружают и проверяют на выживаемость. Компания этого не скрывает и прямо говорит о поиске инвесторов для доводки идеи и запуска серийного производства.
  APASUS
    APASUS
    +4
    Сегодня, 11:36
    А там не изобрели сразу и новую подвеску целиком. Колеса не только предназначены для передвижения ,но и в комплекте с подвеской компенсируют удары и крены автомобиля .Лучше сразу делать деревянные колеса ,там в любом углу можно отремонтировать.............
    Silver99
      Silver99
      +1
      Сегодня, 11:43
      Идея с непрокалываемыми шинами давно реализована на моей садовой тачке..... там установлены пенополиуретановые колеса , жаль что не запатентовал.
      APASUS
        APASUS
        +1
        Сегодня, 11:50
        Цитата: Silver99
        Идея с непрокалываемыми шинами давно реализована на моей садовой тачке..... там установлены пенополиуретановые колеса , жаль что не запатентовал.

        Это хреновая идея если честно. У меня тоже стоят такие на тележке в саду. Сминаются ,быстро изнашиваются ,деформируются на протекторе. Надо изобрести не только систему ,но и материал.
        Silver99
          Silver99
          0
          Сегодня, 11:55
          Уже несколько лет в эксплуатации (родную пневматику сразу заменил ) ничего не смялось и не деформировалось даже в минусовую температуру , тут главное по весу не перегружать.
          APASUS
            APASUS
            +1
            Сегодня, 11:59
            Цитата: Silver99
            Уже несколько лет в эксплуатации (родную пневматику сразу заменил )

            У меня тоже много лет в эксплуатации , но интенсивное использование ,показало что имеется ряд недостатков .А если это тяжелая техника ?
            Кузнец 55
              Кузнец 55
              0
              Сегодня, 12:18
              Доброе утро . APASUS вы правильно заметили , на тяжелой технике это не пойдет , вернее не поедет .
              Уже были попытки создать колеса из сплошной резины . Внутреннее трение очень сильно нагревает резину . На короткое расстояние все работает , на дальнее , да без остановок , резина не терпит .
              У меня на тачке огородной тоже стоят сплошные колеса , но там макс 40-50 кг , и гонки не устраиваю .
              Хотя слышал , есть разработки . На машинах президентов стоят , но они очень дороги .
  YanniKounnar
    YanniKounnar
    +2
    Сегодня, 11:36
    Au lieu "d'inventer" il feraient mieux de ...commander à Michelin :-)
    [media=https://www.michelin.fr/why-michelin/sustainability/prototype-michelin-uptis]

    Вместо того, чтобы "изобретать", было бы лучше ... заказать у Мишлен :-)
    Inженегр
      Inженегр
      +1
      Сегодня, 11:43
      И во что это ноу-чихуау превратится после первого проселка?
  Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 11:36
    А где Фламинго? В смысле, где деньги, Зин?)))
    украинец продолжает политику создания фантомов за чужой счёт. У них такая болезнь. Шут, будучи юмористом, сам эту схему расписывал!)))
  Уарабей
    Уарабей
    0
    Сегодня, 11:46
    Проще было колесо круглым сделать, а не восьмиугольным.
  Alex F._2
    Alex F._2
    0
    Сегодня, 11:50
    Франкенштейн-колеса в стране-франкенштейне
  th.kuzmichev
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 11:56
    Вот это да! Чубатые изобрели велосипед. Точнее изобрели колесо. А ещё раньше они выкопали море.
  Melior
    Melior
    +1
    Сегодня, 11:57
    Представляете, сколько в них грязи набьется! А если она еще подсохнет или того хуже подмерзнет... laughing
  th.kuzmichev
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 12:17
    Давно изобрели. Хорошо забытое старое