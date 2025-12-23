Показан разгром колонны натовской техники ВСУ под Покровском

В сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент разгрома колонны натовской бронетехники полка ВСУ «Скала», пытавшейся прорваться в Покровск (Красноармейск).

Противник выдвинулся с северо-западного направления, бросив на прорыв бронетехнику, в том числе недавно переданные Австралией американские танки Abrams. Техника противника смогла доехать до стелы у въезда со стороны Гришино, где раньше после высадки с вертолетов UH-60 Black Hawk были уничтожены спецназовцы ГУР Украины. Когда колонна техники ВСУ добралась до окраины промзоны, она была уничтожена ударами FPV-дронов бойцов группировки войск «Центр» и «Рубикона».



Вероятно, что уничтоженный под Покровском Abrams был из первой партии, поставленной ВСУ в начале лета 2025 года и затем переданной на вооружение 425-го ОШП «Скала», который сейчас как раз воюет на Покровском направлении.

Между тем кольцо вокруг гарнизона ВСУ в Мирнограде (Димитрове) продолжает сжиматься. Нашими войсками уже занята большая часть западных подступов к городу, и теперь наступление идет в том числе с этой стороны. Параллельно с этим российские подразделения пробиваются к террикону шахты №12, контроль над которым позволит установить огневой контроль над окружающей частной застройкой. На этом участке пехота противника практически не оказывает организованного сопротивления и сидит по подвалам.

В то же время российские операторы БПЛА постепенно уничтожают позиции противника в районе бывшей шахты «Новатор» к северо-востоку от Покровско-Мирноградской агломерации, «размягчая» оборону ВСУ перед грядущим штурмом.

  1. Fachmann Звание
    Fachmann
    +5
    Сегодня, 13:46
    Молодцы.
    Хотелось бы, чтобы наши наваляли ВСУшникам и в Купянске, и под Купянском, где сейчас всё очень непросто.
    1. multicaat Звание
      multicaat
      +6
      Сегодня, 13:50
      Под Купянском было всё просто, пока не начали делать вид, что там ничего не происходит.
  3. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +2
    Сегодня, 13:51
    заходили красиво, вышли не только лишь все , в этой же колонне эпично ушатали дронами танк "Абрамс"
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 13:54
    Горят австралийские Абрамсы очень даже неплохо.
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 14:40
    Да, такие ролики - праздник души, именины сердца
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 14:43
    Если разбирать попытку Сырского зайти в Покровск небольшой механизированной группой, то замысел был вполне читаемый и, по меркам текущей обстановки, действительно амбициозный. Речь шла не столько о рейде или о разовой акции, сколько о попытке пробить узкий коридор с расчётом на последующий ввод пехоты и расширение клина.

    Именно поэтому такие действия не стоит переоценивать. Это не наступление в классическом смысле, а разведка боем и попытка проверить работоспособность старой схемы в новых условиях — при насыщенности дронами и плотном контроле подходов. Пока практика показывает, что подобные "кавалерийские наскоки" заканчиваются раньше, чем появляется тот самый коридор, ради которого всё и затевалось.
    1. Аригин Звание
      Аригин
      +1
      Сегодня, 15:29
      Совершенно идиотская попытка что-то пробить. Без прикрытия РЭБ никого никуда не завести, даже если чудом удалось вклиниться. Довходящих по "коридору" будет обрабатывать артиллерия и добивать ФПВ.