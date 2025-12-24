Великобритания и Норвегия будут охотиться на российские подлодки
Проектный облик фрегата Type 26
Великобритания и Норвегия обеспокоены действиями военно-морского флота России в Северной Атлантике. Они собираются принять ряд совместных мер для противодействия пресловутой российской угрозе и недавно заключили соответствующее соглашение. Этот документ предусматривает строительство новых боевых кораблей для флотов двух стран, а также организацию совместного дежурства в важных районах.
Повод для беспокойства
Особое значение для безопасности стран-участниц НАТО и организации в целом имеет Северная Атлантика — регион между Гренландией, Исландией и Великобританией, также известный как GIUK Gap. Этот район по ряду причин представляет большой интерес для потенциального противника, и Альянс прилагает усилия для его защиты.
Предсказуемо, основной угрозой для GIUK Gap считают ВМФ России. Дело в том, что корабли и подлодки Балтийского и Северного флота используют этот район для выхода в центральную часть Атлантического океана. Кроме того, в нём находятся удобные позиции для нанесения ударов по целому ряду стран НАТО.
Недавно министерство обороны Великобритании в очередной раз заявило об усилении активности российского флота в Северной Атлантике. За последние несколько лет участились проходы разных вымпелов, те или иные учения и т.д. Также в очередной раз вспомнили о специальном судне «Янтарь», которое, якобы, может проводить различные мероприятия на подводной инфраструктуре.
Страны НАТО прилагают определённые усилия для защиты важного региона. Силами нескольких государств организовано патрулирование на море, под водой и в воздухе. Сообщается о готовности немедленно реагировать на возникающие угрозы и отстаивать интересы как отдельных стран, так и всей организации.
Однако существующая система охраны GIUK Gap, похоже, не в полной мере соответствует существующим и ожидаемым задачам. В связи с этим Великобритания пересматривает свои планы на отдалённое будущее, а также привлекает к сотрудничеству ближайшие государства.
Договор Lunna House
В начале декабря 2025 г. Великобританию с официальным визитом посетил премьер-министр Норвегии Йонас Стёре. Вместе со своим коллегой Киром Стармером он побывал на объектах британских вооружённых сил, а также ознакомился с современными тактиками и образцами. Кроме того, состоялись переговоры и был подписан важнейший документ в области коллективной обороны.
Головной корабль HMS Glasgow
4 декабря К. Стармер и Й. Стёре подписали соглашение о сотрудничестве в рамках защиты Северной Атлантики. Документ получил собственное имя Lunna House — в честь одного из объектов, где в годы Второй мировой войны шла подготовка партизан и диверсантов для заброски в оккупированную Норвегию.
Новое соглашение подразумевает совместное патрулирование и проведение других мероприятий силами флотов двух стран. Главную роль в программе получат фрегаты Type 26 британской постройки. В мероприятиях будет задействовано не менее 13 таких кораблей. 8 будут представлять британский Королевский ВМФ, а Норвегия отправит на дежурство не менее 5.
Следует отметить, что корабли «Тип 26» пока находятся на разных стадиях постройки или подготовки строительства. В связи с этим старт полноценного патрулирования и боевого дежурства в GIUK Gap является делом отдалённого будущего, причём неопределённого.
Тем не менее все объективные ограничения и трудности не помешали норвежскому и британскому руководству заявить о важности нового соглашения и его больших перспективах. Как скоро эти прогнозы будут реализованы — большой вопрос.
Корабельное строительство
Ключевым компонентом плана «Лунна-Хаус» являются фрегаты «Тип 26». Ожидается, что корабли новой постройки, выполненные по современному проекту, дадут двум флотам требуемые возможности и обеспечат эффективное патрулирование. В то же время, такие фрегаты пока остаются на разных стадиях строительства и далеки от поступления на службу.
Следует напомнить, что проект фрегата Type 26 был разработан к середине прошлого десятилетия судостроительным отделением корпорации BAE Systems. В начале июля 2017 г. был подписан контракт на строительство первой партии из трёх кораблей.
Головной вымпел, получивший имя HMS Glasgow и бортовой номер F88, заложили в июле 2017 г. В декабре 2022 г. его спустили на воду и перевели на достройку. По известным данным, он остаётся у стенки и пока не готов к испытаниям. Согласно установленному графику, этот корабль поступит в состав КВМФ в 2027-28 гг.
Второй фрегат, HMS Cardiff (F89), заложили в августе 2019 г. и спустили на воду в сентябре 2024 г. Сейчас он находится на достройке. Ожидается, что заказчик примет его в 2028-29 гг. На 2029-30 гг. запланирована сдача третьего корабля HMS Belfast (F90). Он был заложен в середине 2021 г. и пока остаётся на стапеле.
В ноябре 2015 г. КВМФ разместил заказ на вторую партию из пяти фрегатов. Корабли HMS Birmingham и HMS Sheffield заложили в 2023 и 2024 гг. В ближайшие годы начнут постройку трёх следующих. Корабли второй партии будут передавать заказчику уже в следующем десятилетии, причём сроки сдачи всех заказов пока не уточняются.
В июне 2024 г. BAE Systems получила два экспортных контракта. По три корабля «Тип 26» заказали флоты Австралии и Канады. Первый корпус для австралийского флота заложили через несколько дней после подписания соглашения. Предполагается, что в будущем Австралия закажет ещё три фрегата. В свою очередь, строительство для Канады остаётся на стадии подготовки. Первые корабли будут переданы иностранным заказчикам не ранее 2033-34 гг.
Весной 2024 г. в норвежской прессе появились сообщения о возможном появлении заказа на британские корабли Type 26. В дальнейшем стало известно о проведении переговоров и консультаций. Наконец, 31 августа 2025 г. правительство Норвегии официально сообщило о размещении заказа.
ВМС Норвегии получат пять новых кораблей общей стоимостью ок. 10 млрд фунтов стерлингов (ок. 11,4 млрд евро). Сообщается, что норвежская сторона хочет получить первый корабль уже в конце двадцатых годов. Для этого могут пересмотреть общий график строительства и очерёдность выполнения заказов. Кроме того, для Норвегии могут перестроить один из кораблей, изначально заказанных британским КВМФ.
Боевой потенциал
Проект Type 26 предусматривает строительство корабля современного облика, несущего разнообразные радиоэлектронные системы, а также ракетное, артиллерийское и торпедное вооружение. Подобные фрегаты способны решать широкий круг боевых задач, однако основное внимание уделялось вопросам противолодочной обороны.
Корабль «Тип 26» получает корпус традиционных обводов, на котором помещается характерная «малозаметная» надстройка. Общая длина корабля достигает 150 м при ширине 20,8 м. Нормальное водоизмещение — 7,7 тыс. т, полное — 8 тыс. т.
Главная энергетическая установка построена по системе CODLOG. Она включает дизель-генераторы MTU Type 20V 4000 M53B, газотурбинные двигатели Rolls-Royce MT30 и пару гребных электродвигателей. Дизельные и газотурбинные двигатели используются попеременно на разных режимах хода. Максимальная скорость достигнет 26 узлов. Расчётная дальность плавания — 7 тыс. морских миль.
Кораблями будут управлять экипажи из 157 человек. При этом каюты и кубрики позволяют принять на борт более 200 чел. Такие возможности могут использоваться в определённых миссиях.
Фрегаты нового типа получат набор РЛС разного назначения. Основным средством обнаружения станет станция Type 997 Artisan. Для освещения подводной обстановки планируется использовать встроенный гидроакустический комплекс Ultra Electronics Type 2150 и буксируемый Thales Sonar 2087. Предусматривается набор средств радиоэлектронной борьбы и различные системы связи, включая спутниковую.
Корабли будут нести одну 127-мм артиллерийскую установку Mk 45. Также предусмотрен монтаж 30-мм установок Phalanx CIWS и DS30M для защиты от воздушных и надводных целей. Орудия будут дополнены несколькими крупнокалиберными пулемётами на тумбовых установках.
Внутри надстройки будет размещаться универсальная вертикальная пусковая установка Mk 41 на 24 ячейки. Основным её боеприпасом должна стать крылатая ракета Stratus LO, находящаяся на стадии разработки. Также возможно использование других боеприпасов разного назначения. Для самозащиты предусматривается вертикальная пусковая установка зенитного комплекса Sea Ceptor на 48 ракет.
Кормовая часть палубы выполняется в виде взлётной площадки. Фрегат сможет принимать на борт вертолёты по типу AgustaWestland Wildcat или Merlin. Также для них предусматривается ангар в корме надстройки. Возможно использование разного рода БПЛА.
Интересной особенностью проекта «Тип 26» является наличие объёма для размещения модульной нагрузки. Предлагается установка контейнеров с различным оснащением. Какие именно изделия будут ставить на фрегатах во время их службы, не сообщается.
В отдалённом будущем
Таким образом, Великобритания строит новые корабли, а также предлагает их зарубежным странам. Так, в этом году в список заказчиков перспективных фрегатов Type 26 вошла Норвегия. Она существенно увеличила портфель заказов на такие корабли и общий объём будущей серии.
Примечательно, что Лондон не только заказывает и продаёт корабли, но и строит планы по их эксплуатации. Более того, эти процессы планируется организовывать вместе с зарубежными союзниками. Ожидается, что совместная закупка одинаковых кораблей и последующее патрулирование в рамках программы Lunna House позволит более эффективно защищать важный район Атлантического океана.
Впрочем, все эти планы будут выполнены только в отдалённом будущем. До настоящего времени ни один корабль нового типа не поступил на службу. Сдача головного вымпела ожидается только через несколько лет, а строительство всей серии затянется до середины тридцатых годов. И только к этому времени нынешний план патрулирования станет реальным.
