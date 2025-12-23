Украинские радикалы обсудили, считать ли Донбасс «ватным»
Украинский радикал Андрей Билецкий (внесён в список террористов и экстремистов в РФ) прокомментировал те «платиновые гарантии безопасности», которые Украины предлагает Дональд Трамп. Напомним, что по этим предложениям гарантий, которые, по словам Трампа, «не будут вечными», Украина может получить аналог 5-й статьи устава НАТО в плане «защиты», но без членства в альянсе.
По словам Билецкого, это пустые слова, которые на деле ничего не значат.
Билецкий, командующий одним из корпусов украинской национальной гвардии:
По заявлению украинского радикала, который в 2022 году клятвенно обещал «деблокировать Мариуполь», если это не работает в отношении стран НАТО, то в отношении Украины, которую не хотят туда принимать, точно работать не будет.
У Билецкого поинтересовались, стоит ли считать Донбасс «ватным»? Такое слово использовал в украинском эфире другой радикал - ведущий. Напомним, что так майданный режим и украинские радикалы продолжают называть своих же соотечественников, которые не приняли майдан и хотят жить в мире с Россией.
Билецкий заявил, что Донбасс не считает «ватным»:
