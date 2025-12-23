Израиль планирует создать в секторе Газа военизированные поселения

846 13
Израиль планирует создать в секторе Газа военизированные поселения

Проект, созданный командованием бригады «Нахаль» израильской армии, готовит массовое переселение на территорию северной части многострадального палестинского анклава. Израиль планирует создать в секторе Газа военизированные поселения.

Такое объявление сделал израильский министр обороны Исраэль Кац, выступая на конференции в еврейском поселении Бейт-Эль на Западном берегу Иордана.

Глава оборонного ведомства заявил:

Здесь есть возможности, которых не было уже очень давно.

Тем самым он опроверг высказывания израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которые тот сделал ранее. Тот в прошлом году заверял журналистов американского телеканала CNN, что у Израиля нет планов по выселению палестинских жителей из сектора Газа.

Кац заявил, что в определенное время структуры «Нахаль» начнет создавать опорные пункты в северной части анклава. При этом министр добавил, что израильтяне никогда не покинут занятые ими территории ни в секторе Газа, ни в Сирии. Он сказал:

Мы не сдвинемся ни на миллиметр с территории Сирии, а на севере Газы мы создадим поселения «Нахаль» на месте эвакуированных общин.

Программы бригады «Нахаль» направлены на сочетание военной службы с гражданской деятельностью. Под ее эгидой создаются военизированные поселения на оккупированных территориях, где правительство страны стремится укоренить еврейских жителей. Там израильские переселенцы, задействованные в программе «Нахаль», занимаются сельским хозяйством или другой хозяйственной деятельностью, параллельно выполняя обязанности, связанные с воинской службой.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 17:40
    ❝ Израиль планирует создать в секторе Газа военизированные поселения.
    Такое объявление сделал израильский министр обороны Исраэль Кац ❞ —

    — Этот Кац не предлагает сдаться ...
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 18:14
      Это махновщина какая-то. Сколько живу, впервые слышу о такой модели жилого социума!))) Они бы ещё предложили в Средневековье вернуться и начать строить замки с башнями, рвами и мостами на цепях!)))
      Артисты!
      Да, и Кац всё равно готов сдаться. Только не за дёшево!)))
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 18:21
        Еврейское казачество????
      2. ГолыйМужик Звание
        ГолыйМужик
        0
        Сегодня, 18:49
        Так они и живут по средневековым правилам. Так на Диком Западе дикие американцы индейцев выживали на бесплодные земли, а если те возмущались - то отправляли войска для геноцида "агрессивных дикарей". Сейчас вроде американцы даже раскаились в таком варварстве, но вот евреи продолжают так расширять свои территории. И это их главная задача, которой они придерживаются всегда, что бы там не говорили про защиту. И в этом свете "профуканное" нападение ХАМАС прямо очень удачно вписалось.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 18:51
          Я тоже склоняюсь к версии. что нападение Хамас организовал сам Нетаньяху... Не просто так системы безопасности были выключены...
  2. Смысл_Жизни Звание
    Смысл_Жизни
    +7
    Сегодня, 17:45
    До чего же мерзкий нарыв на теле планеты!
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +2
      Сегодня, 18:00
      Главный нарыв пин.ия а эти метастазы.
  3. свой1970 Звание
    свой1970
    +1
    Сегодня, 17:45
    Военизированные поселения с сельскохозяйственным уклоном- казачьи станицы? Евреи - козаки?
    Дожили.....
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 17:47
    Мы не сдвинемся ни на миллиметр с территории Сирии, а на севере Газы мы создадим поселения

    А когда то я их даже уважал. и жалел.
    1. ГолыйМужик Звание
      ГолыйМужик
      0
      Сегодня, 18:55
      Пропаганда - она такая. То же и про финнов рассказывали, которые храбро победили СССР в Зимней войне. Потом оказывается не победили, там кроме финнов ползапада участвовало, а сами финны махровые нацисты похуже германских, до этого дважды нападавшие на СССР и уничтожавших русских в лагерях.
  5. Shuman Звание
    Shuman
    +3
    Сегодня, 17:51
    Вообще-то это давно не проект, а вполне себе реализуемый план, причём для него не нужно согласие каких-то органов. Да и платит (изначально) ЦАХАЛ. И плевать им на любые законы, каких-то арабов без гражданства (именно так теперь именуют палестинцев), впрочем им плевать и на США, ибо самая сильное лобби в Америке - это Израиль.
  6. g_ae Звание
    g_ae
    +1
    Сегодня, 17:52
    Богоизбранные. Арийцы. Жизненное пространство занимают. План ОСТ.
  7. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 18:22
    созданный командованием бригады «Нахаль» израильской армии, готовит массовое переселение на территорию северной части многострадального палестинского анклава.

    yes Точное название. По нахалке работают, самки собак. am