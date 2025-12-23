Рыбный вопрос: ЕС оказался среди крупнейших покупателей российской рыбы

Пока в нашей стране уже традиционно обсуждается вопрос обеспечения продовольственной безопасности, в том числе обеспечения населения доступной по цене и качеству рыбой и морепродуктами, появляется интересная информация об экспортных поставках.Европейская пресса сообщает о том, что ЕС по итогам прошлого года стал крупнейшим покупателем российской рыбы. Общая сумма закупок превзошла 0,7 млрд евро.Лидерами внутри Европейского союза по объёмам закупленной российской рыбы стали вполне себе морские державы – Германия, Нидерланды и Франция. В списке и Польша, имеющая выход в Балтийское море.Европейские репортёры пишут о том, что изначально Еврокомиссия продвигала введение санкций против российских рыболовных компаний за якобы «шпионскую деятельность, которую осуществляют их суда». В итоге санкции были введены, но это, по большому счёту не повлияло на импорт Европой российских даров моря. Разве что, работает запрет на закупку российской икры. Но ввиду недавних событий её вполне могут себе позволить попробовать европейские лидеры, если направят свои делегации для конструктивных переговоров в российскую столицу…Обращает на себя внимание тот факт, что ЕС в 2024 и 2025 годах закупил некоторые виды морепродуктов у России даже без введения пошлин.Эти факты лишний раз подтверждают тезис о том, что европейский бизнес продолжает активно контактировать с российским, стараясь по возможности обходить преграды и запреты.Однако хотелось бы, чтобы российская рыба всё же оставалась доступной на отечественных прилавках. Сегодня разброс цен велик. Если килограмм минтая в ЦФО можно приобрести в среднем по 200 рублей за кг и цена эта с начала года изменилась не столь значительно (менее 6%), то, например, килограмм скумбрии или трески обойдётся уже в 450-500 и 700-750 рублей соответственно – с подорожанием в среднем 13% с начала года. Существенно подорожала в 2025 году и такая рыба как корюшка, морской окунь, горбуша. Зачастую килограмм рыбы сопоставим по цене с килограммом говядины.