Здесь есть возможности, которых не было уже очень давно.

Мы не сдвинемся ни на миллиметр с территории Сирии, а на севере Газы мы создадим поселения «Нахаль» на месте эвакуированных общин.

Проект, созданный командованием бригады «Нахаль» израильской армии, готовит массовое переселение на территорию северной части многострадального палестинского анклава. Израиль планирует создать в секторе Газа военизированные поселения.Такое объявление сделал израильский министр обороны Исраэль Кац, выступая на конференции в еврейском поселении Бейт-Эль на Западном берегу Иордана.Глава оборонного ведомства заявил:Тем самым он опроверг высказывания израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которые тот сделал ранее. Тот в прошлом году заверял журналистов американского телеканала CNN, что у Израиля нет планов по выселению палестинских жителей из сектора Газа.Кац заявил, что в определенное время структуры «Нахаль» начнет создавать опорные пункты в северной части анклава. При этом министр добавил, что израильтяне никогда не покинут занятые ими территории ни в секторе Газа, ни в Сирии. Он сказал:Программы бригады «Нахаль» направлены на сочетание военной службы с гражданской деятельностью. Под ее эгидой создаются военизированные поселения на оккупированных территориях, где правительство страны стремится укоренить еврейских жителей. Там израильские переселенцы, задействованные в программе «Нахаль», занимаются сельским хозяйством или другой хозяйственной деятельностью, параллельно выполняя обязанности, связанные с воинской службой.