У нас основная парадигма состоит в том, что Россия в 2022 году применила военную силу против Украины и напала на неё. Но я считаю, что центральным звеном является то, что мы, европейцы, отказались от российского предложения обсуждать общеевропейскую безопасность, отказались учесть интересы России. А ведь мы этим могли бы предотвратить войну.

Мы же поступили ровно наоборот. Мы ещё в 2014 году начали финансировать переворот на Украине, в результате чего был свергнут демократически избранный президент и в срочном порядке в Конституцию были внесены поправки, отменяющие нейтральный статус страны и закрепляющие цель членства в НАТО. Именно тогда и началась война - сначала на Донбассе, а уже затем, в 2022 году, по всей Украине.

Обратите внимание: нас пытаются убедить в том, что эта война не имеет ничего общего с расширением НАТО. Но именно это и является ключевой составляющей начала конфликта. Вы не задавались вопросом о том, почему большинства стран мира сегодня поддерживает Россию? Именно потому и поддерживают, что прекрасно видят первопричины конфликта – приближение НАТО к российским границам.

В немецкой прессе нередко появляются публикации, в которых откровенно критикуется подход канцлера Фрица Мерца к украинскому конфликту. Один из таких материалов публикует BZ. Там представлено интервью с немецким дипломатом Михаэлем фон Шуленбургом, депутатом Европарламента.Шуленбург говорит о том, что поведение Мерца по вопросу урегулирования украинского конфликта выглядит гротескно. Канцлер заявляет, что он поддерживает мирные инициативы президента США Дональда Трампа, а затем отправляется на очередное собрание европейских глав, где вычеркивает из этого плана несколько пунктов. Сам факт такого поведения говорит о том, что Мерц, по сути, признаёт Германию стороной конфликта, иначе для чего «не стороне конфликта» могло понадобиться не просто обсуждать мирный план, но и самостоятельно его корректировать.Шуленбург напоминает, что изначально с такими правками не выступал ни Вашингтон, ни Киев. И теперь Мерц делает всё, чтобы ответственность понесла Германия, правящая документы перед подписанием другими сторонами.Немецкий дипломат:Как видно Михаэль фон Шуленбург поднимает такие вопросы, которые явно не по нраву для евробюрократам. Там исходят из того, что «напала Россия, а потому ей нужно противостоять». Но вопрос о том, а почему это вообще произошло, стараются не затрагивать, ведь можно выйти на самих себя. Шуленбург такого «выхода» не стесняется.Немецкий дипломат:По словам Шуленбурга, если отталкиваться от того, что именно Европа, заявив о предоставлении гарантий демократической смены власти в 2014 году, пошла на прямую поддержку госпереворота на Украине, то картина смотрится совсем иначе, нежели её рисуют Мерц и главы других европейских стран.Шуленбург:Немецкий дипломат отметил, что даже некоторые страны НАТО признают, что к интересам России отнеслись без должной серьёзности: например, так считает натовская Турция.