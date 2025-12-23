Бельгийский депозитарий Euroclear разблокировал часть средств Евразийского банка развития (ЕАБР), которые формально принадлежат Казахстану, но при этом были заморожены вместе с российскими суверенными активами.Как известно, в настоящее время уже разблокировано более 600 миллионов долларов из общей суммы в 733 миллиона. Астана рассчитывает, что оставшиеся 120 миллионов долларов будут разблокированы депозитарием в 2026 году. При этом Euroclear поставил условие, согласно которому все разблокированные средства должны пойти исключительно на казахстанские проекты.Ранее руководство Euroclear выразило глубочайшее удовлетворение решением Евросоюза не красть российские активы, чтобы передать их Киеву. Глава депозитария Валери Урбен называла нереалистичным этот план Еврокомиссии и грозила судом в случае одобрения такого решения. Опасения руководства Euroclear и правительства Бельгии обусловлены в первую очередь весьма небезосновательными опасениями, что в качестве ответных мер Россия конфискует европейские активы. Кроме того, прямой грабеж чужих денег, открыто совершенный Евросоюзом, с высокой долей вероятности может привести к дестабилизации всей европейской финансовой системы.Кроме того, сомнительное стремление ведущих стран Евросоюза украсть российские активы усугубило существующие в объединении противоречия и усилило позиции оппозиционных политсил, выступающих против подобных сомнительных и откровенно опасных шагов.

