В сети опубликовано видео, на котором запечатлен момент разгрома колонны натовской бронетехники полка ВСУ «Скала», пытавшейся прорваться в Покровск (Красноармейск).
Противник выдвинулся с северо-западного направления, бросив на прорыв бронетехнику, в том числе недавно переданные Австралией американские танки Abrams. Техника противника смогла доехать до стелы у въезда со стороны Гришино, где раньше после высадки с вертолетов UH-60 Black Hawk были уничтожены спецназовцы ГУР Украины. Когда колонна техники ВСУ добралась до окраины промзоны, она была уничтожена ударами FPV-дронов бойцов группировки войск «Центр» и «Рубикона».
Вероятно, что уничтоженный под Покровском Abrams был из первой партии, поставленной ВСУ в начале лета 2025 года и затем переданной на вооружение 425-го ОШП «Скала», который сейчас как раз воюет на Покровском направлении.
Между тем кольцо вокруг гарнизона ВСУ в Мирнограде (Димитрове) продолжает сжиматься. Нашими войсками уже занята большая часть западных подступов к городу, и теперь наступление идет в том числе с этой стороны. Параллельно с этим российские подразделения пробиваются к террикону шахты №12, контроль над которым позволит установить огневой контроль над окружающей частной застройкой. На этом участке пехота противника практически не оказывает организованного сопротивления и сидит по подвалам.
В то же время российские операторы БПЛА постепенно уничтожают позиции противника в районе бывшей шахты «Новатор» к северо-востоку от Покровско-Мирноградской агломерации, «размягчая» оборону ВСУ перед грядущим штурмом.
