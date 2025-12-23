«Сквозь блокаду»: Венесуэла отгрузила нефть несмотря на давление США

Несмотря на жесткое давление со стороны США, венесуэльская нефть продолжает выходить на мировой рынок. Как пишет Bloomberg, больше десятка нефтяных танкеров смогли загрузиться в портах Венесуэлы и уйти в море.

Американские власти уже взяли под контроль два танкера с венесуэльской нефтью и сейчас пытаются перехватить еще одно судно. История вокруг поставок становится все более нервной. Ранее Дональд Трамп прямо заявил, что США намерены сохранить нефть, изъятую с задержанных судов.

На этом фоне нефтяной рынок ведет себя относительно спокойно. После четырех дней роста цены стабилизировались. Марка Brent приблизилась к отметке 62 долларов за баррель, прибавив около 5% за предыдущие сессии.

Вроде бы неплохо, но, если смотреть шире, картина уже не такая позитивная: в годовом выражении Brent просела примерно на 17% и движется к самому серьезному годовому снижению с 2020 года. Аналитики объясняют это просто – нефти на рынке становится больше, а вот спрос за ней не спешит.

Сами по себе поставки из Венесуэлы – капля в мировом океане, меньше 1% глобального предложения. Для рынка в целом это мелочь. А вот для Каракаса – вопрос выживания. Эти объемы остаются одним из ключевых источников доходов для правительства президента Николаса Мадуро. Даже ограниченный экспорт помогает держаться на плаву в условиях внешнего давления и постоянных ограничений.
  1. cpls22 Звание
    cpls22
    Сегодня, 15:13
    Не понятно - так они захватывают танкеры и перекачивают нефть на свои ? Или просто стопорят, и ждут, что дальше будет ?
    1. Hishnik Звание
      Hishnik
      Сегодня, 15:37
      Забирают нефть вместе с танкером
  2. Лимон Звание
    Лимон
    Сегодня, 15:19
    Рыжий балабол никак не может решиться на очередной Вьетнам или Афган....
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      Сегодня, 15:36
      Венесуэла в 1,5 раза больше Франции по территории.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 15:20
    ❝ Несмотря на жёсткое давление со стороны США, венесуэльская нефть продолжает выходить на мировой рынок ❞ —

    — « ̶В̶о̶д̶а̶ нефть дырочку найдёт» ...
  4. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    Сегодня, 15:41
    Танкеры из т. н. "Теневого флота" ходят в сопровождении военных кораблей Венесуэлы. С ними америкосы не связываются. Но зато они стали захватывать обычные суда принадлежащие законопослушным владельцам и застрахованные в английских страховых компаниях. Интересно, вызовет ли это возмущение других стран? В первую очередь Мелкобритании?