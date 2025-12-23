Армия Россия освободила село Андреевка в Днепропетровской области

4 230 5
Армия Россия освободила село Андреевка в Днепропетровской области

Вооружённые силы России, продолжая наступательные действия в Днепропетровской области, взяли под контроль очередной населённый пункт. Речь идёт о селе Андреевка, относящемся к Синельниковскому району.

Андреевка – достаточно крупное село. С севера на юг он вытянуто более чем на 5 км. Находится на восточном берегу реки Гайчур.
Известно о том, что освобождена Андреевка бойцами 36-й мотострелковой бригады, входящей в группировку войск «Восток».





Освобождение Андреевки приближает полный переход так называемого южного днепропетровского «балкона» под контроль армии России. Этот «балкон» - территория, которая, если можно так выразиться, вдаётся в Запорожскую область, а на востоке граничит с Донецкой Народной Республикой. При выходе за Гайчур западнее Андреевки российские войска доберутся до границы Днепропетровщины и Запорожской области, где идёт прямая автодорога на Запорожье с востока.

При этом южнее Андреевки, в районе Герасимовки (ранее освобождена ВС РФ), российские войска уже продвинулись к западу от реки Гайчур. Там от передовых позиций ВС РФ до запорожской границы менее 2,5 км. Это позволяет создавать дополнительное давление на оборону противника. Военные называют такой вариант раздёргиванием.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. домохозяйка Звание
    домохозяйка
    +1
    Сегодня, 13:29
    ничего не поняла.Где это? на карте риа новости совсем не в том месте показывают. а эту найти не могу возле Гуляй Поля.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 13:38
      Севернее Гуляй Поля, там фронт по реке Ганчур, и в районе Андреевки его рвут.
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 13:48
      Наверное эта, чуть севернее. Карты не вышло загрузить. В общем севернее Гуляйполя. Рядом с н.п. Покровское
  2. домохозяйка Звание
    домохозяйка
    0
    Сегодня, 13:34
    понятно. Нашла. Риа новости ошиблись. Надо же!
  3. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    +4
    Сегодня, 13:34
    Темпы чуть снизились, и тому есть свои причины, но тенденция сохраняется. Сейчас это самое перспективное направление, кмк. Перспективы обсуждались не раз, но можно повторить. 1. Взятие Братского с расширением плацдарма на западном берегу Гайчура. 2. Перерезание ж/д Покровское-Терноватое-Зализничное и трассы Н-15 с выходом на гребень водораздела. 3. Выход в глубокий тыл Запорожья. 4. Охват Терноватого с севера и северо-запада. 5. Охват Покровского с юго-запада и запада. Сейчас еще с Гуляйполем разберутся и штурмовые подразделения можно распределить по нужным направлениям. Удачи мужикам на ЛБС!