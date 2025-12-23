После угроз Зеленского МИД КНР призвал Киев немедленно исправить ошибки

МИД Китая призывает Украину исправить ошибки после угроз главы киевского режима Владимира Зеленского ввести санкции против граждан КНР. Как заявил официальный представитель ведомства Линь Цзянь, Пекин последовательно выступает против принятых без одобрения ООН незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право.

Пекин намерен решительно защищать законные права и интересы своих граждан и предприятий и настоятельно призывает украинскую сторону немедленно исправить допущенные ошибки. Представитель МИД Китая ответил на угрозы украинского руководства ввести санкции против граждан КНР, сотрудничающих с российской военно-промышленной отраслью. Кроме того, Зеленского чрезвычайно беспокоит ущерб, наносимый Западу сотрудничеством России и Китая.

Ранее Зеленский поручил украинским спецслужбам отслеживать российско-китайское сотрудничество, чтобы составить перечень физлиц и компаний КНР, каким-либо образом оказывающих содействие России. Кроме того, украинский диктатор пригрозил санкциями гражданам КНР, которые «оправдывают российскую агрессию» и продвигают российское влияние посредством средств массовой культуры. Помимо прочего, Зеленский пригрозил санкциями китайским спортсменам, которые используют свои спортивные достижения для «глорификации России». Каким образом отразятся украинские санкции на китайских спортсменах и деятелях культуры, «просроченный» ожидаемо не объяснил.
  1. kromer Звание
    kromer
    +5
    Сегодня, 14:55
    У зели уже мания величия в обостренной форме. Кто такая Украина против Китая? Моська на Слона.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 15:01
      Цитата: kromer
      У зели уже мания величия в обостренной форме.

      Он уже от кокса все берега попутал!
  2. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 15:10
    Мне интересно, когда Китай скакуасам счёт предъявит и какой, за кидок с "Мотор-Сич". what laughing
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +1
      Сегодня, 15:17
      Вы наверно смеетесь? Во первых ,не предъявит,во вторых,что можно взять от 404,анализы и те плохие??!!
  3. Wratch Звание
    Wratch
    +1
    Сегодня, 15:15
    Мдя.. правильно,главное прокукарекать,а вдруг Дональду Фредовичу понравится? А вообще конечно наглость запредельная,украинцы китайцам денег торчат,и санкциями грозятся.
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 15:49
    Не буду обращаться к классике Гайдая, тут и ребенку понятно, кто есть Вова Криворожский.