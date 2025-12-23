Дипломат ФРГ: Задайтесь вопросом, почему Россию поддерживает большинство стран
В немецкой прессе нередко появляются публикации, в которых откровенно критикуется подход канцлера Фрица Мерца к украинскому конфликту. Один из таких материалов публикует BZ. Там представлено интервью с немецким дипломатом Михаэлем фон Шуленбургом, депутатом Европарламента.
Шуленбург говорит о том, что поведение Мерца по вопросу урегулирования украинского конфликта выглядит гротескно. Канцлер заявляет, что он поддерживает мирные инициативы президента США Дональда Трампа, а затем отправляется на очередное собрание европейских глав, где вычеркивает из этого плана несколько пунктов. Сам факт такого поведения говорит о том, что Мерц, по сути, признаёт Германию стороной конфликта, иначе для чего «не стороне конфликта» могло понадобиться не просто обсуждать мирный план, но и самостоятельно его корректировать.
Шуленбург напоминает, что изначально с такими правками не выступал ни Вашингтон, ни Киев. И теперь Мерц делает всё, чтобы ответственность понесла Германия, правящая документы перед подписанием другими сторонами.
Немецкий дипломат:
Как видно Михаэль фон Шуленбург поднимает такие вопросы, которые явно не по нраву для евробюрократам. Там исходят из того, что «напала Россия, а потому ей нужно противостоять». Но вопрос о том, а почему это вообще произошло, стараются не затрагивать, ведь можно выйти на самих себя. Шуленбург такого «выхода» не стесняется.
Немецкий дипломат:
По словам Шуленбурга, если отталкиваться от того, что именно Европа, заявив о предоставлении гарантий демократической смены власти в 2014 году, пошла на прямую поддержку госпереворота на Украине, то картина смотрится совсем иначе, нежели её рисуют Мерц и главы других европейских стран.
Шуленбург:
Немецкий дипломат отметил, что даже некоторые страны НАТО признают, что к интересам России отнеслись без должной серьёзности: например, так считает натовская Турция.
