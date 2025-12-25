1943. Бронетанковая техника в боях за Корсику. Controcarri против StuG



Район боевых действий штурмовой бригады «Рейхсфюрер СС» на Корсике



Генерал Уго Де Лоренсис (в центре). Восточный фронт, Миллерово, август 1942



StuG III Ausf.G на Корсике

В одном населённом пункте перед аэродромом Борго итальянцы пропустили несколько немецких подразделений, но затем внезапно открыли огонь, когда через деревню проходила пехотная рота, и взорвали большой мост. В этом бою у нас были потери. (Источник — рапорт унтерштурмфюрера Альфреда Тоса (Alfred Thos) от 15.9.1943. Военный архив Фрайбург. Nr. 756-173)



Погибший боец «RFSS» на Корсике





Новое задание: по возможности захватить железнодорожный мост неповреждённым. Осторожно мы подкрались к мосту, обеспечили охранение, поползли на мост и затем стремительным броском вышли на противоположный берег. Я быстро перерезал взрывные провода. Затем завязалась перестрелка с вражеской охраной. В короткой паузе мы сняли заряды. После этого противник вновь атаковал. Снова перестрелка, затем короткое затишье. Оставшиеся заряды были удалены, взмыли осветительные



Теперь противник, очевидно, знал, что мост твёрдо находится в наших руках. Всё это было выполнено без потерь молодыми солдатами без боевого опыта. К 22 часам мост был открыт для движения техники. Я отправил связного назад. Подошли штурмовые орудия. Один унтер-штурмфюрер, командир танка, окликнул меня по имени. Затем мы взобрались на танки и продолжили движение на Бастию. Взрывной заряд в среднем устое моста, к сожалению, мы не смогли извлечь: он был глубоко заложен и сильно засыпан мешками с песком. После 20 километров движения мы внезапно остановились — мы слишком далеко оторвались от колонны. Около 18 часов я получил задание: установить, свободны ли населённый пункт и автомобильный мост от противника и пригоден ли мост для движения. Результат: автомобильный мост был полностью разрушен, однако железнодорожный мост, который хорошо просматривался в бинокль, ещё находился в исправном состоянии. Мы быстро вернулись назад, и я доложил обстановку.Новое задание: по возможности захватить железнодорожный мост неповреждённым. Осторожно мы подкрались к мосту, обеспечили охранение, поползли на мост и затем стремительным броском вышли на противоположный берег. Я быстро перерезал взрывные провода. Затем завязалась перестрелка с вражеской охраной. В короткой паузе мы сняли заряды. После этого противник вновь атаковал. Снова перестрелка, затем короткое затишье. Оставшиеся заряды были удалены, взмыли осветительные ракеты , велась стрельба, затем взорвались ручные гранаты. Наконец снова наступила тишина.Теперь противник, очевидно, знал, что мост твёрдо находится в наших руках. Всё это было выполнено без потерь молодыми солдатами без боевого опыта. К 22 часам мост был открыт для движения техники. Я отправил связного назад. Подошли штурмовые орудия. Один унтер-штурмфюрер, командир танка, окликнул меня по имени. Затем мы взобрались на танки и продолжили движение на Бастию. Взрывной заряд в среднем устое моста, к сожалению, мы не смогли извлечь: он был глубоко заложен и сильно засыпан мешками с песком. После 20 километров движения мы внезапно остановились — мы слишком далеко оторвались от колонны.



Военнослужащие «RFSS» с автомобилем Steyer 1500. Корсика, 1943 г.

Нашим самоходным установкам удалось добиться нескольких попаданий даже с короткой дистанции (200–400 метров), однако без положительного результата. Капитан Ассанти, установив неэффективность 47/32-мм пушки против брони вражеских танков, получил от вышестоящего офицера приказ отойти на исходные позиции. Под непрерывным градом вражеских снарядов всем пяти самоходным установкам удалось вернуться назад.

Во второй половине дня, ввиду невозможности остановить немецкое наступление, особенно танков, которые, казалось, были мало чувствительны даже к многочисленным попаданиям наших 75-мм снарядов, […] наши действия из наступательных превратились в оборонительные.

(Источник — Де Лоренцис, стр. 266)

Хорошо оборудованные батареи вели огонь с гор и сдерживали наше продвижение, которое было стеснено тем, что мы были прижаты к единственной прибрежной дороге. Итальянцы сражались исключительно упорно!

Примерно в середине Корсики, у небольшого портового городка, наша рота развернулась для атаки на Бастию. Я сам командовал одним из пехотных отделений. Мы все расселись на подготовленные штурмовые орудия и в вечерних сумерках двинулись в сторону Бастии. Спустя некоторое время мы на наших боевых машинах достигли высоты у аэропорта Бастии (Примечание автора — речь шла об аэродроме Борго). На самом аэродроме находилась лишь немецкая пожарная команда, которая смогла помешать взлёту итальянских самолётов. Затем мы продвинулись до ипподрома Бастии (Примечание автора — он находился в Бигулье), где уже стояла наша 8,8-см зенитная артиллерия, оказавшая нам огневую поддержку. К этому времени уже стемнело.

(Источник — «Im gleichen Schritt und Tritt», стр. 34)



Немецкие минометчики на Корсике. Вероятно они из состава 3-го батальона 870-го гренадерского полка

Итальянские солдаты трубили в трубы, поднимая атаку против нас. Итальянская артиллерия начала обстрел, а итальянские солдаты окопались за кладбищем и оттуда открыли по нам огонь. Тогда наш командир (штурмбаннфюрер Макс Даллинґер) сказал нам: «Если мы не прорвёмся сегодня ночью, мы уже не прорвёмся. После этого мы били из всех стволов по итальянцам, укрепившимся за кладбищем (Примечание автора: речь шла о кладбище Монтезоро, рядом с которым, у дороги на перевал Тегиме, стояли самоходные установки XX противотанкового батальона), к обстрелу подключились и реактивные миномёты. Когда итальянские солдаты увидели, что мы идём в атаку, они начали отступать. После этого мы продвинулись через город Бастию вплоть до порта.



Расчет 8,8-см орудия бригады «RFSS» на Корсике



Итальянские солдаты осматривают подбитые немецкие штурмовые орудия

Подразделения из района Бастии, после того как они также выдержали вражеские просачивания, в ходе которых противник потерял несколько танков, поражённых нашими 105-мм орудиями, […] отошли к перевалу Тегиме.

(Источник- Де Лоренцис, стр. 266)



StuG III в порту Бастии. Хорошо видны руны СС и редкий вариант «бальненкройц»

Взвод, будучи вынужденным двигаться по дороге одной колонной, продвинулся до первых домов Патримонио, где ведущая машина была поражена 75-мм снарядом, выпущенным вражеским 28-тонным танком, находившимся на позиции у дороги. Снаряд буквально пробил лобовую броневую плиту толщиной более 30 мм и вывел из строя 47-мм пушку. […] Осознав обстановку, командир взвода приказал отходить на исходные позиции. Это решение было принято своевременно, поскольку две другие машины оказались бы втянуты в неравный бой с танком, который значительно превосходил их как по огневой мощи, так и по бронезащите, и при этом у них не было никакой возможности действовать вне дороги.

(Источник- AUSSME, D.S., b. 20325)



Танк Pz IV в Бастии



Бастия во время боев 1943-го года