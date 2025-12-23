Украинские радикалы обсудили, считать ли Донбасс «ватным»

Украинские радикалы обсудили, считать ли Донбасс «ватным»

Украинский радикал Андрей Билецкий (внесён в список террористов и экстремистов в РФ) прокомментировал те «платиновые гарантии безопасности», которые Украины предлагает Дональд Трамп. Напомним, что по этим предложениям гарантий, которые, по словам Трампа, «не будут вечными», Украина может получить аналог 5-й статьи устава НАТО в плане «защиты», но без членства в альянсе.

По словам Билецкого, это пустые слова, которые на деле ничего не значат.



Билецкий, командующий одним из корпусов украинской национальной гвардии:

Даже если пятую статью устава НАТО почитать, чего делать у нас никто не хочет, так там каждая страна сама определяет, какую помощь может оказать стране, на которую напали. Это миф, что каждая страна НАТО объявит войну стране, которая напала на кого-то в рамках НАТО.

По заявлению украинского радикала, который в 2022 году клятвенно обещал «деблокировать Мариуполь», если это не работает в отношении стран НАТО, то в отношении Украины, которую не хотят туда принимать, точно работать не будет.

У Билецкого поинтересовались, стоит ли считать Донбасс «ватным»? Такое слово использовал в украинском эфире другой радикал - ведущий. Напомним, что так майданный режим и украинские радикалы продолжают называть своих же соотечественников, которые не приняли майдан и хотят жить в мире с Россией.

Билецкий заявил, что Донбасс не считает «ватным»:

Значительная часть жителей региона проукраински настроенные. Я думаю, может достигать 50-60 процентов.
  1. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 20:17
    И каждый день процент "проукраинских" меняется. В чью пользу?
  2. rosomaha Звание
    rosomaha
    +7
    Сегодня, 20:18
    народ...чудна идея в голову пришла..а что если наш дрон-самоход со всех строн увешать портретами бандеры и ездить стрелять из него по позициям свинорылых...свинорылые будут по нему стрелять/бить дронами?
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      +4
      Сегодня, 20:32
      А ещё вышиванку натянуть,и чуб приклеить... good laughing
    2. Замира Звание
      Замира
      +3
      Сегодня, 20:39
      Цитата: rosomaha
      чудна идея в голову пришла

      laughing laughing laughing
      Свинорылые, может, и не будут, но вдруг наши не удержатся.)
  3. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 20:22
    Им бы о ком-то ещё рассуждать, когда у самих дерьмо в башке.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +1
      Сегодня, 20:27
      Они для чего сейчас существуют и с кем собрались воевать

      С банановыми республиками, например. Ну с теми, кто сдачи дать не сумеет, кого можно обворовать без последствий.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 20:31
        Ну и пусть воюют, кто им мешает? Только вот по факту, они оттуда сдернули всем скопом. Лягушатники из Сохеля сбежали молча и без боя, оставив уран и так далее. Они даже в Африке сейчас полноценно воевать не могут. И экономику они там потеряли, туда Китай с баблом зашел и русские со своими ЧВК...
  5. kromer Звание
    kromer
    +5
    Сегодня, 20:24
    Украинский радикал Андрей Билецкий


    Вот бы кого за причиндалы и к потолку вместо люстры подвесить надо.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +5
      Сегодня, 20:34
      Валера, там есть еще такой персонаж Боцман. Он из Белоруссии, но жил в Москве, был корешем Тесака, которого потом и сдал. Сбежал на Украину, где лег под Авакова. был членом Азова с самого начала. Редкостный негодяй , у нас в розыске. Его также, если найдут, в плен брать не будут.
      Только вот суть в том, что эти артисты на фронте не воюют, они сидят глубоко в тылу и занимаются пропагандой и болтовней.
      Билецкий, это главная проблема шута. Он номер один, кто может клоуна приговорить и сбросить. Кстати, тоже человек Авакова...
      1. kromer Звание
        kromer
        +3
        Сегодня, 20:41
        Да там этих полно. Одного, самого отмороженного, по кличке Сашко Билый, свои же застрелили. Отморозок редкий был.
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 20:46
          Этот был конкретный , он еще в Чечне против нас воевал. Его завалило спецподразделение Украины Сокол. Аналог нашей буквы А...
          1. kromer Звание
            kromer
            +2
            Сегодня, 20:51
            Цитата: Михаил-Иванов
            он еще в Чечне против нас воевал


            Начальником охраны у Дудаева был.
            1. Михаил-Иванов Звание
              Михаил-Иванов
              +1
              Сегодня, 21:18
              Закончили они одинаково... Нынешние этих переплюнули в области дна...
    2. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 20:36
      Цитата: kromer
      Вот бы кого за причиндалы и к потолку вместо люстры подвесить надо.

      Сразу вспомнился бородатый анекдот:
      -Вы могли бы полюбить радикала?
      -Не подумывал об этом, но- почему бы и нет!!!
      1. kromer Звание
        kromer
        +2
        Сегодня, 20:38
        Цитата: михаилл
        Сразу вспомнился бородатый анекдот:
        -Вы могли бы полюбить радикала?
        -Не подумывал об этом, но- почему бы и нет!!!


        Слышал другой:
        -Вы могли бы полюбить радикала?
        -Простите, ради чего?
        1. михаилл Звание
          михаилл
          +2
          Сегодня, 20:45
          Цитата: kromer
          Слышал другой:

          Анекдотов много на эту тематику. Приведу мой любимый, надеюсь не забанят.
          -Фамилия?
          -Пук.
          -Как?
          -Не Как, просто Пук.
    3. golen Звание
      golen
      -1
      Сегодня, 21:00
      А что, Владимир Владимирович на это санкцию дал? Что то за 4 года ожидания я упустил?
  6. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 20:31
    Из какого морозильника этого персонажа достали?
    Про "вату" и "ватники" уже лет десять не шутят!
  7. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +3
    Сегодня, 20:36
    "Украинство" - это идеологически-общественное вирусное заболевание с максимальным пораженем мозга. Не лечится. Самое неприятное в том, что огромное количество инфицированных "украинством" живут "соседями" России. И что от них ожидать - прогнозировать очень сложно...