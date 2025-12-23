Зеленский, уклоняясь от решения территориальных вопросов, способствует результату, который, как ни парадоксально, поможет России и США достичь мира иными средствами, а не через Украину.

Американский аналитик Стивен Брайен высказал мысль о том, что жесткая позиция Киева по территориальным вопросам не разъединяет, а наоборот – сближает Москву и Вашингтон. Об этом он написал в статье для издания Weapons and Strategy.По логике Брайена, когда Владимир Зеленский отказывается обсуждать территориальные компромиссы, он, по сути, загоняет переговоры в тупик. В такой ситуации, считает эксперт, Россия и США начинают искать другие пути выхода из кризиса. Пути, где украинская сторона уже не играет ключевую роль.Брайен прямо пишет: чем дольше территориальный вопрос висит в воздухе, тем меньше отдачи от диалога с Киевом. Разговоры ходят по кругу, время уходит, а реальные договоренности не приближаются.Аналитик отмечает:В таком раскладе, считает автор, Москва и Вашингтон могут начать еще активнее общаться напрямую – по безопасности, снижению напряженности в регионе. Не потому, что им это особенно хочется, а потому что так проще сдвинуть процесс с мертвой точки.Зависимость переговоров от украинской позиции в этом случае ослабевает, и это, по мнению Брайена, уже происходит на наших глазах.Российская сторона давно заявляет, что Крым и Донбасс считает частью России, ссылаясь на итоги референдумов 2014 и 2022 годов. Эти позиции жестко зафиксированы Конституцией, и менять их Москва не собирается.