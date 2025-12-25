Тенденции развития отечественных РСЗО
РСЗО «Торнадо-Г» в зоне проведения Спецоперации
Российские сухопутные войска имеют многочисленный и развитый парк реактивных систем залпового огня. На вооружении состоят системы нескольких типов, отличающиеся калибром боеприпасов, основными тактико-техническими характеристиками, кругом решаемых задач и т.д. Подобный парк РСЗО постоянно дополняется и совершенствуется. При этом в процессах его развития можно увидеть несколько основных идей и тенденций, которые ложатся в основу новых проектов и определяют их результат.
Новейшая история
Напомним, что до начала десятых годов на вооружении наших ракетных войск и артиллерии имелось три основных РСЗО. Это были 122-мм система 9К51 «Град», 220-мм изделие 9К57 «Ураган» и 9К58 «Смерч» со снарядами калибра 300 мм. Также имелись несколько их модификаций с незначительными отличиями от базовых изделий.
В десятых годах на вооружение поступили две новые РСЗО под общим названием «Торнадо». Этот проект предусматривал модернизацию систем «Град» и «Смерч» с применением современной аппаратуры и компонентов. По итогам такой доработки изделие 9К51 превращалось в 9К51М «Торнадо-Г», а «Смерчи» перестраивались в 9К515 «Торнадо-С».
С определённого времени отечественная оборонная промышленность выпускает только «Торнадо» двух версий. Также проводились ремонт и модернизация техники из строевых частей. В итоге весь или практически весь парк «Градов» и «Смерчей» был обновлён и получил новые возможности.
Система «Ураган» во время подготовки к стрельбе
Ещё в двухтысячных годах была предпринята попытка создать облегчённый вариант «Смерча» с той же номенклатурой 300-мм боеприпасов. Этот проект не увенчался успехом и был закрыт в начале десятых годов. Однако в 2022-23 гг. к такой идее вернулись по опыту проводимой Спецоперации. К настоящему времени обновлённый проект достиг определённых результатов.
Перспективная РСЗО получила название «Сарма́». Ориентировочно, в 2023-24 гг. завершилась разработка этого проекта и была построена опытная техника. Затем она прошла необходимые испытания и подтвердила расчётные характеристики. Кроме того, новая РСЗО попала на один из основных полигонов, возможно, для испытаний.
Согласно зарубежным сведениям, достоверность которых под вопросом, РСЗО «Сарма» уже производится серийно. Первый заказ на такую технику выдали в 2024 г. Министерство обороны закупает такие машины батальонными комплектами. Пока речь шла только о перевооружении нескольких подразделений, но в ближайшем будущем производство может расшириться.
В контексте РСЗО следует вспомнить инженерную систему дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие», принятую на вооружение в начале текущего десятилетия. По сути, это система залпового огня, однако предназначенная для использования собственной номенклатуры боеприпасов. При этом такую технику получают не ракетные войска и артиллерия, а инженерные части.
Боевой расчёт РСЗО «Торнадо-С» за работой
Кроме того, свои аналоги РСЗО имеются у войск радиационной, химической и биологической защиты. Тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк» используются для залповых ударов по силам и объектам противника. Также идёт разработка нового образца такого класса.
Развитие на земле
В последних проектах отечественных РСЗО большое внимание уделялось развитиям наземных средств. В ряде случаев именно улучшенные самоходные пусковые установки внесли основной вклад в общий рост тактико-технических характеристик и боевой эффективности.
Боевые машины РСЗО строятся на доступных серийных шасси нескольких моделей. В рамках проектов «Торнадо» было решено сохранить существующие колёсные платформы марок «Урал» и МЗКТ. Это позволило обойтись без сложной переделки имеющейся техники с переносом агрегатов. Одновременно с этим изделия «Сарма» или «Земледелие» сразу строились на одном из актуальных шасси.
Все современные проекты РСЗО предусматривают использование современной электроники для управления огнём и решения вспомогательных задач. Во всех случаях применяется практически идентичный комплекс на современных компонентах. В него включаются система навигации с повышенной точностью определения координат, баллистический компьютер, средства связи и, при необходимости, другие приборы.
«Торнадо-С» ведут стрельбу
Подобная электроника позволяет более точно определять координаты огневой позиции и более эффективно рассчитывать данные для наводки. Эти меры, в конечном итоге, повышают точность огня. Кроме того, в некоторых проектах РСЗО предусматриваются дополнительные приборы-программаторы для управления электроникой боеприпасов.
Результаты стрельбы зависят не только от собственных возможностей РСЗО. Большое значение имеет точность разведки, скорость передачи целеуказания и иные факторы. Это предъявляет повышенные требования к средствам связи, системам управления войсками и т.д. Для управления огнём подразделений используются современные автоматизированные системы тактического звена.
По итогам таких модернизаций РСЗО получают возможность стрельбы не только по площадям, но и по одиночным малоразмерным целям. При этом они становятся своего рода аналогом тактических ракетных комплексов, но со своими характерными преимуществами.
Модернизированные и новые отечественные РСЗО также получают дистанционно управляемые приводы наводки. Они упрощают работу расчёта, а также сокращают время на подготовку к стрельбе или на сворачивание перед уходом. В целом речь идёт не только об удобстве, но и о быстродействии и повышении живучести.
ИСДМ «Земледелие» готовится к минированию
В связи с появлением и широким распространением новых видов ударных средств, вновь стал актуальным вопрос живучести. В случае со строевой техникой в зоне боевых действий его решают за счёт маскировки и разнообразных навесных элементов защиты. При этом новые образцы РСЗО сразу получают бронирование критически важных элементов. На фоне «традиционных» РСЗО выгодно выделяется техника войск РХБЗ. Изделия «Солнцепёк» строятся на бронированном танковом шасси и имеют штатную защиту пакета направляющих.
Новые боеприпасы
Отечественные РСЗО, как полностью новые, так и модернизированные, используют широкую номенклатуру реактивных снарядов. Выпускаются боеприпасы калибра 122, 220 и 300 мм с разными характеристиками, боевым оснащением, дополнительными приборами и т.д.
Развитие номенклатуры боеприпасов идёт по нескольким путям. Прежде всего, разрабатываются ракеты с повышенной дальностью стрельбы. Например, в середине десятых годов на вооружение поступила ракета 9М542 для системы «Торнадо-С». Она получила новый твердотопливный двигатель, при помощи которого летит на 120 км. В свою очередь, новые боеприпасы для "Торнадо-Г", такие как 9М521 или 5М522, позволили довести дальность с 20 до 38-40 км. Развиваются и боеприпасы для тяжёлых огнемётных систем.
Российские предприятия неоднократно демонстрировали управляемые и корректируемые боеприпасы для РСЗО. Несложные электронные системы и средства управления позволяли резко повысить точность попадания вне зависимости от дальности полёта. Вместе с усовершенствованными системами управления огнём такие ракеты дают значительный прирост боевой эффективности.
ТОС-1А «Солнцепёк» на пути к огневой позиции
Штатные боеприпасы для «Града», «Урагана» или «Смерча» несут моноблочные или кассетные осколочно-фугасные, зажигательные и иные боевые части. БЧ таких классов постоянно модернизируются, а также создаются новые. Имеется целый набор кассетных частей с разным наполнением — суббоеприпасами малой массы, самонаводящимися боевыми элементами и т.д. Предложено несколько вариантов ракет-носителей беспилотного летательного аппарата. Это может быть разведывательный БПЛА или барражирующий боеприпас.
Существует ряд ракет разных калибров с кассетами, несущими противотанковые и противопехотные мины. Особый интерес в этом контексте представляют боеприпасы для ИСДМ «Земледелие». Эти ракеты сразу создавались в качестве средства доставки современных мин. С их помощью обеспечивается оперативное минирование нужных участков на дальностях до 10-15 км.
Свои собственные боеприпасы используют и системы «Солнцепёк». Для них предназначаются ракеты нескольких типов с термобарическими боевыми частями. Каждый такой боеприпас несёт большое количество огнесмеси, за счёт чего достигается высокое могущество.
Положительные результаты
Современная реактивная система залпового огня включает несколько основных компонентов, каждый из которых вносит свой вклад в общий результат. От базового шасси зависит мобильность боевой машины и её способность быстро выходить на позицию или покидать её. Системы управления и связи определяют общие показатели точности, а от ракет и их оснащения зависит воздействие на выбранные цели.
РСЗО «Торнадо-Г» накрыла позиции противника
Нетрудно заметить, что в последние десятилетия развитие российских РСЗО, в целом, идёт по всем этим направлениям. При необходимости внедряются новые платформы, а также используется электроника с необходимыми функциями. Также разрабатываются новые образцы ракет всех калибров с разными возможностями. Параллельно идёт развитие аналогичных систем, не предназначенных для ракетных войск и артиллерии.
Современные отечественные РСЗО всех типов, а также техника схожего облика с близкими функциями, активно применяются в зоне проведения Спецоперации. Они демонстрируют свои возможности, а также на практике подтверждают правильность использованных технических решений. Кроме того, нарабатывается полезный опыт, который затем используется при доработке и совершенствовании систем.
Таким образом, реактивная артиллерия всё ещё имеет значительный потенциал для развития. Российская оборонная промышленность и армия используют его и получают новые результаты, положительно влияющие на боевое применение техники. Очевидно, что развитие РСЗО не остановится на достигнутом, и их характеристики продолжат расти.
