Макрон решил побегать на французской авиабазе в ОАЭ

2 581 18
Макрон решил побегать на французской авиабазе в ОАЭ

Президент Франции Эммануэль Макрон в свой 48-й день рождения посетил военную авиабазу Аль-Дафра в ОАЭ. Видимо, желая понравиться военнослужащим, Макрон вышел на зарядку, а также принял участие в праздничном предрождественском ужине.

На опубликованных в сети кадрах видно, что французский президент вместе с военнослужащими пытается выполнять некоторые упражнения, после чего принимает активное участие в общем застолье. Видимо, таким образом Макрон пытается сохранить остатки своего стремительно падающего рейтинга.



Между тем, по информации западной прессы, Макрона намереваются сделать фактическим главарем Европы, а Францию – военным центром ЕС. Как пишет издание Politico, руководство Евросоюза ждет, что Франция, являющаяся единственной ядерной державой объединения, возьмет на себя роль главного политического и военного центра континента.

На фоне постепенного отказа США от ключевой роли в обеспечении безопасности Европы, в Брюсселе ожидают, что Париж возьмет на себя лидерство. По всей видимости, Макрон активно готовится к роли военного лидера Европы. При этом, несмотря на то, что отжимания Макрона на французской авиабазе в ОАЭ лишь отдаленно связаны с реальной военной подготовкой, Европа готова «короновать» Макрона, если тот согласится взять ЕС под французский ядерный зонтик и разместить истребители Rafale в Восточной Европе, частично заменив американскую авиацию.

18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. частное лицо Звание
    частное лицо
    +2
    Сегодня, 16:22
    А что Макрон один ? Где его друг Панин ?
    1. Комментарий был удален.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 17:05
      Цитата: частное лицо
      А что Макрон один ? Где его друг Панин ?

      Вы невнимательно прочли публикацию, там же написано:
      Видимо, желая понравиться военнослужащим, Макрон вышел на зарядку

      Вдруг кому-то ещё понравился? smile
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 17:33
        Вдруг кому-то ещё понравился?

        Панин заревнует и опять по морде получит.
  2. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +3
    Сегодня, 16:22
    Да, конечно, все расходы на Францию переложить. А также все свои тусовки желающие мечтают в Париж перенести
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      +1
      Сегодня, 17:29
      Крутые тусовки:

      Государственный долг Франции увеличился до €3,482 трлн к концу III квартала 2025 года и составляет 117,4% ВВП республики. Об этом 19 декабря сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE).

      Отмечается, что только за II квартал госдолг продемонстрировал рост до €70,9 млрд, после чего в III квартале показатель составил €65,9 млрд.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 18:27
        Эти долги ( как и бедная жизнь нижних) никак не касаются верхних тусовщиков , ни в одной стране причём. Ну и давнее
        кому война, кому мать родна
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 16:38
    Макрона намереваются сделать фактическим главарем Европы, а Францию – военным центром ЕС
    После позорной капитуляции Франции в 1940 году, она представляет собой не более чем мокрую курицу
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 16:47
    в Брюсселе ожидают, что Париж возьмет на себя лидерство.

    Разве что лидерство по кражам из музеев. Наверное, ни в одной стране мира не украли так много и из стольких музеев как в Париже
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 16:50
      Макрон так долго корчил из себя Наполеона, Елена hi , что теперь все гейропейцы решили согласиться и все банкеты за его счёт. wassat
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 17:27
        Цитата: Reptiloid
        Макрон так долго корчил из себя Наполеона, Елена hi , что теперь все гейропейцы решили согласиться и все банкеты за его счёт. wassat

        На банкеты бабосы нужны, а у мИкрона на медни долг пробил отметку в 3.3 триллиона евро т.е. 114% ВВП, да ещё к тому же французов из всех африканских стран помойными тряпками гонят.
        Это всем желающим до Парижу надо к мИкрону на банкет со своими салатами переться. winked
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 18:22
          Приветствую, уважаемый тёзка bully!
          Цитата: Ныробский
          ... Это всем желающим до Парижу надо к мИкрону на банкет со своими салатами переться. winked
          А бабок нет ни у кого! Тут мы, вероятно ,увидим ритуальные танцы ЛИСЫ АЛИСЫ против КОТА БАЗИЛИО wassat
          1. Ныробский Звание
            Ныробский
            0
            Сегодня, 18:35
            Цитата: Reptiloid
            Приветствую, уважаемый тёзка bully!
            Цитата: Ныробский
            ... Это всем желающим до Парижу надо к мИкрону на банкет со своими салатами переться. winked
            А бабок нет ни у кого! Тут мы, вероятно ,увидим ритуальные танцы ЛИСЫ АЛИСЫ против КОТА БАЗИЛИО wassat

            Пусть сухари сушат, они им пригодятся когда закончится украинская эпопея. Тогда с многих из ныне действующих европейских политиков спросят за то, кому и зачем они деньги давали и сколько получили на откатах. Николя Саркози за гораздо меньшие махинации на нары присел. yes
  5. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 17:11
    Европа готова «короновать» Макрона, если тот согласится взять ЕС под французский ядерный зонтик

    belay
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 17:16
    ❝ Видимо, желая понравиться военнослужащим, Макрон вышел на зарядку ❞ —

    — Оказался не в их вкусе ...
    (Sur les goûts ne se discutent pas)
  7. Пивасик Звание
    Пивасик
    0
    Сегодня, 17:17
    Убого это всё - физзарядка, застолье. А ручки то дрожат
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 18:09
      Ну не скажите. Активный образ жизни активного лидера. Чаще прокатывает чем нет.
  8. Madrina Звание
    Madrina
    0
    Сегодня, 17:49
    The woker - I would restrain my kids to beat that whimp up.
    I have never seen such a clown.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:37
    Брюсселе ожидают, что Париж возьмет на себя лидерство.
    Список побед у них так себе, а уж в недавнее прошлом, так и вообще полный... абЗац.