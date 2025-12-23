Российские удары привели к остановке работы комбината «Запорожсталь»
Массированные российские удары по объектам энергетики Украины минувшей ночью привели к аварийной остановке работы крупного металлургического комбината «Запорожсталь». Предполагается возобновить производственные процессы после восстановления электроснабжения предприятия, которое было полностью прекращено.
Об этом сообщили в пресс-службе комбината.
В сообщении сказано:
23 декабря произошло полное обесточивание ПАО «Запорожсталь», что привело к аварийной остановке производства.
Сразу после прекращения подачи электричества сотрудники завода оперативно подключились к резервным источникам питания, проведя безопасную остановку производственных процессов металлургического предприятия. В критической обстановке их действия были четкими и слаженными. Последствия нештатной ситуации в условиях непрерывного производства были успешно минимизированы. Благодаря этому, техногенная катастрофа на предприятии не произошла. Жизни и здоровью сотрудников и местных жителей ничего не угрожает.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили о массированном ударе по военно-промышленному комплексу Украины и другим объектам, имеющим стратегическое значение. Были применены различные средства поражения большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты воздушного базирования «Кинжал» и дроны-камикадзе. Одним из последствий атак стали массовые отключения электричества по всей стране.
