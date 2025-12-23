Первый «морской» компас
Когда наряду с сухопутным Великим шелковым путем появился и его морской вариант, китайские мореплаватели ориентировались в пути при помощи водного компаса.
Этот прибор впервые был создан в Китае. С его появлением древние морские суда получили возможность не только курсировать вдоль побережья, но и выходить в открытое море, относительно свободно там ориентируясь.
Как изготавливался и выглядел первый компас, которым стали пользоваться моряки, можно ознакомиться на видео:
Впервые такая плавающая стрелка, указывающая направление на юг, появилась в XI веке. На намагниченную металлическую иглу накалывались кусочки чего-либо (полотна), способного держаться на поверхности воды. Когда она свободно плавала в сосуде, ее кончик неизменно указывал в сторону полюса. Иногда вместо иголки использовалась металлическая фигурка в форме рыбки.
Такие водные компасы очень быстро получили распространение среди китайских мореплавателей. Позже данную технологию позаимствовали арабы, у которых её переняли европейцы.
В том же XI веке китайский ученый Шэнь Гуа предложил другую конструкцию компаса. Он подвешивал намагниченную иглу на шелковой нити, прикрепленной при помощи воска. Сравнивая свой вариант с плавающим, изобретатель обнаружил, что его изделие работает более точно. Позже он изменил конструкцию, закрепив намагниченную стрелку на шпильку.
Впрочем, эти варианты тоже были далеко не первыми, так как изначально компасы, тоже изобретенные в Китае, стали появляться еще в III веке нашей эры. Правда, их использовали не для навигации, а в ритуальных целях. Такой компас представлял собой ложку из магнетита, установленную на отполированной медной или деревянной пластине.
