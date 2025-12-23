Украинский «Поток»: СБУ пресекла бегство уклонистов в ЕС через газовую трубу
Украинские мужчины, не желая оказаться в лапах сотрудников ТЦК с последующей отправкой на фронт, готовы буквально на всё и за любые деньги, чтобы избежать мобилизации. Самым надежным способом для «ухилянтов» (уклонистов) не получить билет в один конец остается бегство в страны Евросоюза. Схемы для этого изобретаются все более оригинальные.
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщает о задержании в Закарпатье мужчины, который делал бизнес на переправке уклонистов через границу по неработающей газовой трубе. Не исключено, что на такой способ переправки за рубеж его натолкнула знаменитая операция российских военных «Поток», в ходе которой наши бойцы по трубе проникли в тыл противника в оккупированной на тот момент Судже.
По версии следствия, 62-летний «трубоперевозчик» из Львова доставлял мужчин в западный регион, прокладывал им маршрут через трубу, а в ЕС их встречал его знакомый из Покровска. Для переправки ухилянтов столь оригинальным способом в Европу их подыскивали через социальные сети. Наверное, так и попались — СБУ подыграла посредникам и поймала их на живца.
Была продумана и доставка к точке входа в трубу. В сообщении СБУ указано, что до места в Закарпатье по территории Украины мужчин доставляли в багажнике автомобиля. За свои услуги переправки в ЕС посредники брали с каждого перебежчика от 10 до 15 тысяч долларов США.
Особо отмечается, что 62-летний перевозчик уклонистов сам является дезертиром. На случай проверки он представлялся действующим военнослужащим.
На Полтавщине разоблачен 48-летний бывший милиционер, который торговал фейковыми справками об инвалидности. Чтобы получить поддельные документы, фигурант использовал знакомых врачей-неврологов. Уклонистов сначала оформляли «на стационар» в местных медучреждениях, а затем вручали им фиктивные выписки с тяжелыми диагнозами.
В Днепре (Днепропетровске) задержаны двое безработных в возрасте 51 и 59 лет, которые нелегально переправляли военнообязанных в Евросоюз лесными тропами. Для маскировки уклонистов на местности им выдавали камуфляж. Следующим шагом, наверное, станет применение беглецами оружия.
Всем задержанным организаторам схем уклонения и нелегального пересечения границы, самим уклонистам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Наверное, это лучше, чем оказаться в районе Купянска или еще где на фронте, считают украинские мужчины. Тем более, что не всех перебежчиков ловят.
Информация