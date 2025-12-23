Украинский «Поток»: СБУ пресекла бегство уклонистов в ЕС через газовую трубу

3 088 16
Украинский «Поток»: СБУ пресекла бегство уклонистов в ЕС через газовую трубу

Украинские мужчины, не желая оказаться в лапах сотрудников ТЦК с последующей отправкой на фронт, готовы буквально на всё и за любые деньги, чтобы избежать мобилизации. Самым надежным способом для «ухилянтов» (уклонистов) не получить билет в один конец остается бегство в страны Евросоюза. Схемы для этого изобретаются все более оригинальные.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщает о задержании в Закарпатье мужчины, который делал бизнес на переправке уклонистов через границу по неработающей газовой трубе. Не исключено, что на такой способ переправки за рубеж его натолкнула знаменитая операция российских военных «Поток», в ходе которой наши бойцы по трубе проникли в тыл противника в оккупированной на тот момент Судже.



По версии следствия, 62-летний «трубоперевозчик» из Львова доставлял мужчин в западный регион, прокладывал им маршрут через трубу, а в ЕС их встречал его знакомый из Покровска. Для переправки ухилянтов столь оригинальным способом в Европу их подыскивали через социальные сети. Наверное, так и попались — СБУ подыграла посредникам и поймала их на живца.

Была продумана и доставка к точке входа в трубу. В сообщении СБУ указано, что до места в Закарпатье по территории Украины мужчин доставляли в багажнике автомобиля. За свои услуги переправки в ЕС посредники брали с каждого перебежчика от 10 до 15 тысяч долларов США.

Особо отмечается, что 62-летний перевозчик уклонистов сам является дезертиром. На случай проверки он представлялся действующим военнослужащим.

На Полтавщине разоблачен 48-летний бывший милиционер, который торговал фейковыми справками об инвалидности. Чтобы получить поддельные документы, фигурант использовал знакомых врачей-неврологов. Уклонистов сначала оформляли «на стационар» в местных медучреждениях, а затем вручали им фиктивные выписки с тяжелыми диагнозами.

В Днепре (Днепропетровске) задержаны двое безработных в возрасте 51 и 59 лет, которые нелегально переправляли военнообязанных в Евросоюз лесными тропами. Для маскировки уклонистов на местности им выдавали камуфляж. Следующим шагом, наверное, станет применение беглецами оружия.

Всем задержанным организаторам схем уклонения и нелегального пересечения границы, самим уклонистам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Наверное, это лучше, чем оказаться в районе Купянска или еще где на фронте, считают украинские мужчины. Тем более, что не всех перебежчиков ловят.

16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Сегодня, 14:19
    Остается только ржать в голос над ними....Блин,последователи..Однако газовый тариф у них завшен..
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 14:55
      Цитата: dmi.pris1
      ними....Блин,последователи..Однако газовый тариф у них завшен..
      Ответить
      Цитата

      За свои услуги переправки в ЕС посредники брали с каждого перебежчика от 10 до 15 тысяч долларов США.


      Заметьте. Долларов США! А не их тугриков.
      Они там помешаны на долларах.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +3
    Сегодня, 14:19
    Российская операция «труба» обрастает почитателями… laughing
    Ухилянтам нужно было говорить, что шли в прорыв, просто сторону перепутали…
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 15:14
      Защита должна поддержать. В трубе ведь темно.
    2. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 15:25
      Как говорят историки: История может повторяться ! Но у нас -как подвиг;а у них-как фарс !
  3. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 14:20
    Куда они бегут, зачем ? Украину весь цвет признает демократией .Я так понимаю за это они так упорно скакали на Майдане
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +3
      Сегодня, 14:26
      Те кто скакали сейчас и отлавливают, что их самих не отловили. Ничего у них в головах не меняется.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 14:44
        Украинство- не нация. Украинство- медицинский диагноз.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -3
    Сегодня, 14:33
    ❝ Служба безопасности Украины (СБУ) сообщает о задержании в Закарпатье мужчины, который делал бизнес на переправке уклонистов через границу по неработающей газовой трубе ❞ —

    — Фирма «Труба» дело поставила на поток ...
    1. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      0
      Сегодня, 15:32
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Фирма «Труба» дело поставила на поток

      В реальности не так ! Фирма "Трубные скакуны " даёт гарантию,что всем будет "труба" !
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 14:37
  6. Ныробский Звание
    Ныробский
    +2
    Сегодня, 14:39
    Когда они скакали на Майдане за безвиз, им видимо никто не растолковал то, что это будет трубопроводный безвиз за 15 тысяч долларов.
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -1
    Сегодня, 14:43
    А как же шароварный патрЫотЫзЬм? Да...Чубатые любят только халяву- печенюшки,супчики на майдане. А в окопы-" а нас за шо"? ))
  8. rosomaha Звание
    rosomaha
    -1
    Сегодня, 14:45
    а почему наши спецслужбы так на живца не ловят "агентов" и желающих заработать? Создали б спецаккаунты и т.п. А потом к тем кто чего хотел сотрудничать - приезжали ребята в масках..и болше их бы никто не видел...чтобы не успевали сообщать о подставе и т.п. Но хорошоб было выудить крупн рыбину..типа кадровых офицеров СБУ ср звена
  9. Старый Оператор Звание
    Старый Оператор
    0
    Сегодня, 14:59
    Это не поток, а отток скорее.
  10. tur-tur Звание
    tur-tur
    0
    Сегодня, 15:21
    Самым надежным способом для «ухилянтов» (уклонистов) не получить билет в один конец остается бегство в страны Евросоюза.
    -------------------------------------------------
    Не соглашусь. Самый надёжный способ это бегство в Россию и Беларусь. Оттуда точно выдачи нет.