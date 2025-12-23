Финский профессор назвал главу ЕК фон дер Ляйен «новым рейхсфюрером»

2 813 24
Финский профессор назвал главу ЕК фон дер Ляйен «новым рейхсфюрером»

В Европейском союзе растет критика и недовольство председателем Еврокомиссии Урсулой Гертрудой фон дер Ляйен (урождённая Альбрехт). Многих не устраивает ее политика по централизации власти в ЕС в ущерб суверенным национальным интересам и правам государств союза. Все чаще критике подвергается и продавливание главой ЕК дальнейшей милитаризации Европы под предлогом противостояния (вплоть до войны) России, равно как и огромные траты на поддержку коррумпированных киевских властей.

Свое мнение по этому поводу высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. В своем аккаунте американской соцсети он назвал фон дер Ляйен «новым рейхсфюрером» (особый титул и воинское звание в нацистской Германии). Глава Еврокомиссии немка, хотя родилась она в Брюсселе. В немецком правительстве с 2013 по 2019 годы она была первым женщиной-министром обороны.

Не стесняясь в выражениях, доцент кафедры физики частиц и астрофизики Хельсинкского университета написал:

Нацисты вернулись под руководством фон дер Ляйен, нового рейхсфюрера.

Ранее Малинен уже резко критиковал главу Еврокомиссии. Он писал, что действия главы Еврокомиссии привели к катастрофе, которая разрушит Европу. По его мнению, «она — ведьма».

Подобные критические высказывания, особенно в такой острой форме со стороны европейского академического сообщества, свидетельствуют о нарастающей полемике вокруг методов управления в высших институтах Евросоюза. Они отражают определенное разочарование и напряженность, существующие как среди экспертов, так и в общественном дискурсе, относительно стратегических решений Брюсселя.

Внешняя политика ЕК под руководством фон дер Ляйен, особенно в отношении Украины и санкций против России, также регулярно становится объектом жёстких дискуссий и обвинений в непоследовательности со стороны различных политических сил внутри Евросоюза.

Один из реально независимых глав правительств ЕС, премьер Венгрии Виктор Орбан, использует образ вороватой фон дер Ляйен и коррупционера Зеленского в предвыборной агитации. Глава ЕК проходит в Бельгии подозреваемой по делу о коррупции при закупке антиковидных вакцин у компании Pfizer.

В апреле следующего года в Венгрии пройдут парламентские выборы. Партия Орбана в агитации использует плакаты, образно критикующие продавливаемую ЕК многомиллиардную финансовую помощь Киеву, в том числе за счет замороженных активов РФ. На них улыбающаяся фон дер Ляйен и Зеленский бросают деньги в золотой унитаз. Также на плакатах изображен еще один участник «слива денег» — глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр.

  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +4
    Сегодня, 16:12
    Вот уже и чехи, уж на что ярые русофобы, начинают умнеть.

    Министр обороны Чехии Яромир Зуна отменил запланированный визит на Украину и объявил о завершении программы закупки боеприпасов для ВСУ.

    А может и не умнеть, а просто мани нема. smile
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 17:15
      Цитата: Товарищ Берия
      Вот уже и чехи, уж на что ярые русофобы, начинают умнеть.

      Министр обороны Чехии Яромир Зуна отменил запланированный визит на Украину и объявил о завершении программы закупки боеприпасов для ВСУ.

      А может и не умнеть, а просто мани нема. smile

      Это животворящая смена старого премьера Чехии на нового, который Андрей Бабиш и который умеет считать "мани".
      С 15 декабря он назначил новое правительство и вот уже к 23 декабря министр обороны Зума прозрел до уровня - "Что это за украина и что я там забыл?" т.к.Бабиш сказал, что украина никогда не вернёт потраченные на неё 377 млрд. евро полученных от Запада.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 17:27
      он назвал фон дер Ляйен «новым рейхсфюрером»

      В рот ей... ампулу!
  2. kromer Звание
    kromer
    +3
    Сегодня, 16:21
    В своем аккаунте американской соцсети он назвал фон дер Ляйен «новым рейхсфюрером»


    В России Урсулу давно рейхсфюрером называют, так что Америку он нам не открыл.
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 16:24
      Цитата: kromer
      В России Урсулу давно рейхсфюрером называют

      Но только не на официальном уровне.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 17:48
      Цитата: kromer
      В своем аккаунте американской соцсети он назвал фон дер Ляйен «новым рейхсфюрером»


      В России Урсулу давно рейхсфюрером называют, так что Америку он нам не открыл.

      Для самих немцев это стало открытием.
    3. Вояджер Звание
      Вояджер
      0
      Сегодня, 18:13
      Если кому не лень, забейте в поисковик Фрау Энгель — это персонаж игры Wolfenstein 2014-го года, злая баба вермахта ))
  3. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 16:22
    Финский профессор назвал главу ЕК фон дер Ляйен «новым рейхсфюрером»

    Да ладно laughing
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 16:26
    Исходя их того что экономика ЕС находится явно не на подъёме, увеличение расходов на вооружение пойдет явно не на восстановление её.
    Будем подождать до лета. Что они будут делать когда свободных денег совсем не останется, опять к нам пойдут просить, как Пашинян с развалившейся за годы самостийности ЖД.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 17:50
      Цитата: Аркадий007
      Исходя их того что экономика ЕС находится явно не на подъёме, увеличение расходов на вооружение пойдет явно не на восстановление её.
      Будем подождать до лета. Что они будут делать когда свободных денег совсем не останется, опять к нам пойдут просить, как Пашинян с развалившейся за годы самостийности ЖД.

      Деньги это ще не выход, вопрос - как пролезть к конкурентный рынок?
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 16:37
    Глава ЕК проходит в Бельгии подозреваемой по делу о коррупции при закупке антиковидных вакцин у компании Pfizer
    У нас бы ее давно отправили на север Красноярского края лес пилить wink
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 17:51
      Цитата: Schneeberg
      Глава ЕК проходит в Бельгии подозреваемой по делу о коррупции при закупке антиковидных вакцин у компании Pfizer
      У нас бы ее давно отправили на север Красноярского края лес пилить wink

      А оттуда на СВО winked
    2. Artunis Звание
      Artunis
      0
      Сегодня, 18:11
      Что весь !!?? А я её давно называю фондербляйден.
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 16:42
    На рейхсфюрера эта возрастная кошелка явно не тянет.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 17:55
      Цитата: убей фашиста
      На рейхсфюрера эта возрастная кошелка явно не тянет.

      До рейхсфюрера должность называлась «оберляйтер», то есть «главный руководитель». На нее её натянуть можно (нужно) winked
  7. Енот-потаскун Звание
    Енот-потаскун
    +1
    Сегодня, 16:46
    Ни харизмой, ни мозгами мадам на такое "звание" не подходит.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 17:57
      Цитата: Енот-потаскун
      Ни харизмой, ни мозгами мадам на такое "звание" не подходит.

      Но "мозги" она делает всем не на малые суммы.
  8. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 16:49
    У кого-то есть ещё сомнения, что эта фрау метит в фюреры?
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 18:00
      Цитата: Grencer81
      У кого-то есть ещё сомнения, что эта фрау метит в фюреры?

      Урсула уже написала идеологию расизма, нацизма, шовинизма и прочей дряни? Т.е. «застывшую мысль маньяка», так охарактеризовал Джордж Оруэлл в рецензии на «Майн Кампф» идеологию Гитлера.
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        0
        Сегодня, 18:28
        А это обязательно, чтобы стать фюрером?
  9. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:59
    ❝ Нацисты вернулись под руководством фон дер Ляйен, нового рейхсфюрера ❞ —

    — Четвёртый рейх строят ...
    1. Madrina Звание
      Madrina
      0
      Сегодня, 17:48
      That has begun in 1990 - with the help of Gorbachev.
  10. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 17:07
    По его мнению, «она — ведьма».

    Дело за малым - сжечь богопротивную!
  11. Madrina Звание
    Madrina
    0
    Сегодня, 17:47
    Yes, you will always find the few people who see what is coming- but it doesn't change the course of the EU, which wants to destroy all things Russian.
    It is a DNA deep hatred of all that Russia is and stands for.
    You cna#t live with such a neighbour- and the lawyer in the Kremlin or his successor will either learn it the hard way or see what is coming and prepare and pre-empt the easy way.