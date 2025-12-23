Ростехнадзор разрешил эксплуатацию первого энергоблока ЗАЭС

1 264 6
Ростехнадзор разрешил эксплуатацию первого энергоблока ЗАЭС

Ростехнадзор выдал Запорожской атомной электростанции лицензию на эксплуатацию энергоблока №1 в течение ближайших десяти лет. Получение разрешения подтверждает соответствие объекта установленным требованиям и позволяет официально эксплуатировать первый энергоблок в рамках действующего нормативного поля.

По словам генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, признание первого энергоблока ЗАЭС полностью готовым к эксплуатации приближает возможное возобновление атомным объектом выработки электроэнергии. Получение соответствующих лицензий на остальные энергоблоки запланировано на 2026-2027 годы.



Между тем, как заявляет американский вице-президент Джеймс Вэнс, контроль над ЗАЭС наряду с вопросом территорий, членства Украины в НАТО и численности ВСУ является одной из ключевых точек расхождения позиций сторон в ходе переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса.

Однако, в то время как Зеленский продолжает настаивать на совместной украино-американской эксплуатации атомной электростанции, Вашингтон «великодушно» предлагает включить в эту схему Россию, «Росатом» готовится ввести в эксплуатацию крупнейшую АЭС в Европе, при этом явно не учитывая чрезвычайно самонадеянные пожелания Вашингтона и Киева. Это, безусловно, является показателем сильной позиции России в этих переговорах и решимостью Москвы добиться выполнения оппонентами всех своих требований.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 18:26
    Зеленский продолжает настаивать на совместной украино-американской эксплуатации атомной электростанции

    Дырку от бублика, а не ЗАЭС. lol
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 18:52
      Товарищ Берия
      Сегодня, 18:26
      Дырку от бублика, а не ЗАЭС. lol

      hi Джентльмены из Фашингтона должны подождать, когда вторая переговорная сторона договорится с бандеронацистами на поле боя и объявит окончательные требования Победителя на своей исконно русской земле, а пока пусть следуют эротическим лесом и решают домашние дела, а не навязывают свою волю независимым россиянам.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:28
    Вопрос... а стоит ли дразнить гусей?
    Пока полностью обезопасить АЭС не можно, путь на "холодную" постоит.
  3. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 18:33
    Переговоры... Переговоры... Дипломатический онанизм
  4. злой партизан Звание
    злой партизан
    0
    Сегодня, 18:34
    Во-первых: ребята наши работают.
    И во-вторых: значит им дали гарантии отсутствия обстрелов со стороны хахлов. А гарантии эти могут дать только американцы. Короче: Трамп - наш слоняра!
  5. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 18:40
    Весь вопрос не в том, когда запускать ЗАЭС. Весь вопрос в том, когда к ЗАЭС в режиме "прохладцы" присоединятся три ее сестры- Хмельницкая, Южно- Украинская и Ровенская АЭС. Это- минус 65% производства электроэнергии там. Вот тогда пойдет реальный блэкаут.На все про все надо максимум 25-30 "Искандеров" ( понятно , что бить надо не по реакторам, которые защищены мощными коконами к тому же, а по генерирующим трансформаторам 750Кв, находящимся открыто на ОРУ в среднем в 1 км от реакторов и защищенным в 2022г какими то палками) Но... видимо нет у нас 30 "Искандеров". В результате электроэнергия на украине в большом количестве - есть.