МИД Китая призывает Украину исправить ошибки после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского ввести санкции против граждан КНР. Как заявил официальный представитель ведомства Линь Цзянь, Пекин последовательно выступает против принятых без одобрения ООН незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право.Пекин намерен решительно защищать законные права и интересы своих граждан и предприятий и настоятельно призывает украинскую сторону немедленно исправить допущенные ошибки. Представитель МИД Китая ответил на угрозы украинского руководства ввести санкции против граждан КНР, сотрудничающих с российской военно-промышленной отраслью. Кроме того, Зеленского чрезвычайно беспокоит ущерб, наносимый Западу сотрудничеством России и Китая.Ранее Зеленский поручил украинским спецслужбам отслеживать российско-китайское сотрудничество, чтобы составить перечень физлиц и компаний КНР, каким-либо образом оказывающих содействие России. Кроме того, украинский диктатор пригрозил санкциями гражданам КНР, которые «оправдывают российскую агрессию» и продвигают российское влияние посредством средств массовой культуры. Помимо прочего, Зеленский пригрозил санкциями китайским спортсменам, которые используют свои спортивные достижения для «глорификации России». Каким образом отразятся украинские санкции на китайских спортсменах и деятелях культуры, «просроченный» ожидаемо не объяснил.

