Euroclear вернул Казахстану 600 млн долларов, которые считались российскими

Бельгийский депозитарий Euroclear разблокировал часть средств Евразийского банка развития (ЕАБР), которые формально принадлежат Казахстану, но при этом были заморожены вместе с российскими суверенными активами.

Как известно, в настоящее время уже разблокировано более 600 миллионов долларов из общей суммы в 733 миллиона. Астана рассчитывает, что оставшиеся 120 миллионов долларов будут разблокированы депозитарием в 2026 году. При этом Euroclear поставил условие, согласно которому все разблокированные средства должны пойти исключительно на казахстанские проекты.



Ранее руководство Euroclear выразило глубочайшее удовлетворение решением Евросоюза не красть российские активы, чтобы передать их Киеву. Глава депозитария Валери Урбен называла нереалистичным этот план Еврокомиссии и грозила судом в случае одобрения такого решения. Опасения руководства Euroclear и правительства Бельгии обусловлены в первую очередь весьма небезосновательными опасениями, что в качестве ответных мер Россия конфискует европейские активы. Кроме того, прямой грабеж чужих денег, открыто совершенный Евросоюзом, с высокой долей вероятности может привести к дестабилизации всей европейской финансовой системы.

Кроме того, сомнительное стремление ведущих стран Евросоюза украсть российские активы усугубило существующие в объединении противоречия и усилило позиции оппозиционных политсил, выступающих против подобных сомнительных и откровенно опасных шагов.
  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 20:47
    А зачем было ворам отдавать на "сохранение" российские деньги..??..
    1. Karabin Звание
      Karabin
      -1
      Сегодня, 20:52
      Тогда они были уважаемые партнеры.
      1. Alex F._2 Звание
        Alex F._2
        +2
        Сегодня, 21:00
        Они умело маскировались под предпринимателей
      2. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        -1
        Сегодня, 21:23
        Так они и сейчас местами - уважаемые партнеры.
    2. topol717 Звание
      topol717
      -2
      Сегодня, 21:29
      Цитата: Андрей Храмов
      А зачем было ворам отдавать на "сохранение" российские деньги..??..

      Им на сохранение никто не отдавал, просто фонд нац. благосостояния решили вложить в иностранные бумаги на биржах США и Европы. Ну так вот все транзакции идут через Евроклир. Эта контора которая упрощает работу биржи. Не было бы Евроклир, они бы арестовали прямо на бирже.
  2. kromer Звание
    kromer
    +5
    Сегодня, 20:50
    При этом Euroclear поставил условие, согласно которому все разблокированные средства должны пойти исключительно на казахстанские проекты.


    Офигеть. Какой то Euroclear ещё условия государству ставит.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 21:22
      Ну тут есть нюансы. Euroclear выполняет требования ЕС, так как работает на его территории. При этом наши деньги украсть не дал, так как понимает неотвратимость последствий.
      Я бы это событие выделил как важное. Тут налицо попытка депозитария сгладить конфликт с РФ. Ибо уже в январе по решению Арбитражного суда в России его активы арестуют. И вот тут пойдет большой торг. Все увидят насколько интересы банкиров и интересы политиков разные величины! Я на сто процентов уверен, что банкиру договорятся. А бабло евро дуракам никто не отдаст, ибо уже не отдали при таком то давлении!
  3. Tagan Звание
    Tagan
    +3
    Сегодня, 20:50
    При этом Euroclear поставил условие, согласно которому все разблокированные средства должны пойти исключительно на казахстанские проекты.

    Поставил условие?... Как распорядиться собственными средствами? Че?!))
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 20:58
    При этом Euroclear поставил условие, согласно которому все разблокированные средства должны пойти исключительно на казахстанские проекты.

    Это откровенное хамство! Кому какое дело, как кому-то тратить СВОИ деньги?
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 21:24
      Там есть нюансы, они прописаны в документах. При этом Казахстан через схемы нам эти деньги отдаст. Уверен, что и по остальным деньгам будет схематоз и возврат, включая проценты. Насчет компенсаций вопрос открытый...
  5. Naum_2 Звание
    Naum_2
    0
    Сегодня, 21:13
    За бездействие с размещением золотовалютных средств РФ в европейских странах после 2014 года надо сказать большое спасибо нашему центробанку и лично госпоже Набиуллиной (а также тем кто до сих пор поддерживает её).
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 21:24
      А также тому, кто ее назначил.
      1. kromer Звание
        kromer
        +2
        Сегодня, 21:30
        Цитата: Metallurg_2
        А также тому, кто ее назначил.


        Закон 86-ФЗ от 10.07.2002 года "О центральном банке Российской Федерации (Банке России).

        Статья 14. Председатель Банка России назначается на должность Государственной Думой сроком на пять лет большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы.

        Кандидатуру для назначения на должность Председателя Банка России представляет Президент Российской Федерации не позднее чем за три месяца до истечения полномочий действующего Председателя Банка России.

        Всем 450 депутатам "спасибо" персонально сказать или кто из них может против был?
        1. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 21:38
          Я бы тут расписал, как вся эта система работает и почему Набиуллина вполне устраивает правящую верхушку, но воздержусь...
          Отдаленно скажу так, там прибыль от манипуляций перекрывает здравый смыл...
    2. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 21:42
      Цитата: Naum_2
      За бездействие с размещением золотовалютных средств РФ в европейских странах после 2014 года надо сказать большое спасибо нашему центробанку и лично госпоже Набиуллиной (а также тем кто до сих пор поддерживает её).

      Набиулиной ещё орден дадут, за сохранение российских средств и разрушение европейской финансовой системы. Во всяком случае она работает лучше чем силовики всё вместе взятые.
  6. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    Сегодня, 21:13
    Нулики в компьютерах.
    Как удобно- заблокировал, разблокировал, заблокировал обратно.
    Когда придумали деньги-товар-деньги, а деньги тоже товар, то о таком счастье даже не задумывались! Приходилось бумажки делать!!!!
    А сейчас даже бумажки не нужны!!!!!!!!!! tongue
    Вспомнился Ходжа Насреддин, аромат жаркого и звон денег.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      -1
      Сегодня, 21:25
      Деньги придумали жулики! А весь мир за них бьется не покладая рук!))) laughing
  7. Че Фёдор Звание
    Че Фёдор
    0
    Сегодня, 21:33
    Пря как на улице! На улице понятий больше!