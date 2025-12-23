ВС ВСУ: ни один из трёх российских «Кинжалов» «не достиг цели»

6 166 18
ВС ВСУ: ни один из трёх российских «Кинжалов» «не достиг цели»

Украинские расчеты ПВО якобы перехватили 34 крылатые ракеты Вооруженных сил РФ из 35 выпущенных ими Х-101 и «Искандер-К». А из 635 российских БПЛА, включая 400 «Гераней», военнослужащими ВСУ, согласно их данным, было ликвидировано 587 единиц.

Об этом сказано в сегодняшнем отчете украинского командования по итогам ночных атак ВС России.



В отчете Воздушных сил ВСУ также говорится, что все три российских аэробаллистических «Кинжала», которые россияне применили минувшей ночью, «не достигли целей», хотя и не были перехвачены.

Еще в документе сказано о попаданиях ракет и 39 дронов-камикадзе ВС России в 21 локации. А на восьми локациях противник зафиксировал падение обломков сбитых дронов.

Вся эта официальная статистика Киева никак не сходится с сообщениями с мест. Судя по ним, за ночь по всей территории Украины фиксируются прилеты сотен российских беспилотников и ракет. Российские удары приводят к частым и масштабным отключениям электричества и водоснабжения по всей стране – и на востоке, и на западе, и в центре.

Ежедневная информация министерства энергетики Украины больше похожа на фронтовые сводки. В частности, сегодня пресс-служба ведомства «традиционно» сообщила следующее:

Россия снова атакует нашу энергетическую инфраструктуру.

Поступают жалобы на действия ВС РФ и от украинских губернаторов. В частности, глава администрации Одесской области Олег Кипер сообщает об интенсивных российских прилетах по портовой и энергетической инфраструктуре региона.
18 комментариев
  1. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 14:57
    Поступают жалобы на действия ВС РФ и от украинских губернаторов.


    Жалобы то куда поступают? В лигу сексуальных реформ? laughing
  2. Юрий Хучев Звание
    Юрий Хучев
    +2
    Сегодня, 14:59
    судя по их отчетам все ракеты сбиты, смеяться уже можно ?
    1. Лимон Звание
      Лимон
      -1
      Сегодня, 15:11
      Да уже даже и не смешно. Это болезнь какая то не излечимая у чубатых! Раз за разом такое повторять.
  3. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 14:59
    Украинские расчеты ПВО якобы перехватили 34 крылатые ракеты Вооруженных сил РФ из 35 выпущенных ими Х-101 и «Искандер-К». А из 635 российских БПЛА, включая 400 «Гераней», военнослужащими ВСУ, согласно их данным, было ликвидировано 587 единиц.

    Во какие грозные вояки чубатые.
    А от чего тогда горят ваши ГРЭС, ТЭС, подстанции и т. д.? Наверно от обломков... laughing
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:00
    ❝ Поступают жалобы на действия ВС РФ и от украинских губернаторов ❞ —

    — «Обратитесь во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ,
    может быть, там помогут» © ...
  5. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 15:01
    Расстреливают Геранями Украину беспрепятственно, полно видео, не говоря уже о Кинжалах, которые даже теоретически ни чем не берутся.
  6. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 15:02
    В общем, украинское ПВО - самое поездатое ПВО в мире, может сбивать хоть НЛО. Пусть продолжает в том же духе.
  7. Tooks Звание
    Tooks
    +2
    Сегодня, 15:03
    Цитата: ваш вср 66-67
    А от чего тогда горят ваши ГРЭС, ТЭС, подстанции и т. д.?

    Так ими и сбивают.
  8. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 15:07
    ВС ВСУ: ни один из трёх российских «Кинжалов» «не достиг цели»

    Ага, типа мимо пролетели, в польшу. wassat
  9. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 15:11
    нигде так не врут как на войне, на охоте и на рыбалке
  10. matwey Звание
    matwey
    0
    Сегодня, 15:12
    Уже про это можно было и не писать. Они скоро всё под чистую будут сбивать при чём при взлёте. Ну всё уничтоженное будет освещаться как нарушение ТБ, ну курили мужики в не положенном месте....
  11. Комментарий был удален.
  12. avdkrd Звание
    avdkrd
    +1
    Сегодня, 15:15
    Как у небратьев хорошо. ПВО работает даже лучше, чем в рекламе производителя. Такой процент сбитых целей, даже в ТТХ не закладывался. Даже страшно как-то.
  13. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 15:15
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    ВС ВСУ: ни один из трёх российских «Кинжалов» «не достиг цели»

    СБУ конечно хорошо мониторит медиа и сети в 404 ой , но все равно рано или поздно обыватель увидит результаты работы ВС РФ .
  14. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 15:34
    "Украинские атомные станции снизили генерацию электроэнергии из-за массированной атаки РФ", — Минэнерго Украины.

    В очередной раз, кстати. Причем, сразу после того, как они начали набор мощности (вчера было сообщение, что к 24 декабря смогут запустить 1 атомный "тысячник". Теперь, вероятно не будут.

    Значит, прилетело куда надо.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 15:40
      В очередной раз, кстати. Причем, сразу после того, как они начали набор мощности (вчера было сообщение, что к 24 декабря смогут запустить 1 атомный "тысячник". Теперь, вероятно не будут.

      Удивляет то с какой скоростью какелы восстанавливаются.
  15. sgrabik Звание
    sgrabik
    +1
    Сегодня, 15:37
    Давно я такой нелепой чуши от укронациков не читал, с каждым разом число яко бы сбитых ими наших БПЛА и ракет растёт у них в геометрической прогрессии, вот ведь клоуны цирковые, у своего Зели наверное трепать языком научились.
    1. griboedov09 Звание
      griboedov09
      0
      Сегодня, 15:44
      Да не, раньше они сбивали больше чем запущенно было, теперь они хоть чучуть не сбивают)))
  16. multicaat Звание
    multicaat
    0
    Сегодня, 15:41
    вроде бы на сходке в Польше озвучивали реальную работу ПВО ВСУ - около 40% гераней сбивают, считанные проценты крылатых ракет и практически никак гиперзвуковые цели, особенно после доработки маневрирования.
    А ряд украинцев мрачно комментирует, как "обломки ракеты" разносят очередной квартал.
    Хотя порой не могут отличить прилет своей зенитной ракеты от пущенной РФ.