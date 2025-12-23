ВС ВСУ: ни один из трёх российских «Кинжалов» «не достиг цели»
Украинские расчеты ПВО якобы перехватили 34 крылатые ракеты Вооруженных сил РФ из 35 выпущенных ими Х-101 и «Искандер-К». А из 635 российских БПЛА, включая 400 «Гераней», военнослужащими ВСУ, согласно их данным, было ликвидировано 587 единиц.
Об этом сказано в сегодняшнем отчете украинского командования по итогам ночных атак ВС России.
В отчете Воздушных сил ВСУ также говорится, что все три российских аэробаллистических «Кинжала», которые россияне применили минувшей ночью, «не достигли целей», хотя и не были перехвачены.
Еще в документе сказано о попаданиях ракет и 39 дронов-камикадзе ВС России в 21 локации. А на восьми локациях противник зафиксировал падение обломков сбитых дронов.
Вся эта официальная статистика Киева никак не сходится с сообщениями с мест. Судя по ним, за ночь по всей территории Украины фиксируются прилеты сотен российских беспилотников и ракет. Российские удары приводят к частым и масштабным отключениям электричества и водоснабжения по всей стране – и на востоке, и на западе, и в центре.
Ежедневная информация министерства энергетики Украины больше похожа на фронтовые сводки. В частности, сегодня пресс-служба ведомства «традиционно» сообщила следующее:
Поступают жалобы на действия ВС РФ и от украинских губернаторов. В частности, глава администрации Одесской области Олег Кипер сообщает об интенсивных российских прилетах по портовой и энергетической инфраструктуре региона.
