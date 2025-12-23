США в 2025 году в 77 раз сократили помощь Украине

В уходящем 2025 году США в 77 раз сократили помощь Украине, вследствие чего объемы военных поставок ВСУ существенно снизились. При этом вероятность того, что Вашингтон в ближайшие годы вернется к прежнему уровню поддержки Украины, крайне мала.

За период с января по октябрь 2025 года финансовые поступления Киеву из Вашингтона сократились с 38,7 миллиардов долларов до 500 миллионов. На 2026—2027 годы Пентагон заложил на помощь Киеву ежегодно по 400 миллионов долларов. Как отмечает издание Politico, рассчитывать на скорую смену курса Вашингтона не приходится, поскольку американский президент Дональд Трамп крайне скептически настроен по отношению к помощи Украине и покидать Белый дом не собирается. По словам вице-президента США Джеймса Вэнса, администрация Трампа ставит помощь своим пожилым и социально-уязвимым гражданам выше финансовой поддержки Украины.



В то же время решение Евросоюза отказаться от кражи замороженных российских активов для помощи Киеву, по мнению американского издания, стало стратегической ошибкой, которая подставила Украину под удар. Сумма в 90 миллиардов евро, с трудом выделенная Европой Украине на ближайшие два года, явно является недостаточной.

Кроме того, решение Евросоюза, касающееся продолжения финансирования Украины, усугубило и без того глубокий раскол среди европейских лидеров, благодаря чему добиться выделения следующего крупного транша будет довольно проблематично, поскольку к уже отказавшимся финансировать Киев Венгрии, Словакии и Чехии присоединятся новые скептически настроенные члены объединения.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 21:32
    Ничего нового! Трамп перекрыл кран с которого демократы мыли деньги себе на политику. Но, в замен стал продавать оружие евролохам, которые его отдают хохлу...
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +1
      Сегодня, 21:37
      Вот именно , деньгами не помогает , но продает оружие через Европу , при этом наживается хорошо .
      Поступают сведения , что Украина выводит войска из Северска .
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 21:39
        Что значит выводит войска из Северска??? Он уже наш!))) Пару недель как забрали)))
        1. Кузнец 55 Звание
          Кузнец 55
          0
          Сегодня, 21:45
          Вопрос не ко мне . Немецкая пресса пишет . Может спали до сих пор ?
          Или приказ только сейчас поступил ?