Эксперт из США: позиция Зеленского по территориям сближает Москву и Вашингтон

2 693 11
Эксперт из США: позиция Зеленского по территориям сближает Москву и Вашингтон

Американский аналитик Стивен Брайен высказал мысль о том, что жесткая позиция Киева по территориальным вопросам не разъединяет, а наоборот – сближает Москву и Вашингтон. Об этом он написал в статье для издания Weapons and Strategy.

По логике Брайена, когда Владимир Зеленский отказывается обсуждать территориальные компромиссы, он, по сути, загоняет переговоры в тупик. В такой ситуации, считает эксперт, Россия и США начинают искать другие пути выхода из кризиса. Пути, где украинская сторона уже не играет ключевую роль.



Брайен прямо пишет: чем дольше территориальный вопрос висит в воздухе, тем меньше отдачи от диалога с Киевом. Разговоры ходят по кругу, время уходит, а реальные договоренности не приближаются.

Аналитик отмечает:

Зеленский, уклоняясь от решения территориальных вопросов, способствует результату, который, как ни парадоксально, поможет России и США достичь мира иными средствами, а не через Украину.

В таком раскладе, считает автор, Москва и Вашингтон могут начать еще активнее общаться напрямую – по безопасности, снижению напряженности в регионе. Не потому, что им это особенно хочется, а потому что так проще сдвинуть процесс с мертвой точки.

Зависимость переговоров от украинской позиции в этом случае ослабевает, и это, по мнению Брайена, уже происходит на наших глазах.

Российская сторона давно заявляет, что Крым и Донбасс считает частью России, ссылаясь на итоги референдумов 2014 и 2022 годов. Эти позиции жестко зафиксированы Конституцией, и менять их Москва не собирается.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    0
    Сегодня, 12:48
    Эксперт не говорит о том, что пингвины, в которых ещё не остыло чувство недогегемона, всегда заинтересованы прежде всего в своём шкурном интересе в виде зелени в карманах элиты и политиков, включая ВПК, Пентагон, Конгресс, бидэ ( штаб Фашингтона).
    Кроме того одной из главных геополитических задач янки есть тяга склоненить на свою сторону Россию против дядюшки Си, который экономически вырывается вперёд.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +1
      Сегодня, 13:13
      Зеленюга типичный продукт хуторского хахлизма, они никогда не признают себя виновными в чем-либо, и никогда не уступят в даже проигрышной позиции грозящей вообще их существованию! Этим хрюнделям надо на их гербе из трехзубой вилки добавить изображение осла, как символа упертой тупости...... negative
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 13:25
        майор Юрик
        Сегодня, 13:13
        Зеленюга типичный продукт хуторского хахлизма

        hi Здесь бы я добавил гремучей смеси крови жыдо бандеронацизма и местечкового упоения властью, славой и большими грощами, позволяющими диктовать свои нарко фюрерские устремления стаду покорных щирых свидомых.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 13:30
        Цитата: майор Юрик
        Зеленюга типичный продукт хуторского хахлизма, они никогда не признают себя виновными в чем-либо

        Чинарик, обычный местечковый иудей, со своими местечковыми «азохен вей».
      3. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 14:17
        Цитата: майор Юрик
        Зеленюга типичный продукт хуторского хахлизма, они никогда не признают себя виновными в чем-либо

        А сколько в нем этого хохлизма ? По моему, он нормальный гражданин Израиля
  2. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 12:51
    Российская сторона давно заявляет, что Крым и Донбасс считает частью России, ссылаясь на итоги референдумов 2014 и 2022 годов.


    Большая часть Херсонской и Запорожской областей тоже по итогам референдумов признанно Российскими, но в последнее время пресса об этом забывает.
  3. HAM Звание
    HAM
    +4
    Сегодня, 12:52
    Зеля довыпендривался:появилась инфа что сегодня подстанцию 750кВ накрыли...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 12:59
      HAM
      Сегодня, 12:52
      Зеля довыпендривался:появилась инфа что сегодня подстанцию 750кВ накрыли.

      hi Вау, не прошло и полгода после наших молитв на ВО, как мечты стали сбываться.
      Очередные сегодняшние подарки по Бурштынскому энерго острову.
      Ещё бы прицельно накидать по оставшимся 7-8 750 КВ, заглушить 3 АЭС, чтобы вся хунта убиралась с исконно русской земли до времени Международного военного трибунала, а с народом договориться проще.
  4. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    +4
    Сегодня, 12:59
    Есть предложение авторам материалов на ВО прекратить вставлять в свои статьи фотографии этого комика Зеленского. Уже надоело смотреть на его лицо во многих публикациях ВО. Для чего это делается совсем непонятно. Рекламируем на весь мир главаря хунты да сумасшедших европейских политиков. Уж лучше Путина с Трампом показать ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 13:05
      Evgenijus
      Сегодня, 12:59

      hi Остаётся только поддержать предложение.
      Даже на прямой линии 19 декабря 2025 эта тема излишней зашоренности на всех каналах и сми достаёт россиян, уделяя чрезмерное внимание и время, находящих в этом идеологическую цель наших врагов, не исключая либерастной элиты.
  5. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +1
    Сегодня, 13:44
    Цитата: Evgenijus
    Есть предложение авторам материалов на ВО прекратить вставлять в свои статьи фотографии этого комика Зеленского. Уже надоело смотреть на его лицо во многих публикациях ВО. Для чего это делается совсем непонятно. Рекламируем на весь мир главаря хунты да сумасшедших европейских политиков. Уж лучше Путина с Трампом показать ...

    очень хорошее предложение, я как человек из ДНР с 2014г не смотрю ни телевидение где показывают укророжи политиков ни слушаю их речи, для меня это страшнейшая пытка. Цитировать да можете, но показывать и давать прямую речь от этих уродов не нужно.