Нацисты вернулись под руководством фон дер Ляйен, нового рейхсфюрера.

В Европейском союзе растет критика и недовольство председателем Еврокомиссии Урсулой Гертрудой фон дер Ляйен (урождённая Альбрехт). Многих не устраивает ее политика по централизации власти в ЕС в ущерб суверенным национальным интересам и правам государств союза. Все чаще критике подвергается и продавливание главой ЕК дальнейшей милитаризации Европы под предлогом противостояния (вплоть до войны) России, равно как и огромные траты на поддержку коррумпированных киевских властей.Свое мнение по этому поводу высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. В своем аккаунте американской соцсети он назвал фон дер Ляйен «новым рейхсфюрером» (особый титул и воинское звание в нацистской Германии). Глава Еврокомиссии немка, хотя родилась она в Брюсселе. В немецком правительстве с 2013 по 2019 годы она была первым женщиной-министром обороны.Не стесняясь в выражениях, доцент кафедры физики частиц и астрофизики Хельсинкского университета написал:Ранее Малинен уже резко критиковал главу Еврокомиссии. Он писал, что действия главы Еврокомиссии привели к катастрофе, которая разрушит Европу. По его мнению, «она — ведьма».Подобные критические высказывания, особенно в такой острой форме со стороны европейского академического сообщества, свидетельствуют о нарастающей полемике вокруг методов управления в высших институтах Евросоюза. Они отражают определенное разочарование и напряженность, существующие как среди экспертов, так и в общественном дискурсе, относительно стратегических решений Брюсселя.Внешняя политика ЕК под руководством фон дер Ляйен, особенно в отношении Украины и санкций против России, также регулярно становится объектом жёстких дискуссий и обвинений в непоследовательности со стороны различных политических сил внутри Евросоюза.Один из реально независимых глав правительств ЕС, премьер Венгрии Виктор Орбан, использует образ вороватой фон дер Ляйен и коррупционера Зеленского в предвыборной агитации. Глава ЕК проходит в Бельгии подозреваемой по делу о коррупции при закупке антиковидных вакцин у компании Pfizer.В апреле следующего года в Венгрии пройдут парламентские выборы. Партия Орбана в агитации использует плакаты, образно критикующие продавливаемую ЕК многомиллиардную финансовую помощь Киеву, в том числе за счет замороженных активов РФ. На них улыбающаяся фон дер Ляйен и Зеленский бросают деньги в золотой унитаз. Также на плакатах изображен еще один участник «слива денег» — глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр.