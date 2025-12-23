Эстония спустя четыре месяца признала, что на её территории упал дрон ВСУ
Спустя четыре месяца проведения весьма неторопливых экспертиз эстонские власти были вынуждены признать, что ударный беспилотник, упавший в конце августа на территории прибалтийской республики, был запущен ВСУ.
Как сообщает ERR, полиция и прокуратура страны прекратили расследование, так и не сумев установить траекторию полета и причину, по которой украинский беспилотный аппарат оказался в эстонском воздушном пространстве. Единственный вывод, к которому смогли прийти эстонские следователи, заключается в том, что дрон не был целенаправленно направлен в Эстонию. Прокуратура прибалтийской республики предполагает, что БПЛА якобы был запущен из России в воздушное пространство Латвии, а затем двигался по прямой, пока не упал на территории Эстонии. При этом эстонских следователей ни в малейшей мере не насторожило то, что инцидент произошел в те же дни, когда украинские дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области.
Между тем, учитывая, что атакованный ВСУ порт находится неподалеку от границы с Эстонией, вполне вероятно, что украинские боевики могли запустить ударные дроны непосредственно с территории Прибалтики. В этом случае существенно сократилось бы расстояние, которое пришлось преодолеть БПЛА, и была бы исключена возможность раннего обнаружения и сбития этих беспилотников при пересечении воздушного пространства Белоруссии и пролете над Псковской областью России.
