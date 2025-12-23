Эксперты обсуждают боеприпас, ударивший по Кременчугу с расстояния около 200 км

Сообщается о взрывах в промышленной зоне Кременчуга. Этот город расположен в Полтавской области и является средоточием целого ряда промышленных и энергетических объектов, в том числе тех, по которым уже неоднократно «прилетало».

Активно обсуждается, какое именно средство огневого поражения было применено на этот раз при учёте того, что речь не идёт ни о БПЛА «Герань», ни о ФАБ с УМПК.



Кратчайшее расстояние от позиций российских войск до Кременчуга составляет примерно 195 км.

Эксперты высказывают предположения о том, что это мог быть модернизированный реактивный боеприпас РСЗО, что в контексте точности и расстояния выглядит как управляемая ракета – схожая, например, с теми, которые против объектов на нашей территории применяют ВСУ с задействованием универсальных пусковых установок HIMARS.

Если российские реактивные снаряды (ракеты, подходящие для пусков из РСЗО) стали покрывать расстояние порядка 200 км, то это хорошие новости для армии России и крайне негативные – для противника.

Напомним, что сегодня человек по фамилии Игнат на Украине объявил о том, что «практически все» российские ракеты, включая гиперзвуковые «Кинжалы», были сбиты, причём «сбиты истребителями F-16». Многие на Украине продолжают верить, но не те, кто своими глазами видел, как те же «Кинжалы» поражали цели в Ивано-Франковской и других областях.
  1. matwey Звание
    matwey
    +2
    Сегодня, 17:19
    Многие на Украине продолжают верить, но не те, кто своими глазами видел, как те же «Кинжалы» поражали цели в Ивано-Франковской и других областях.

    Не порядок, не должны были видеть.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      -1
      Сегодня, 18:17
      Главное чтобы сам Игнат верил! И прилетит к нему Кинжал в голубом вертолёте...
  2. Александр 3 Звание
    Александр 3
    +1
    Сегодня, 17:23
    Ну наверно , скажут, что это сбитый банкой с помидорами ,кинжал .
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      0
      Сегодня, 17:38
      ПВО 404 в работе.
      Комментарий короткий.
  3. dzvero Звание
    dzvero
    +2
    Сегодня, 17:39
    Если ето РСЗО то тут или Торнадо-С обзавелся боеприпасом с дальностью за 200 км или КНДР поставила своих РСЗО KN-09 либо KN-25.
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +2
      Сегодня, 17:44
      тут или Торнадо-С обзавелся боеприпасом с дальностью за 200 км или КНДР поставила
      Белорусский Полонез бьёт на дальность свыше 200 км. Правда ракеты там были китайские. Возможно что уже и свои боеприпасы появились.
  4. Madrina Звание
    Madrina
    +1
    Сегодня, 17:51
    No videos yet- even though nowadays most videos are AI generated so we just have to wait until the Kiev gang is delivered to the US in a freezer.
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 18:17
    Это была всё-таки Герань, только не "два", а "три", реактивная.
    Скорость крейсерская -600 км/ч, пикирование -700 км/час.
    БЧ - до 300 кг
    Дальность полета – 1200-2500 км. (на 2500 км БЧ-60 кг)

  6. злой партизан Звание
    злой партизан
    0
    Сегодня, 18:19
    Если мне память не изменяет, то Гудериан форсировал Днепр (после разворота от Москвы на Киев) именно у Кременчуга (разделил на живых и мёртвых...), а Конев в 1943 форсировал Днепр тоже недалеко от Кременчуга, около Переволочной (вроде так называлась...). Примерно там же, где в своё время форсировал Днепр Карл 12-й. Вроде так помню... what
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 18:50
      С того времени много воды утекло, в прямом смысле, В СССР понастроили плотины гидроэлектростанций.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:21
    по фамилии Игнат на Украине объявил о том, что «практически все» российские ракеты, включая гиперзвуковые «Кинжалы», были сбиты, причём «сбиты истребителями F-16». Многие на Украине продолжают верить...
    жить в мире своих хотелок, фантазий, чужого бреда, дело такое... ну так себе и это ещё мягко сказано. soldier
    1. злой партизан Звание
      злой партизан
      +1
      Сегодня, 18:28
      Я бы, лично, очень бы хотел посмотреть на момент сбития "Кинжала" именно Ф-16... belay belay
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 18:51
        Хотеть, вроде, не вредно, но...
        А так, против любой банки/затычки, рано или поздно находится открывашка...
        Уровень противостояния, серьёзный... т. е. спонсоры, помоЧники с той стороны, не слабые, могут подбросить что то эффективное, рабочее... им же-ж надо проверять свои военные разработки.
  8. юрий Л Звание
    юрий Л
    -1
    Сегодня, 18:25
    Братский " Полонез" может бить на 300км ,корейская KN-25 до 400км.У нас ракет с такой дальностью нет даже в разработке, хотя о том , что дальность "Торнадо-С" будет повышена со 120 аж до 200км было разрекламировано с начала 2010гг. Неужели сподобились сделать хоть такую "дальнобойную " ракету???
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 18:52
      А есть смысл лезть в ракетные дебри если есть Герань -3?
      1. юрий Л Звание
        юрий Л
        0
        Сегодня, 19:00
        Герань легче сбить( она видна из за движка и менее быстроходна( всего 600км/ч против 5000км/ч) Да и Торнадо- С для чего то же делали?