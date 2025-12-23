Эстония спустя четыре месяца признала, что на её территории упал дрон ВСУ

Эстония спустя четыре месяца признала, что на её территории упал дрон ВСУ

Спустя четыре месяца проведения весьма неторопливых экспертиз эстонские власти были вынуждены признать, что ударный беспилотник, упавший в конце августа на территории прибалтийской республики, был запущен ВСУ.

Как сообщает ERR, полиция и прокуратура страны прекратили расследование, так и не сумев установить траекторию полета и причину, по которой украинский беспилотный аппарат оказался в эстонском воздушном пространстве. Единственный вывод, к которому смогли прийти эстонские следователи, заключается в том, что дрон не был целенаправленно направлен в Эстонию. Прокуратура прибалтийской республики предполагает, что БПЛА якобы был запущен из России в воздушное пространство Латвии, а затем двигался по прямой, пока не упал на территории Эстонии. При этом эстонских следователей ни в малейшей мере не насторожило то, что инцидент произошел в те же дни, когда украинские дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области.



Между тем, учитывая, что атакованный ВСУ порт находится неподалеку от границы с Эстонией, вполне вероятно, что украинские боевики могли запустить ударные дроны непосредственно с территории Прибалтики. В этом случае существенно сократилось бы расстояние, которое пришлось преодолеть БПЛА, и была бы исключена возможность раннего обнаружения и сбития этих беспилотников при пересечении воздушного пространства Белоруссии и пролете над Псковской областью России.
  1. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    +3
    Сегодня, 19:19
    Вполне возможно российскими средствами РЭБ сбили с курса .
    Но 4 месяца ….. Эстония , к ним долго доходит .
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +3
      Сегодня, 20:01
      Цитата: Кузнец 55
      Но 4 месяца ….

      Сразу вспомнился анекдот про эстонца и золотую рыбку:
      - Не нат-то расс-го-ффа-ри-ватт ссо мной ппо русс-ки!
    2. михаилл Звание
      михаилл
      0
      Сегодня, 20:04
      Цитата: Кузнец 55
      Эстония , к ним долго доходит .

      А там еще есть про эстонца и дохлую ворону:
      -Нее прикоотилаас.
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 20:17
      Кузнец 55
      Сегодня, 19:19
      Вполне возможно российскими средствами РЭБ сбили с курса .
      Но 4 месяца ….. Эстония , к ним долго доходит .

      hi Теперь болты будут полгода сочинять ответ по дипломатическим каналам, когда случится уже нет такой страны с названием бандерштат.
  2. kromer Звание
    kromer
    +6
    Сегодня, 19:23
    Ну если Эстония признала, что дрон ВСУ, то где вопли на весь мир, о том что Украина грозится напасть на Эстонию. Если дрон был бы российский, подобные крики уже звучали.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 20:18
      Кому вообще есть дело до этой Эстонии? К чему вообще такую информацию публиковать? ну, упало там что-то чухонцам на голову, это их проблемы. Вот если бы доказали, что украинец дрон с их территории запустил, тогда был бы другой расклад, тут можно было бы качать. Но, опять же, наши власти не такие!
      1. andranick Звание
        andranick
        +2
        Сегодня, 20:57
        А посмеяться-постебаться? :)
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 21:40
          Так пусть в 95 квартал на работу устроятся всей Эстонией!)))
  3. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +2
    Сегодня, 19:23
    Эстонская разведка, самая оперативная разведка среди разведок.
  4. ssz Звание
    ssz
    0
    Сегодня, 19:39
    Интересно, если армия некоей образной страны решит поработить эстонию, как быстро они об этом узнают? После признания в ООН?
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 19:41
    Быстро они отреагировали. Чисто по-эстонсаи! Почти что мгновенно!
  6. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +3
    Сегодня, 19:42
    Если, результаты расследования подобного плана инцидентов сразу не получают истерического распространения, значит Россию никак не получается к ним привязать. И тогда включается классическая волокита. И вот когда интерес к новости совершенно угас, тогда и сообщается, что это -ВСУ. Но, это уже никому не интересно
  7. NICK111 Звание
    NICK111
    +1
    Сегодня, 19:45
    С самого начала было понятно, что дроны, направляющиеся на Усть-Лугу, не летят над морем, они летят над сушей. Пролетая над территорией РФ, есть вероятность недолета (приземлят), потому эти гуси летят над Эстонией, недалеко от границы. Оттуда этот гусь и поймал глушащий сигнал и полетел не в "ту сторону". Он мог быть запущен из Эстонии или из Латвии. Из РФ маловероятно.
  8. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 21:18
    Как? Уже? Оперативненько! Вот это, я понимаю госслужбы - всем на зависть.
  9. Madrina Звание
    Madrina
    0
    Сегодня, 21:21
    The Empire of Lies at its worst - they can't even lie properly anymore- pathetic!
  10. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 21:39
    Ничёсе belay Как-то они очень быстро сообразили, не похоже на чухонцев, может подсказал кто ? laughing