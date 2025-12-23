«Сквозь блокаду»: Венесуэла отгрузила нефть несмотря на давление США
1 7176
Несмотря на жесткое давление со стороны США, венесуэльская нефть продолжает выходить на мировой рынок. Как пишет Bloomberg, больше десятка нефтяных танкеров смогли загрузиться в портах Венесуэлы и уйти в море.
Американские власти уже взяли под контроль два танкера с венесуэльской нефтью и сейчас пытаются перехватить еще одно судно. История вокруг поставок становится все более нервной. Ранее Дональд Трамп прямо заявил, что США намерены сохранить нефть, изъятую с задержанных судов.
На этом фоне нефтяной рынок ведет себя относительно спокойно. После четырех дней роста цены стабилизировались. Марка Brent приблизилась к отметке 62 долларов за баррель, прибавив около 5% за предыдущие сессии.
Вроде бы неплохо, но, если смотреть шире, картина уже не такая позитивная: в годовом выражении Brent просела примерно на 17% и движется к самому серьезному годовому снижению с 2020 года. Аналитики объясняют это просто – нефти на рынке становится больше, а вот спрос за ней не спешит.
Сами по себе поставки из Венесуэлы – капля в мировом океане, меньше 1% глобального предложения. Для рынка в целом это мелочь. А вот для Каракаса – вопрос выживания. Эти объемы остаются одним из ключевых источников доходов для правительства президента Николаса Мадуро. Даже ограниченный экспорт помогает держаться на плаву в условиях внешнего давления и постоянных ограничений.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация