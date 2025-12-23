Десятки «Гераней» и ракет: нанесены удары по Каневской ГЭС и Ладыженской ТЭС
Вооруженные силы России нанесли массированный комбинированный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины.
По предварительной информации, в атаке участвовали более 150 ударных беспилотников «Герань-2», а также крылатые ракеты «Калибр» и Х-101, запущенные с носителей дальней авиации.
В Ивано-Франковской области была повреждена Бурштынская ТЭС. Отключения света прошли по Тернопольской, Житомирской и Ивано-Франковской областям. В самом Бурштыне к этому добавились перебои с водой. Также сообщается о поражении электрической подстанции в Новгород-Северском.
Удары пришлись и по Каневской ГЭС в Черкасской области, и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. В Черниговской и Черкасской областях вводили экстренные отключения электроэнергии. Частично остался без света Хмельницкий. Внеплановые отключения фиксировали и в Киеве.
Юг тоже оказался под ударом. В Одесской области взрывы слышали в Одессе, а также в портовых городах Измаил и Рени. Сообщается о повреждении портовой инфраструктуры и одного из судов. Прилеты зафиксированы в Житомире, Харькове, Кривом Роге, Шостке и Конотопе Сумской области, а также в Киевской, Хмельницкой и Львовской областях.
Интересно, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что за ночь по территории страны было выпущено более 600 ударных беспилотников и десятки ракет разных типов.
Информация