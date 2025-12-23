Антитурецкий союз: Израиль, Кипр и Греция расширяют военное сотрудничество

В ходе сегодняшнего саммита Израиля, Греции и Кипра, который проходит в Иерусалиме, была достигнута договоренность, которая носит откровенно антитурецкий характер. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава кабмина Греции Кириакос Мицотакис и президент Республики Кипр Никос Христодулидис достигли соглашения о расширении военного сотрудничества.

При этом не скрывается, что направлено оно именно против Анкары. На совместной пресс-конференции Нетаньяху заявил, что три страны договорились развивать кооперацию в сфере общей обороны. Недвусмысленно намекая на противостояние региональным амбициям турецкого руководства, израильский премьер заявил:



Тем, кто фантазирует о создании империй и контроле над нашими странами, я говорю: забудьте об этом. Этого не произойдет. Мы полны решимости и способны защитить себя, и наше сотрудничество укрепляет эти возможности. Вместе мы, демократии Восточного Средиземноморья, будем способствовать безопасности, процветанию и свободе.

Эксперты, комментируя соглашение трех государств, отмечают, что с тех пор как турки получили базы в Ливии, почти всё Восточное Средиземноморье оказалось под их контролем. Израиль в этом альянсе — это разведка, авиация и оружие. Греция — флот и острова, которые дают отличные передовые позиции. На них уже развертываются израильские РСЗО PULS и системы ПВО. Кипр — опорный плацдарм всей этой оборонной конструкции.



Главной ареной противостояния в регионе, после свержения режима Асада, становится Сирия. Турки, израильтяне, американцы, европейцы и Россия стремятся получить как минимум контроль над некоторыми частями этой страны. Пока что новые сирийские власти буквально подыгрывают всем, но при этом не забывают и о своих интересах. Оказывается, исламисты могут быть и весьма прагматичными политиками.

При этом в силу религиозной близости Сирия более дружит именно с Турцией. Израильтянам, а также Греции и Кипру, приходится считаться с этой потенциально нешуточной угрозой. В свою очередь, Израиль в Сирии делает ставку на недружественные Турции религиозно-этнические силы и поддержку Вашингтона, который давно не в ладах с Анкарой.

Есть в этой антитурецкой борьбе и экономическая составляющая. Три названные государства не намерены отказываться от реализации проекта строительства Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed), который будет транспортировать природный газ с морских месторождений в Грецию, а также, в сочетании с трубопроводами Poseidon и IGB, в Италию и другие европейские страны.

Пока что его строительство, ранее поддержанное ЕС и США, остается в планах. Но в случае реализации проекта, он станет конкурентом «Турецкому потоку», который является сейчас основной артерией поставок газа в Европу из Азербайджана и России через Турцию. В январе 2020 года в Афинах представители Греции, Кипра и Израиля подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода EastMed, но пока что проект остается на бумаге.
20 комментариев
  1. Tusv Звание
    Tusv
    -2
    Сегодня, 13:01
    Толку то. Ребята. Признавайте Российский суверенитет над Босфором с Дарданеллами и люди к вам потянуться. А так. Ну Турция. Ну Олл инклюзив вам хребет перешибет. Такой вот медленный ползучий Султанат
    1. Pavlos Melas Звание
      Pavlos Melas
      0
      Сегодня, 14:17
      Толку то. Ребята. Признавайте Российский суверенитет над Босфором с Дарданеллами и люди к вам потянуться. А так. Ну Турция. Ну Олл инклюзив вам хребет перешибет. Такой вот медленный ползучий Султанат

      Когда у РИ были более сильные карты на руках не признали сейчас как то не с руки хотя бриты пытаются турок настропалить против северного соседа . Так что куда пойдут деньги от " all inclusive " будем посмотреть .
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 14:18
      Tusv
      Сегодня, 13:01
      Толку то. Ребята. Признавайте Российский суверенитет над Босфором с Дарданеллами и люди к вам потянуться.

      hi К сожалению, такая возможность была упущена Россией после ПМВ.
      По ходу статьи интересно на чьей стороне будет глав аз ер, привязанный кошельком к мелко бритам и кровно к биби, но с другой стороны формальный союзник султана?
      Как в большинстве случаев, думаю, горский ивр эец будет ловить ветер от матрасников и принимать сторону денежных игроков.
      1. Tusv Звание
        Tusv
        0
        Сегодня, 14:42
        А Нам это надо? Мелкобриты наступили на свои яица. Типа победили в Крымской войне, а свой флот в Черном море держать запрещено. Кто победил? Вопрос риторический
      2. Пионер1984 Звание
        Пионер1984
        0
        Сегодня, 14:49
        Не думаю что России светили бы проливы,даже при альтернативном развитии истории."Союзники" по антанте не допустили бы такого развития событий.
    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 15:15
      Замечательно-конфликт внутри НАТО.
  2. sergey4791 Звание
    sergey4791
    +3
    Сегодня, 13:02
    Подлить, срочно подлить маслица в огонь, чтоб у амеров и гейропы силы пошли на разрешение этой проблемы, а 404 отошла на второй план!
  3. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 13:28
    Сирия более дружит именно с Турцией.

    Ну да, друганы ещё те. Так в своё время дружили, что другу Эрдогану не хватало фур для перевозки нефти, которую ему видимо приносил в дар в знак дружбы Башар Асад.
  4. Alex777 Звание
    Alex777
    +1
    Сегодня, 13:32
    Так закончился у Турции ее независимый курс.
    Не потянул султан суверенитет, экономически.
    И С-400 пытается сдать, в обмен на прощение
    от гегемона. Суверенитет - это не фунт изюма.
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 14:14
      Цитата: Alex777
      И С-400 пытается сдать, в обмен на прощение
      от гегемона.

      А кого выберет гегемон между Турцией и Израилем ,вот весь спор, до копейки
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        0
        Сегодня, 14:20
        Цитата: APASUS
        А кого выберет гегемон между Турцией и Израилем ,вот весь спор, до копейки

        А у гегемона нет постоянных друзей.
        Но у него есть постоянные интересы.
        Израиль надежнее султана для США.
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 13:52
    Пускай перегрызутся, среди них 🕷 у нас друзей нет.
  6. multicaat Звание
    multicaat
    +2
    Сегодня, 14:05
    было бы очень заманчиво увидеть длительный конфликт Израиля и Турции.
    1. Pavlos Melas Звание
      Pavlos Melas
      +1
      Сегодня, 14:14
      было бы очень заманчиво увидеть длительный конфликт Израиля и Турции.

      Совершено верно.
  7. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    0
    Сегодня, 14:19
    Ё-моё ! Опять еврейский "след" ! А наследить евреи могут ! Потому что...Евреи,евреи,кругом одни евреи !
    Спутник мчится по орбите
    С перигея в апогей.
    В нём кронштейн висит прибитый -
    Первый в космосе еврей.
    (Популярная бардовская песня.Часто исполняемая евреями ! )
  8. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 14:31
    А мир то поляризуется. В анклавы сбивается. Но только это им не поможет. Разве что мелкую грызню промеж собой устраивать. Есть более крупные хищники. Они и решат кому и что делить из остатков им доставшихся. Надеюсь до третьей мировой всë же не дойдëт.
  9. Дон Аналитик Звание
    Дон Аналитик
    0
    Сегодня, 14:32
    Конечно современнные греки ещё те союзники.
    Но как говорится мал золотник да дорог!
    У Израиля окружение итак не скучное, а тут ещё и Турция со своими амбициями!
  10. Ивар Рави Звание
    Ивар Рави
    0
    Сегодня, 14:44
    Просто на минуту представьте, что 500 лет существовала бы не Османская империя, а еврейская. Со всеми теми же исходными: территория, численность, армия и так далее... Сомневаюсь, что остальной мир вообще выжил бы, будь у евреев такая империя и такая сила
  11. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    0
    Сегодня, 14:50
    Лично мне нравится такое развитие событий.Надо всячески поддерживать обе стороны конфликта в их мечтах и желаниях.
  12. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 15:01
    Кажется Ердогана будут относительно скоро бить и возможно, что нога. yes laughing