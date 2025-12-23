Рыбный вопрос: ЕС оказался среди крупнейших покупателей российской рыбы

Рыбный вопрос: ЕС оказался среди крупнейших покупателей российской рыбы

Пока в нашей стране уже традиционно обсуждается вопрос обеспечения продовольственной безопасности, в том числе обеспечения населения доступной по цене и качеству рыбой и морепродуктами, появляется интересная информация об экспортных поставках.

Европейская пресса сообщает о том, что ЕС по итогам прошлого года стал крупнейшим покупателем российской рыбы. Общая сумма закупок превзошла 0,7 млрд евро.



Лидерами внутри Европейского союза по объёмам закупленной российской рыбы стали вполне себе морские державы – Германия, Нидерланды и Франция. В списке и Польша, имеющая выход в Балтийское море.

Европейские репортёры пишут о том, что изначально Еврокомиссия продвигала введение санкций против российских рыболовных компаний за якобы «шпионскую деятельность, которую осуществляют их суда». В итоге санкции были введены, но это, по большому счёту не повлияло на импорт Европой российских даров моря. Разве что, работает запрет на закупку российской икры. Но ввиду недавних событий её вполне могут себе позволить попробовать европейские лидеры, если направят свои делегации для конструктивных переговоров в российскую столицу…

Обращает на себя внимание тот факт, что ЕС в 2024 и 2025 годах закупил некоторые виды морепродуктов у России даже без введения пошлин.

Эти факты лишний раз подтверждают тезис о том, что европейский бизнес продолжает активно контактировать с российским, стараясь по возможности обходить преграды и запреты.

Однако хотелось бы, чтобы российская рыба всё же оставалась доступной на отечественных прилавках. Сегодня разброс цен велик. Если килограмм минтая в ЦФО можно приобрести в среднем по 200 рублей за кг и цена эта с начала года изменилась не столь значительно (менее 6%), то, например, килограмм скумбрии или трески обойдётся уже в 450-500 и 700-750 рублей соответственно – с подорожанием в среднем 13% с начала года. Существенно подорожала в 2025 году и такая рыба как корюшка, морской окунь, горбуша. Зачастую килограмм рыбы сопоставим по цене с килограммом говядины.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 17:45
    ❝ ЕС оказался среди крупнейших покупателей российской рыбы ❞ —

    — Вот он смысл пословицы: «И рыбку съесть» ...
    1. ulembeck Звание
      ulembeck
      +1
      Сегодня, 18:20
      «И рыбку съесть» ...

      ииии.... [censored] нефть запретить!
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +2
      Сегодня, 18:45
      Теперь понятно почему и икра и рыба дорожает в России.
  2. Million Звание
    Million
    +12
    Сегодня, 17:46
    Наверняка рыбу Европе продают за копейки, а в России селедка стоит 500р.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 18:15
      Цитата: Million
      а в России селедка стоит 500р.

      у нас в Калининграде рыбы еще и не так много
    2. isv000 Звание
      isv000
      +8
      Сегодня, 18:17
      Цитата: Million
      Наверняка рыбу Европе продают за копейки, а в России селедка стоит 500р.

      Месяц назад Путин отметил это безобразие и призвал сделать рыбу доступнее для россиян. Промышленники откликнулись - рыба тут же подорожала...
      1. Ильнур Звание
        Ильнур
        +1
        Сегодня, 18:57
        Промышленники откликнулись - рыба тут же подорожала...

        Всё для народа...
      2. сергей фонов Звание
        сергей фонов
        0
        Сегодня, 18:59
        Помню Путин говорил на совещании по ТВ показывали, году этак в 2015-2016 что пора прекратить безобразия с ценообразованием выловленной рыбы, и цена должна быть в пределах 100 руб за кг, тогда у нас горбуша была рублей по 140, или меньше. Проблем конечно у рыбаков много, но если их не решать, то сейчас мы без рыбы, а завтра? Да и какой отрасли у нас нет проблем?.
    3. Xenofont Звание
      Xenofont
      +5
      Сегодня, 18:30
      Стоимость обслуживания в наших портах такова, что рыбакам выгодней идти в европейские или азиатские порты или перегружать улов на иностранные суда прямо в море. Плюс дефицит вагонов - рефрижераторов.
    4. Vinnibuh Звание
      Vinnibuh
      +3
      Сегодня, 18:52
      Ув. Миллион,моя вчера купила кильку соленую, 395р/кг. Кильку!!! Самара если что. И кс,где это автор-->автор-->автор минтай за 200 нашел?
  3. al3x Звание
    al3x
    +4
    Сегодня, 17:46
    Они ведь с голоду без нашей рыбы сдохнут. Срочно гумпомощь Евросоюзу организовать! Тьфу, слов нет. Сельдь несчастную дешевле 140-150 за баночку 200гр уже не найти. Хотя была ещё совсем недавно полтинник.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 18:12
      Цитата: al3x
      Сельдь несчастную дешевле 140-150 за баночку 200гр уже не найти.

      А мне сразу вспомнились студенческие годы и мойва по 20 копеек за килограмм. И бывало попадалась сплошь икряная- вот тогда прямо килограмм десять покупалось.
      Мммммм, что-то слюни пошли и я тоже пойду в холодильнике пошарю, пока время не позднее!
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +2
        Сегодня, 18:15
        Цитата: михаилл
        мойва по 20 копеек за килограмм

        вкусная была, что жаренная, что копченая
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +5
      Сегодня, 18:31
      Капитализму не присуще понятие -любовь к Отчизне,к своим людям.Для них-деньги не пахнут.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 17:48
    Надо прекращать это безобразие , рыбка нам самим нужна .
    1. Пленник Звание
      Пленник
      +4
      Сегодня, 17:53
      А кого волнуют "мы сами". Промышленникам выгоднее кормить забугорье и драть три шкуры с "нас самих". Так и живем.
      1. avi1301 Звание
        avi1301
        +2
        Сегодня, 18:13
        За бугор за копейки и свежую, а нам втридорога и тухлую.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 18:33
      Попробкйте прекратить.Вы против существующего строя,общественных(трижлы гадских)отношений.Это все разговоры в пустоту
    3. Ильнур Звание
      Ильнур
      0
      Сегодня, 18:59
      Надо прекращать это безобразие

      А кто будет прекращать?!
  5. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 17:50
    Зачастую килограмм рыбы сопоставим по цене с килограммом говядины.
    Хорошая рыба уже давно превзошла по цене говядину. Морская добыча не дёшева. Содержание рыболовецких судов плюс хранение плюс доставка из приморских районов в потребителю. Дешеветь морская рыба уж точно не будет. Ставку надо делать на разведение рыбы в специализированных хозяйствах. Тогда возможно, рыба опять станет доступнее всем слоям населения, как и было при СССР.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +4
      Сегодня, 18:13
      Цитата: Eugen 62
      Морская добыча не дёшева. Содержание рыболовецких судов плюс хранение плюс доставка из приморских районов в потребителю.

      Ответ здесь прост: глубокая переработка прямо в районах промысла. И нет тут ничего нового, всё уже было, в Союзе. Морской окунь, к примеру, что нам сейчас пихают, имел тогда маркировку "КПЗ" - корм пушному зверю. Теперь это мы, по видимому...
    2. красноярск Звание
      красноярск
      +4
      Сегодня, 18:18
      Цитата: Eugen 62
      Хорошая рыба уже давно превзошла по цене говядину. Морская добыча не дёшева. Содержание рыболовецких судов плюс хранение плюс доставка из приморских районов в потребителю.

      Но почему-то европейцы могут ее покупать, а мы нет.Гарант пообещал сделать рыбу доступной для россиян и сделал, - на ценниках на любую рыбу трехзначные числа за 100 грамм. И эти числа не до 500, а после. Автор пишет, что минтай можно купить по 200 руб. за килограмм. Пусть купит, а я у него возьму за 250, с наваром будет. Я в 2018 был на Киеве, так там, в перещете на доллары, любая рыба была дешевле чем у нас в том же году. Окраина имеет выход в Черное, имела в Азовское моря. А мы имеем выход в 2 океана и 3 моря. И дело тут совсем не в доставке, а иначе почему тогда рыба в Калининграде и Владивостоке тоже не дешева? Дело тут в том, что чиновничий люд всех мастей и категорий посылает гаранта куда подальше. Он им просто не указ.
      1. al3x Звание
        al3x
        -1
        Сегодня, 18:26
        Человек, растоптавший конституцию ради очередного президентского срока, априори, ничего хорошего гарантировать не может.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 18:38
      В СССР были тысячи рыболовецких хозяйств.Как при организациях,так и самостоятельных.Разводили рыбу,продавали.Сейчас их гораздо меньше.Тут надо зантматься этим.Даже в колхозных прудах рыбу разводили
    4. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 19:00
      Цитата: Eugen 62
      Содержание рыболовецких судов плюс хранение плюс доставка из приморских районов в потребителю.

      сомневаюсь, что говядины себестоимость дешевле, т.к. рыбу не выращивают в море.. скорее дело в том, что основное на экспорт уходит..
  6. Сергей3 Звание
    Сергей3
    0
    Сегодня, 17:50
    И где автор минтай за 200 нашёл, он даже в худшем из магазинов - в Светофоре, за 300 стоит! А в магните любая самая дешёвая рыба порядка 500 и выше, вчера проверял...
    Он наверное мелкий текст не прочитал, что это в развешанных пакетах по полкило и цена не за вес, а за пакет.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +4
      Сегодня, 17:55
      Цитата: Сергей3
      И где автор минтай за 200 нашёл, он даже в худшем из магазинов - в Светофоре, за 300 стоит! А в магните любая самая дешёвая рыба порядка 500 и выше, вчера проверял...
      Он наверное мелкий текст не прочитал, что это в развешанных пакетах по полкило и цена не за вес, а за пакет.

      Минтай 170 в Светофоре, 230 в магните. Скумбрия соленая 700, селедка 300 - у частника.
      А насчет худшего - это вы зря , там нормальное мороженое и кондитерка - причём недорогие, алкоголь как и везде, макароны (некоторые) хорошие - надо этикетку читать. Рыба/ мясо не фонтан, колбаса/ консервы тоже.
      В общем обычный магазин
      1. Сергей3 Звание
        Сергей3
        0
        Сегодня, 17:59
        Тебе фото ценников скинуть, я в светофоре в субботу был, там самая дешевая цена 299, как раз минтай, лень прямо сейчас ехать, это километров 5 до ближайшего.
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 18:18
          А скинте. У нас минтай в светофоре 134 рубля стоит.
          1. Andobor Звание
            Andobor
            +2
            Сегодня, 18:51
            Ставрополь, минтай самый дешёвый в Светофоре 199.
        2. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 18:38
          Цитата: Сергей3
          Тебе фото ценников скинуть, я в светофоре в субботу был, там самая дешевая цена 299, как раз минтай, лень прямо сейчас ехать, это километров 5 до ближайшего.

          Анекдот в том что Светофор это не сеть фактически - поэтому даже в одном городе цены в нем могут быть разные.
          У нас горбуша непотрошеная по 600 руб кило там бывает - с икрой belay - беру изредка, жена икру солит. Мммм....
          Свежие шампиньоны по 170.
  7. Пленник Звание
    Пленник
    -2
    Сегодня, 17:51
    За это и война, что бы не покупать, а просто брать. Надеялись на бандеровскую мразь, да эта банда надежд не оправдала как обычно. sad
  8. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 17:54
    килограмм скумбрии или трески обойдётся уже в 450-500 и 700-750 рублей соответственно – с подорожанием в среднем 13% с начала года.

    За речкой Нарова макрель 12 евро, треска 25 евро.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:56
    ЕС с удивлением узнал что средний возраст их траулеров 30 лет. laughing
  11. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 18:05
    ЕС оказался среди крупнейших покупателей российской рыбы

    Зато россияне ходят теперь МИМО рыбных прилавков, потому они теперь как витрины музеев выглядят. Горбушу, к примеру, ранее вообще тракторами по ямам хоронили, сегодня она идёт по цене путного лосося. am Кошачья мойва по 500 руб... fool
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 18:45
      Цитата: isv000
      Горбушу, к примеру, ранее вообще тракторами по ямам хоронили, сегодня она идёт по цене путного лосося

      У нас
      Цитата: свой1970
      Анекдот в том что Светофор это не сеть фактически - поэтому даже в одном городе цены в нем могут быть разные.
      У нас горбуша непотрошеная по 600 руб кило там бывает - с икрой - беру изредка, жена икру солит. Мммм....
      Свежие шампиньоны по 170.
  12. garik77 Звание
    garik77
    +1
    Сегодня, 18:09
    Может хрен с ним, с этим "крупнейшим покупателем"? Рыба, которая в Союзе стоили сущие копейки, в российских магазинах продаётся под видом деликатеса по бешеной цене. Та же самая "ледяная" стоила около рубля, а сегодня увидел её в магазине по 1300. Это как называется? Грабёж населения? Про всякие сёмги и севрюги я уже молчу, те вообще стали практически недоступны обычному российскому гражданину... Зла не хватает!
  13. garik77 Звание
    garik77
    0
    Сегодня, 18:13
    Цитата: carpenter
    килограмм скумбрии или трески обойдётся уже в 450-500 и 700-750 рублей соответственно – с подорожанием в среднем 13% с начала года.

    За речкой Нарова макрель 12 евро, треска 25 евро.

    При средней эстонской зарплате в 2284 ойро, вполне себе по зубам
  14. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 18:14
    ЕС оказался среди крупнейших покупателей российской рыбы
    как обычно, сами без рыбы сидим н о только бы европа не замерзала и не опухла с голоду
  15. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 18:20
    нудк цены то в РФ растут а вот в ес нет может на пару центов )
  16. hohol95 Звание
    hohol95
    +1
    Сегодня, 18:21
    А Китай, Япония, Южная Корея???
    Они скупают российские морепродукты в меньшем объёме чем ЕС?
  17. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:23
    Да и фиг бы с ними, но уж больно цены на рыбу кусачие стали, у нас...
  18. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Сегодня, 18:34
    It should be like that
    Fish,oil anything for eu
    Money for the big eurasian one(poccnr)
    These 7000(maybe 15000) sanctions are no legal without un approval
  19. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    0
    Сегодня, 18:40
    А я вообще рыбу не люблю и Красную икру практически не ем. Мне нравится только Кабачковая икра с варёной картошкой и сосисками.
  20. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 18:41
    Филе минтая и филе селедки - вот все, что доступно мне сейчас из рыбы. Цельную не беру - возиться с ней. Иногда консерву недорогую для разнообразия. Даже филе камбалы паршивой уже стоит дороже мяса.
  21. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:48
    Господа а вы в курсе что министерство рыбного хозяйства СССР субсидировалось на 37 % из бюджета СССР ,покрывая расходы на постройку и содержание траулеров,сетематериалы ,логистика ,топливо.Работали на унитаз .
  22. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 18:48
    Рыба моей мечты. Засада с морепродуктами никогда не покидала российские просторы. В основном свежую рыбу можно было вкусить только речную, а перемороженное непонятно что есть тогда и сейчас было невозможно. О рыболовной мафии известно давно, да ничего не меняется.
  23. BMWforEVER Звание
    BMWforEVER
    0
    Сегодня, 18:48
    11 лет на рыбаках отработал штурманом, в разных компаниях и ни разу груз не сдавали на РФ.
  24. Альф Звание
    Альф
    0
    Сегодня, 18:52
    Однако хотелось бы, чтобы российская рыба всё же оставалась доступной на отечественных прилавках.
  25. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 18:58
    В странах Европы в преддверии Рождества зафиксировали рост цен на российскую рыбу из-за ограничений на импорт, сообщает Euractiv. Треска и минтай из России продолжают поступать на европейский рынок, несмотря на пошлины и санкции.
    РБК