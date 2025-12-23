Десятки «Гераней» и ракет: нанесены удары по Каневской ГЭС и Ладыженской ТЭС

Десятки «Гераней» и ракет: нанесены удары по Каневской ГЭС и Ладыженской ТЭС

Вооруженные силы России нанесли массированный комбинированный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины.

По предварительной информации, в атаке участвовали более 150 ударных беспилотников «Герань-2», а также крылатые ракеты «Калибр» и Х-101, запущенные с носителей дальней авиации.



В Ивано-Франковской области была повреждена Бурштынская ТЭС. Отключения света прошли по Тернопольской, Житомирской и Ивано-Франковской областям. В самом Бурштыне к этому добавились перебои с водой. Также сообщается о поражении электрической подстанции в Новгород-Северском.

Удары пришлись и по Каневской ГЭС в Черкасской области, и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. В Черниговской и Черкасской областях вводили экстренные отключения электроэнергии. Частично остался без света Хмельницкий. Внеплановые отключения фиксировали и в Киеве.

Юг тоже оказался под ударом. В Одесской области взрывы слышали в Одессе, а также в портовых городах Измаил и Рени. Сообщается о повреждении портовой инфраструктуры и одного из судов. Прилеты зафиксированы в Житомире, Харькове, Кривом Роге, Шостке и Конотопе Сумской области, а также в Киевской, Хмельницкой и Львовской областях.

Интересно, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что за ночь по территории страны было выпущено более 600 ударных беспилотников и десятки ракет разных типов.
  Лимон
    Лимон
    +14
    Сегодня, 13:03
    Идет добивание энергетики 404. Так их чубатых. Проскакивала инфа,что две АЭС отключиены,видимо и в подстанции прилетело коих не так много. Ждем результатов.
    ZovSailor
      ZovSailor
      +6
      Сегодня, 13:16
      Лимон
      Сегодня, 13:03
      Идет добивание энергетики 404. Так их чубатых. Проскакивала инфа,что две АЭС отключиены,видимо и в подстанции прилетело коих не так много. Ждем результатов.

      hi С этого начинаются все наши пожелания на утренних оперативках на ВО.
      Неужели усы Кремля донесли пожелания форумчан до главных и НГШ с МО?
      Как было замечено на прямой линии 19 декабря - Пора заканчивать с бандерштатом, генералов у нас много, но каждый из них дорог нам, как и все рядовые солдаты ВС РФ в СВО-КТО, которым пожелать скорейшей Победы. am
      oleg-nekrasov-19
        oleg-nekrasov-19
        +8
        Сегодня, 13:33
        Заканчивать действительно уже пора с бандерштатом. Тушить им свет до талого. Чтобы при лучинах сидели , а в банках на деревянных счетах деньги считали.
        VSO-396
          VSO-396
          0
          Сегодня, 15:10
          Цитата: oleg-nekrasov-19
          Заканчивать действительно уже пора с бандерштатом. Тушить им свет до талого. Чтобы при лучинах сидели , а в банках на деревянных счетах деньги считали.

          Ну что за наивность? Сейчас не 18 век. У них, почти в каждом хозяйстве генератор имеется. В квартирах мощные повербанки ставят.
          Иван Кузьмич
            Иван Кузьмич
            0
            Сегодня, 15:50
            Цитата: VSO-396
            Цитата: oleg-nekrasov-19
            Заканчивать действительно уже пора с бандерштатом. Тушить им свет до талого. Чтобы при лучинах сидели , а в банках на деревянных счетах деньги считали.

            Ну что за наивность? Сейчас не 18 век. У них, почти в каждом хозяйстве генератор имеется. В квартирах мощные повербанки ставят.

            привет для генераторов нужна горючка
            и это раз. а. два не у всех есть генераторы
      Пионер1984
        Пионер1984
        0
        Сегодня, 14:53
        Думаю это случайное совпадение.Это особенно видно по докладам НГШ о ситуации в Купянске.
    майор Юрик
      майор Юрик
      +9
      Сегодня, 13:18
      Был такой плакат "Уходя гасите свет!" В свете общения с протокаклами актуален плакат "Приходя гасите свет!" Свечки, кизяк и скулеж про перемогу их будущее.... negative
      ваш вср 66-67
        ваш вср 66-67
        +1
        Сегодня, 13:31
        Цитата: майор Юрик
        Был такой плакат "Уходя гасите свет!"

        Вооруженные силы России нанесли массированный комбинированный удар

        Не зря чубатые подсчитывали количество беспилотников у России!
        Насчитали 2000 шт!
        Так что ожидайте. Всë еще впереди, и свечки, и кизяки, и лучина! laughing
    oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 13:29
      АЭС у чубатых пока снизили генерацию , но не прекратили работу , верю что действительно настанет тот момент, когда они начнут работать в режиме "на себя" .
  Nexcom
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 13:04
    ..c наступающим, нацики... good
    kromer
      kromer
      +7
      Сегодня, 13:06
      Цитата: Nexcom
      ..c наступающим, нацики...


      Новогодний праздник при свечах это так романтично. laughing
      Nexcom
        Nexcom
        +5
        Сегодня, 13:06
        ...лучше с прилетевшими "цветами" и "фейерверками". yes а потом "романтичный полумрак"...
  Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич
    +5
    Сегодня, 13:07
    Ладыжинская ?.. Замечательно! Теперь Винница и область( оплот майдана)- будут скакать, скакать и скакать. Опыт у винницких рагулей- есть.
  Монтесума
    Монтесума
    0
    Сегодня, 13:18
    Да ладно, какой ещё массированный комбинированный удар москальская пропаганда изобрела, ежели 92% всех БПЛА и ракет успешно сбито? Причём, уничтожено 587 из 635 беспилотников, и 34 ракеты из 38, при этом, из оставшихся 4-х ракет три никуда не попали. Короче, очередная перемога. smile
    Украинский генштаб докладывает:
    Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 673 средств воздушного нападения-38 ракет и 635 БпЛА различных типов.По предварительным данным, по состоянию на 11.30, противовоздушной обороной сбита / подавлена 621 воздушная цель:
    - 587 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
    - 34 крылатые ракеты Х-101, Искандер-К. Кроме того, три аэробалистические ракеты не достигли целей (места падения уточняются).
  Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5
    -4
    Сегодня, 13:29
    Уж полгода бьют по этой Бурштынской тэс,а она как работала так и работает..
    Пионер1984
      Пионер1984
      -1
      Сегодня, 14:54
      А про Ладыженскую недавно писали что она ВСЁ.