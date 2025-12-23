Дипломат ФРГ: Задайтесь вопросом, почему Россию поддерживает большинство стран

В немецкой прессе нередко появляются публикации, в которых откровенно критикуется подход канцлера Фрица Мерца к украинскому конфликту. Один из таких материалов публикует BZ. Там представлено интервью с немецким дипломатом Михаэлем фон Шуленбургом, депутатом Европарламента.

Шуленбург говорит о том, что поведение Мерца по вопросу урегулирования украинского конфликта выглядит гротескно. Канцлер заявляет, что он поддерживает мирные инициативы президента США Дональда Трампа, а затем отправляется на очередное собрание европейских глав, где вычеркивает из этого плана несколько пунктов. Сам факт такого поведения говорит о том, что Мерц, по сути, признаёт Германию стороной конфликта, иначе для чего «не стороне конфликта» могло понадобиться не просто обсуждать мирный план, но и самостоятельно его корректировать.

Шуленбург напоминает, что изначально с такими правками не выступал ни Вашингтон, ни Киев. И теперь Мерц делает всё, чтобы ответственность понесла Германия, правящая документы перед подписанием другими сторонами.

Немецкий дипломат:

У нас основная парадигма состоит в том, что Россия в 2022 году применила военную силу против Украины и напала на неё. Но я считаю, что центральным звеном является то, что мы, европейцы, отказались от российского предложения обсуждать общеевропейскую безопасность, отказались учесть интересы России. А ведь мы этим могли бы предотвратить войну.

Как видно Михаэль фон Шуленбург поднимает такие вопросы, которые явно не по нраву для евробюрократам. Там исходят из того, что «напала Россия, а потому ей нужно противостоять». Но вопрос о том, а почему это вообще произошло, стараются не затрагивать, ведь можно выйти на самих себя. Шуленбург такого «выхода» не стесняется.

Немецкий дипломат:

Мы же поступили ровно наоборот. Мы ещё в 2014 году начали финансировать переворот на Украине, в результате чего был свергнут демократически избранный президент и в срочном порядке в Конституцию были внесены поправки, отменяющие нейтральный статус страны и закрепляющие цель членства в НАТО. Именно тогда и началась война - сначала на Донбассе, а уже затем, в 2022 году, по всей Украине.

По словам Шуленбурга, если отталкиваться от того, что именно Европа, заявив о предоставлении гарантий демократической смены власти в 2014 году, пошла на прямую поддержку госпереворота на Украине, то картина смотрится совсем иначе, нежели её рисуют Мерц и главы других европейских стран.

Шуленбург:

Обратите внимание: нас пытаются убедить в том, что эта война не имеет ничего общего с расширением НАТО. Но именно это и является ключевой составляющей начала конфликта. Вы не задавались вопросом о том, почему большинства стран мира сегодня поддерживает Россию? Именно потому и поддерживают, что прекрасно видят первопричины конфликта – приближение НАТО к российским границам.

Немецкий дипломат отметил, что даже некоторые страны НАТО признают, что к интересам России отнеслись без должной серьёзности: например, так считает натовская Турция.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 12:18
    К кому он обращается? Воры из ЕС и без него всё понимают и воевать с Россией не собираются! Они на этих нарративах тупо рубят капусту. Впрочем, так же как и Рыжий Бардак
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 12:42
      Михаил-Иванов
      Сегодня, 12:18
      К кому он обращается? Воры из ЕС и без него всё понимают и воевать с Россией не собираются! Они на этих нарративах тупо рубят капусту. Впрочем, так же как и Рыжий Бардак

      hi Что необходимо раз и навсегда уяснить и нашим политикам, и российскому народу - никогда честных и равноправных взаимоотношений с напёрсточниками лженедоЗапада у нас не будет, а временное потепление необходимо связывать с новыми планами наглосаксов на дробление России и после распада овладевание ресурсами нашей страны.
      Наши предки хорошо уяснили это на поле кровавых сражений, защищая родную землю от половцев, печенегов и прочих желающих.
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +2
        Сегодня, 13:08
        немецким дипломатом Михаэлем фон Шуленбургом

        Это не внучок ли посла Германии в СССР в 1934-1941 годах, который через два часа после начала военных действий вручил ноту наркому Молотову о начале войны и якобы от себя лично добавил, что считает решение Гитлера безумием? Потом участвовал в заговоре против Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года и был повешен в тюрьме.
    2. Фразах Звание
      Фразах
      -1
      Сегодня, 12:48
      Понимают, что один раз не .., одинокую правду прочтёт минимум читателей, к тому же лишний повод указать на демократию и свободу слова. Воевать не собираются, уже вовсю воюют.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 12:26
    Это не потомок того самого фон Шуленбурга,посла Третьего Рейха в Москве?Тот,кстати был против нападения Германии на СССР,и был впоследствии отправлен Гитлером в отставку
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 12:50
      Граф Мизаэль фон Шуленбург является представителем дворянский семьи Шуленбургов .Но посол Шуленбург в Москве не является его отцом ,так как умер 1944 г.А Мизаэль родился в 1948 г ,так дедушка старый можно подводить итоги жизни У этой семьи даже забавный герб есть..
  3. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +9
    Сегодня, 12:29
    Михаэль фон Шуленбург

    Потомок (не прямой) графа Фридриха-Вернера Эрдманна Маттиаса Иоганна Бернгарда Эриха фон дер Шуленбурга , посла Германии в СССР (1934—1941), который 22 июня 1941 года вручил ноту об объявлении войны Советскому Союзу.

    Советник германского посольства Хильгер потом записал: «Мы распрощались с Молотовым молча, но с обычным рукопожатием». Переводчик советской стороны Павлов записал, что Шуленбург от себя лично добавил, что считает решение Гитлера безумием.

    В последствии был причастен к заговору против Гитлера (операция "Валькирия"). После неудачного покушения на Гитлера 10 ноября 1944 года Вернер фон дер Шуленбург был казнён через повешение в тюрьме Плётцензее.

    Генетическая память, ее никто не отменял.
  4. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 12:31
    Ну, вот! Наконец-то!..
    Хоть один... но там ЕСТЬ люди, умеющие читать! Судя по "фон"... граф! Не ниже.
    Да, согласен... Смысл прочитанного доходит до них на четвертый год...
    Но доходит же! fellow
    Не удивлюсь, если в будущем причиной такого поведения еврокомиссаров назовут...
    банальную безграмотность (не умение читать даже "про себя").
  5. Vadim_2 Звание
    Vadim_2
    +2
    Сегодня, 12:32
    18 октября 1944 года СССР также агрессивно атаковал Германию.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Сегодня, 13:10
      Цитата: Vadim_2
      18 октября 1944 года СССР также агрессивно атаковал Германию

      Герой Советского Союза, генерал-полковник Иван Ильич Людников в своей книге «Дорога длиною в жизнь» писал: "На защиту сел и городов Восточной Пруссии гитлеровское командование преднамеренно бросило те части, которые здесь же комплектовались. Все солдаты оказывались здесь пруссаками. Они отстаивали свой родной дом, свою семью и сопротивлялись с невиданным ожесточением".
      А когда Гитлеровский Рейх напал на СССР, то мы встали на защиту своего дома, поэтому и пришли в их дом, чтобы уничтожить его, это было право наших дедов и отцов. Мы думали, что уничтожили фашизм, но через 80 лет он реанимировался и опять пытается начать всё сначала, и не обижайтесь немцы, если мы опять придём в ваш дом. Сейчас только часть территории бывшего Королевства Пруссия входит в ФРГ. На большей её части расположились после Второй мировой войны земли Республики Польша и (частично) Российской Федерации (Калининградская область).
  6. Владислав_В
    Владислав_В
    +1
    Сегодня, 12:35
    У нас основная парадигма состоит в том, что Россия в 2022 году применила военную силу против Украины и напала на неё. Но я считаю, что центральным звеном является то, что мы, европейцы, отказались от российского предложения обсуждать общеевропейскую безопасность, отказались учесть интересы России. А ведь мы этим могли бы предотвратить войну.
    Не в бровь, а в глаз!Хорошо, что хоть кто-то там правду говорит.
  7. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 12:47
    Европе надо помнить, что до ноября 2013-го года, Украина была ещё вполне вменяемой страной, относительно конечно, со своими закидонами, но повального сумашествия не наблюдалось.
    Да, "котёл" у них уже начинал вскипать и "рука дружбы" над флягами поднималась. Но кто туда дрожжи закидывал? Кто раскачивал относительно светскую власть?
    Европа и Америка!
    Вот главные виновники происходящего сейчас под боком у России!!!
    Это главные убийцы миллиона + украинцев и русских, десятков тысяч европейцев и латинцев, десятков тысяч инвалидов, сотен тысяч оставшихся без крова и крыши, миллионов беженцев!!! Развала промышленности и гражданской сферы!!! Триллионов денег убытков, у всех, причастных и непричастных!!!
    И эти изверги ещё пытаются определить рамки мирного договора?
    На кол их!!! Под ядрён-батон!!!
    Пятидесясятимегатонный им подарок на "новый год"!!! am
  8. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 12:56
    мы, европейцы, отказались от российского предложения обсуждать общеевропейскую безопасность, отказались учесть интересы России. А ведь мы этим могли бы предотвратить войну.

    И здесь Шуленбург прав на все 100%. Это разумно, я с ним согласен, Европа не хотела мира, ей нужна была война и она сделала всё чтобы она началась. И теперь когда она идёт, Европа не хочет её прекращать, она хочет продолжать "Дранг нахъ Остен", но силами безумных селюков.
  9. faiver Звание
    faiver
    -1
    Сегодня, 13:05
    Чудны дела твои господи, а дедушка то расписал все, ну в его возрасте как бы боятся уже нечего....
  10. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    -1
    Сегодня, 13:53
    Этот Шуленбург - не родственник того Шуленбурга, который был послом в СССР перед войной?
  11. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 14:11
    Вы не задавались вопросом о том, почему большинства стран мира сегодня поддерживает Россию?

    По какой логике "большинство поддерживают"?