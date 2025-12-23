Немецкий телеканал: главы разведок ФРГ и РФ провели телефонный разговор
Несмотря на острые противоречия на уровне противостояния, разведывательные службы России и некоторых государств западного лагеря сохраняют минимальный уровень контактов и некоторого взаимодействия. Объясняется это несколькими причинами.
Во-первых, какими бы ни были разногласия, у всех стран есть общие внешние враги, вроде международного терроризма, противостоять которым приходится сообща. Во-вторых, необходимо сохранять взаимодействие с целью избежания непредвиденной эскалации, результатом которой может стать прямое столкновение, вплоть до Третьей мировой. Ну и наконец, любые войны завершаются миром, и придет время к новому сотрудничеству.
Немецкий телеканал WDR Fernsehen сообщает, что на прошлой неделе состоялся телефонный разговор директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина и ставшего недавно главой разведки ФРГ (BND) Мартина Йегера. Доподлинно содержание беседы неизвестно, что вполне объяснимо для таких служб даже в более комфортные времена.
Телеканал отмечает, что это «редкий случай прямого контакта между немецкими и российскими властями». В ответ на запрос редакции WDR Fernsehen представитель Федеральной разведывательной службы Германии заявил:
Ранее, 18 декабря, глава СВР РФ рассказал о недавнем «довольно продолжительном» телефонном разговоре с новым руководителем британской службы внешней разведки MI6 Блейз Метревели. Нарышкин отметил, что сотрудники российских спецслужб продолжают работать в Лондоне, а британские агенты — в Москве.
На фото: директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на состоявшейся 18 декабря церемонии открытия памятника создателям сериала «Семнадцать мгновений весны» в канун 105-летия основания отечественной Службы внешней разведки.
