Российские удары привели к остановке работы комбината «Запорожсталь»

Массированные российские удары по объектам энергетики Украины минувшей ночью привели к аварийной остановке работы крупного металлургического комбината «Запорожсталь». Предполагается возобновить производственные процессы после восстановления электроснабжения предприятия, которое было полностью прекращено.

Об этом сообщили в пресс-службе комбината.

В сообщении сказано:

23 декабря произошло полное обесточивание ПАО «Запорожсталь», что привело к аварийной остановке производства.

Сразу после прекращения подачи электричества сотрудники завода оперативно подключились к резервным источникам питания, проведя безопасную остановку производственных процессов металлургического предприятия. В критической обстановке их действия были четкими и слаженными. Последствия нештатной ситуации в условиях непрерывного производства были успешно минимизированы. Благодаря этому, техногенная катастрофа на предприятии не произошла. Жизни и здоровью сотрудников и местных жителей ничего не угрожает.


Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили о массированном ударе по военно-промышленному комплексу Украины и другим объектам, имеющим стратегическое значение. Были применены различные средства поражения большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты воздушного базирования «Кинжал» и дроны-камикадзе. Одним из последствий атак стали массовые отключения электричества по всей стране.
31 комментарий
Информация
  1. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +4
    Сегодня, 16:15
    Странно(особенно на фоне ударов по заводикам в испролнении 404) что этот вообще не долбанули.
    1. Serg Koma Звание
      Serg Koma
      +1
      Сегодня, 17:25
      имеющим стратегическое значение.

      По всей видимости кто то в МО считает что ПАО «Запорожсталь» не имеет стратегического значения...
      ПАО «Запорожсталь» является одним из крупнейших металлургических предприятий Европы и входит в группу Метинвест.
      Для справки:
      Акции «Запорожстали» сначала у Midland, а потом у других совладельцев комбината Игоря Дворецкого и Виталия Сацкого выкупили неизвестные российские инвесторы за $1,7 млрд. Профинансировал эту сделку российский государственный «Внешэкономбанк».
      Основными акционерами Компании METINVEST B. V. (холдинговой компании Группы Метинвест) являются Группа СКМ (71, 25%) и Смарт-Холдинг (23, 75%), совместно управляющие Компанией. ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» - управляющая компания Группы Метинвест.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 18:24
        Запорожсталь купил Дерипаска, потом его там кинули
  2. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +3
    Сегодня, 16:18
    Как-то укропы позабыли, что это всё СССР строил. Не знают историю свою
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +3
      Сегодня, 16:22
      Они не смотрели хорошее кино про Запорожье и не помнят хорошие песни оттуда!
      "Весна на Заречной улице". (с)
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        +1
        Сегодня, 16:35
        Цитата: Смею_заметить_
        Они не смотрели хорошее кино про Запорожье и не помнят хорошие песни оттуда!
        "Весна на Заречной улице". (с)

        И фильм "Высота" решили позабыть ! Вот им и помогают это сделать !
      2. Victor19 Звание
        Victor19
        +1
        Сегодня, 16:45
        А фильм,кстати, в Одессе снимали.
        1. Eugen 62 Звание
          Eugen 62
          +3
          Сегодня, 17:39
          А фильм,кстати, в Одессе снимали.
          Не совсем так. Фильм снимала Одесская киностудия. Но бОльшая часть съёмок проходила на Запорожстали. Рыбникову даже пришлось устроиться на полгода на завод подручным сталевара. Марлен Хуциев требовал, чтобы у артиста были отточенные до автоматизма движения как у опытного рабочего. Так Николай Рыбников получил вторую специальность. Если бы так сейчас снимали фильмы! Но, увы! Артисты в новых чистых спецовках в производственных сценах никак не похожи на настоящих специалистов. Но зачем стараться, если и так "пипл хавает" - (с).
        2. isv000 Звание
          isv000
          +1
          Сегодня, 17:55
          Цитата: Victor19
          А фильм,кстати, в Одессе снимали.

          Несколько сцен в парке "Победа"...
    2. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 17:57
      Цитата: Reptiloid
      Как-то укропы позабыли, что это всё СССР строил. Не знают историю свою

      У укропов нет истории. История есть у народов РИ, СССР, РФ и РБ. Эти же - псы безродные...
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 18:42
        Цитата: isv000
        ..... У укропов нет истории. История есть у народов РИ, СССР, РФ и РБ. Эти же - псы безродные...
        Н.В.Гоголь ещё в 18 веке очень хорошо показал все черты укропов. Но и в современном фильме ВИЙ их партнёрами как раз весь их идиотизм показан.
  3. частное лицо Звание
    частное лицо
    0
    Сегодня, 16:19
    Сразу после прекращения подачи электричества сотрудники завода оперативно подключились к резервным источникам питания, проведя безопасную остановку производственных процессов металлургического предприятия.

    Удивляет как быстро какелы восстанавливаются. Может стоит нанести удар более сильнее ?
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +2
      Сегодня, 16:27
      Аварийные остановки предусмотрены даже в мирное время. Там, где непрерывный производственный процесс, который нельзя останавливать, запитываются не менее, чем от 2-х источников, а в настоящее время наверняка есть ещё и дизельная электростанция, которая не позволяет аварийно остановиться.
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 16:32
        Аварийные остановки предусмотрены даже в мирное время. Там, где непрерывный производственный процесс, который нельзя останавливать, запитываются не менее, чем от 2-х источников,

        В электроснабжение это называется если что категории и их 3.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 16:42
      "Орешником" по Конча Заспа hi
    3. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -1
      Сегодня, 17:32
      Сказать одно, в реальности нет такого
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 16:20
    "Козла"выбивать будут ударно,я понимаю.Надо повторить.
  5. Oldi Звание
    Oldi
    -1
    Сегодня, 16:22
    И резервные системы у них есть, ещё долбить и долбить! Поздновато начали, долго выносить придётся, но главное, чтобы не перемкнуло на тему - "Стоп! Да как же так можно, они же братья! Они же замёрзнут!". smile
  6. 123_123 Звание
    123_123
    +7
    Сегодня, 16:25
    Плохо, что такое крупное предприятие еще работало, хорошо, что остановилось.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      -2
      Сегодня, 16:35
      Плохо, что такое крупное предприятие еще работало, хорошо, что остановилось.

      Это бизнес его трогать низя. Да и не остановили а перевели на резервное питание.
      1. Лимон Звание
        Лимон
        -3
        Сегодня, 16:54
        Кому трогать нельзя? Еще скажите ,что ахметовские объекты не трогают? Или как обычно заявили ради наброса?
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          0
          Сегодня, 17:38
          Или как обычно заявили ради наброса?

          Если ты лимон такой умный то ответь почему до сих пор не трогали ? Да и сегодня только обесточили а не уничтожили сам завод. Кричи дальше уря.
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      -1
      Сегодня, 17:33
      Слово работало можно только с натяжкой
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 16:30
    А зачем им вообще " Запорожсталь"? Им надо " Крыжопольсало". Им это,ближе.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 17:50
      Цитата: Андрей Николаевич
      А зачем им вообще " Запорожсталь"? Им надо " Крыжопольсало". Им это,ближе.

      Сало х.охлам ныне из Польши возят. Там скоро ничего не будет своего, за ненадобностью. вна надо оставить только добычу и первичную переработку для удобства доставки сырья в Россию и Беларусь для глубокой переработки. Раз уже оставляли развитую экономику, и во что это вылилось?!.
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +4
    Сегодня, 16:41
    Цитата: 123_123
    Плохо, что такое крупное предприятие еще работало, хорошо, что остановилось

    Мы им его декоммунизировали и дерусифицировали. С них должок wink
  9. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 16:54
    Воздушная тревога практически по всей Украине.
    Мониторинговые ресурсы сообщают о новой волне ракетных ударов. 16-28 МСК
  10. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 17:11
    Какого он вообще ещё цел?
  11. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 17:24
    Запорожсталь -предприятие непрерывного цикла, как почти вся металлургия. Стоит прервать его, например доменный процесс, то образуется "козёл" и придется строить новую домну. Надо искать эти источники бесперебойного питания и уничтожать их.
  12. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 17:41
    Зима на Заречной улице. Всё, стали не будет - электричество кончилось...
  13. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 17:43
    Всё, стали не будет - электричество кончилось.Зима на Заречной улице...