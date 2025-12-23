Немецкий телеканал: главы разведок ФРГ и РФ провели телефонный разговор

1 958 7
Немецкий телеканал: главы разведок ФРГ и РФ провели телефонный разговор

Несмотря на острые противоречия на уровне противостояния, разведывательные службы России и некоторых государств западного лагеря сохраняют минимальный уровень контактов и некоторого взаимодействия. Объясняется это несколькими причинами.

Во-первых, какими бы ни были разногласия, у всех стран есть общие внешние враги, вроде международного терроризма, противостоять которым приходится сообща. Во-вторых, необходимо сохранять взаимодействие с целью избежания непредвиденной эскалации, результатом которой может стать прямое столкновение, вплоть до Третьей мировой. Ну и наконец, любые войны завершаются миром, и придет время к новому сотрудничеству.

Немецкий телеканал WDR Fernsehen сообщает, что на прошлой неделе состоялся телефонный разговор директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина и ставшего недавно главой разведки ФРГ (BND) Мартина Йегера. Доподлинно содержание беседы неизвестно, что вполне объяснимо для таких служб даже в более комфортные времена.

Телеканал отмечает, что это «редкий случай прямого контакта между немецкими и российскими властями». В ответ на запрос редакции WDR Fernsehen представитель Федеральной разведывательной службы Германии заявил:

BND, как правило, не комментирует публично вопросы, которые могут касаться разведывательной деятельности.

Ранее, 18 декабря, глава СВР РФ рассказал о недавнем «довольно продолжительном» телефонном разговоре с новым руководителем британской службы внешней разведки MI6 Блейз Метревели. Нарышкин отметил, что сотрудники российских спецслужб продолжают работать в Лондоне, а британские агенты — в Москве.

На фото: директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на состоявшейся 18 декабря церемонии открытия памятника создателям сериала «Семнадцать мгновений весны» в канун 105-летия основания отечественной Службы внешней разведки.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дилетант Звание
    Дилетант
    -1
    Сегодня, 17:24
    Еще свовсем недавно Генштаб РФ передавал оперативную информацию о ЛБС в Пентагон. Так может и СВР решила посотрудничать с коллегами?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 17:28
      Дилетант hi ,они нас во враги записали бабло железо на убийство наших ребят дают,о чём с этими , цензура, разговаривать???
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        +1
        Сегодня, 17:30
        о чём с этими , цензура, разговаривать???

        Нарышкин наверное что-то знает. И Дмитриев в Майями.
  2. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Сегодня, 17:31
    Разговоры говорить, конечно можно, но - в Бресте даже парад проводили совместно с вермахтом, а потом была Брестская крепость...
    Общение с еэсэсовцами и, тем более, с натовцами, должно свестись к обмену уведомлениями о предстоящих мероприятиях. В лучшем случае принимать к сведению их предложения, если оно нам надо. А оно нам надо?
  3. garik77 Звание
    garik77
    0
    Сегодня, 18:16
    Наверное немцы чуют что-то неладное для гейропы и пробуют вновь наладить контакты с РФ. Уровень разведсообщества для этого самый подходящий.
  4. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 18:20
    главы разведок ФРГ и РФ провели телефонный разговор

    Интересно, общался Лаврентий Павлович в 1943 году с главой гестапо. laughing
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 18:36
      Аналогия с сорок третьим, мне кажется не весьма корректной. До июня 41-го, думаю контакты были, хотя как и все ,могу ошибаться.