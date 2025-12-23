Даже если пятую статью устава НАТО почитать, чего делать у нас никто не хочет, так там каждая страна сама определяет, какую помощь может оказать стране, на которую напали. Это миф, что каждая страна НАТО объявит войну стране, которая напала на кого-то в рамках НАТО.

Значительная часть жителей региона проукраински настроенные. Я думаю, может достигать 50-60 процентов.

Украинский радикал Андрей Билецкий (внесён в список террористов и экстремистов в РФ) прокомментировал те «платиновые гарантии безопасности», которые Украины предлагает Дональд Трамп. Напомним, что по этим предложениям гарантий, которые, по словам Трампа, «не будут вечными», Украина может получить аналог 5-й статьи устава НАТО в плане «защиты», но без членства в альянсе.По словам Билецкого, это пустые слова, которые на деле ничего не значат.Билецкий, командующий одним из корпусов украинской национальной гвардии:По заявлению украинского радикала, который в 2022 году клятвенно обещал «деблокировать Мариуполь», если это не работает в отношении стран НАТО, то в отношении Украины, которую не хотят туда принимать, точно работать не будет.У Билецкого поинтересовались, стоит ли считать Донбасс «ватным»? Такое слово использовал в украинском эфире другой радикал - ведущий. Напомним, что так майданный режим и украинские радикалы продолжают называть своих же соотечественников, которые не приняли майдан и хотят жить в мире с Россией.Билецкий заявил, что Донбасс не считает «ватным»: