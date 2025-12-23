Пресса Израиля: российская система ПВО С-500 может обнаруживать истребители F-35
Израильская пресса с явным разочарованием признает, что российская зенитная ракетная система С-500 «Прометей» способна на значительном расстоянии обнаруживать малозаметные американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II.
Как пишет издание Jerusalem Post, судя по всему, С-500 обладает новыми возможностями обнаружения, благодаря чему может успешно следить за истребителями-невидимками F-35 на расстоянии сотен километров. При этом отмечается, что в принципе сопровождать обнаруженные малозаметные цели и наводить на нее зенитные ракеты чрезвычайно сложно.
Ранее отмечалось, что в ходе недавнего израильско-иранского конфликта ПВО исламской республики продемонстрировала весьма скромные результаты, потому что армии США и Израиля активно используют буксируемые радиолокационные ловушки, практически исключающие надежный перехват цели ракетами с РЛГСН.
Однако у нашей ПВО есть опыт борьбы с малозаметными целями, прикрываемыми в том числе радиолокационными ловушками, имитирующими профиль цели. В частности, российские ЗРК показали высокую эффективность в перехвате малозаметных КР типа Storm Shadow, действующих в комбинации с ловушками MALD.
При этом очевидно, что основной проблемой, с которой пришлось столкнуться ПВО Ирана в ходе противодействия израильтянам и американцам, стала прежде всего необходимость одновременно и комплексно задействовать технически и поколенчески разношерстную группировку, представляющую собой «лоскутное одеяло» из российских, китайских и своих ЗРК разных типов.
