Победа СССР в «холодной войне», обернувшаяся поражением
Угроза новой Великой депрессии
Как уже ранее отмечалось, к 1980-м годам США оказались, как и перед Второй мировой войной, перед угрозой Великой депрессии-2. Это кризис капитализма, невозможность бесконечно расширять финансовый пузырь, жизнь в долг, грабить планету. США тогда смогли развязать мировую войну, используя в качестве болванов («пушечного мяса») фашистскую Италию, нацистскую Германию и Японскую империю. И вышли из войны сверхдержавой. Только с Россией промахнулись (Истоки Второй мировой войны: США против всех).
Уже в 1975 году США с их союзниками понесли тяжелое военно-политическое поражение во Вьетнаме. Это сильно ударило по психике западного, американского общества. Американцы были деморализованы. Одновременно будущие глобалисты (т. н. «глубинное государство») подрывали мораль общества программой «секс, рок-н-ролл и наркотики». Началась масштабная наркотизация, культурно-моральная деградация США, всего Запада.
Попутно арабский, мусульманский мир нанёс удар по Западу энергетическим «Пёрл-Харбором» 1973 года. В 1975 году западники подписали в Хельсинки соглашение с Москвой, признав итоги Второй мировой войны и русскую сферу влияния в Восточной и Южной Европе. Это была мощная дипломатическая победа Советской России.
Гонка вооружений казалась бессмысленной. Русские создавали просто какое-то созвездие дивных изобретений в сфере космоса, ракетостроения, самолетостроения и т. д. Русские «левши» создавали оружие более дешёвое и качественное, чем на Западе.
Запад проигрывал с точки зрения науки, образования и культуры. Советский человек образца 70-х годов на голову превосходил среднего американца или европейца. Русская школа была лучшей в мире, поэтому её копировали в странах Восточной Азии (и теперь по коэффициенту интеллекта опережают весь мир). Западники скатывались в алкоголизм, наркоманию и сексуальные извращения. Не в виде исключения, как раньше или в СССР, а как массовые социальные болезни, угрожающие будущему всей цивилизации. Это уже начиналась инволюция (упрощение), деградация всей цивилизации.
Американская общественность и пресса, как будто работая на Москву, постоянно критиковали, дискредитировали американские власти, спецслужбы и армию (как советская общественность и пресса в годы поздней «перестройки» и «реформ»).
Доллар дешевел. Серьёзные аналитики писали, что дни его сочтены. Что нефтедолларовая система – это пузырь, который вскоре лопнет. Экономика США была на спаде. Быстро рос государственный долг. С 1975 по 1981 г. американцы на фоне активной космической программы СССР не совершили ни одного пилотируемого полёта.
Америка отступала. Вьетнам, Лаос, Эфиопия и Никарагуа. Исламская революция в Иране, которая свергла прозападный режим шахов. Крупная ближневосточная «бочка нефти» стала врагом западного мира.
Американские верхи боялись, что на смену миролюбивому режиму Брежнева придут молодые, энергичные коммунисты. Люди с волей и разумом вроде Сталина, Берии, Королёва и Челомея. Тогда «коллективному Западу» во главе с США конец.
В Вашингтоне понимали, что либо они опрокинут СССР и разграбят ресурсы Советской цивилизации, продлив существование дряхлеющего Запада, либо придёт жесточайший кризис, из которого можно и не выйти. Либо победа в «холодной войне» (по сути, это была Третья мировая война), либо поражение и кризис. Либо долларовая система и капитализм спасутся, захватив огромные ресурсы СССР и социалистического блока, разграбив тамошние сокровищницы природных богатств, технологий, «мозгов», собственности, рабочей силы, либо хищному Западу конец. Либо США удержат власть над важнейшими регионами планеты, включая «нефтяные бочки», либо они перейдут в советскую сферу влияния.
Западному миру, изначально созданному на грабительской, паразитической платформе, постоянно нужна свежая кровь. Ресурсы и энергия. Как вампиру из голливудских фильмов. Как только энергия заканчивается, начинается ломка, а затем агония. Для существования нужен постоянный приток свежей крови, энергии.
Странам «золотого миллиарда», чтобы продлить своё сытое, благополучное существование образца 60–70-х годов («витрина капитализма»), нужно было найти новый источник ресурсов, энергии, захватить новые рынки сбыта. Получить новые сотни миллионов потребителей-рабов для своей мировой пирамиды. А для этого нужно было сокрушить социалистический лагерь во главе с Красной империей. Захватить, ограбить и освоить советскую сферу влияния. Разграбить богатейшие на планете запасы Русского мира.
Победа СССР, обернувшаяся поражением
По мнению умнейшего советского русского историка, философа и аналитика Андрея Фурсова, в 1975 году Красная империя уже одержала победу в классической «холодной войне». США и страны «золотого миллиарда» отступали, терпели поражения в военно-дипломатическом, политическом противостоянии с СССР. При этом быстро развивался т. н. «Третий мир», который начинал конкурировать с Глобальным Севером.
Чтобы взять вверх над советской цивилизацией, на Западе пришлось провести своего рода политико-экономическую мобилизацию. Глобализацию, когда военно-экономическую мощь США подкрепили технологической, экономической и финансовой мощью бывших сателлитов Америки – Японии и Западной Германии (ФРГ). А сами США стали «командным центром» глобалистов, «глубинного государства». Не только государством, но и кластером (объединением), матрицей транснациональных корпораций и банков.
Мирового финансового капитала, тесно связанного с военно-промышленным комплексом. Когда государства и армии воюют, гибнут и ломаются судьбы миллионов людей, а банкиры и плутократы обогащаются. Ярчайший пример – нынешний украинский фронт. Миллионы обычных людей, русских людей (русов-великорусов и русов-малороссов) гибнут, становятся калеками, беженцами, в руины превращаются целые города, некогда процветавшие в СССР. А единицы упырей-банкиров, олигархов, плутократов, политиков в Киеве, Лондоне, Брюсселе, Париже, Берлине, Цюрихе и Вашингтоне получают свой гешефт-прибыль.
К сожалению, СССР в этот момент уже вошёл в системный кризис. Особенно ярким был кризис руководства. Это был и внутренний кризис, и кризис некомпетентности, и психологическая, морально-волевая слабость верхушки Союза. Как говорит пословица, «рыба гниёт с головы». Красная империя была могуча, непобедима в войне, могла выдержать любую напасть. Однако во главе советской сверхдержавы оказались люди с местечковым, торгашеско-мещанским сознанием. Не жрецы и воины, а торгаши, мелкие буржуа-кулаки.
С этого и началось горбачёвское «новое мышление». Горбачёв и его команда начали сдавать одну позицию в мире за другой, лишь бы сохранить власть, лишь бы их похвалили, дали печеньку.
Всё по классике: «Вот сидят буржуины и думают: что же это такое им делать? Вдруг видят: вылезает из-за кустов Мальчиш-Плохиш и прямо к ним.
— Радуйтесь! — кричит он им. — Это всё я, Плохиш, сделал. Я дров нарубил, я сена натащил, и зажёг я все ящики с чёрными бомбами, с белыми снарядами да жёлтыми патронами. То-то сейчас грохнет!
Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в своё буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья.
Сидит Мальчиш-Плохиш, жрёт и радуется».
А из этого мещанского желания «красиво жить», сохраняя личное и групповое потребление на уровне «золотого века» СССР, вытекало уже и прямое предательство вкупе со сговором Москвы с «коллективным Западом» со сдачей не только всех позиций в мире, но и самой Советской цивилизации.
Ко всему добавились провалы во внешней политике СССР. Когда Москва тянула за счёт Русской державы и русского народа разного рода «дружественные» режимы в Африке, Азии. При этом когда в самой РСФСР (историческая Великая Россия) во многих местах не было хороших дорог, а многие города и посёлки были серыми и неблагоустроенными. Также Москва на рубеже 70–80-х годов умудрилась «воевать» на три фронта: с западным миром; с маоистским Китаем, который во главе с Дэн Сяопином наладил отношения с США и начал переход к капиталистической экономике; и мусульманским миром.
При этом у Красной империи были все шансы обыграть коллективный Запад во главе с США. Ничего непоправимого в начале 80-х ещё не было. Для этого было всё необходимое: наука и образование, народ с огромным созидательным потенциалом, лучшая в мире армия и КГБ, чтобы подавить любую «пятую колонну» на украинах-окраинах и в самой Москве.
Советский Союз имел все шансы измотать США в гонке вооружений, делая ставку на ассиметричные ответы и прорывные технологии. Совершить экономическое чудо, стать центром нового рывка в научно-техническом развитии всего человечества. Совершить первый полёт на Марс (к чему ныне зовёт Илон Маск, понимая всю важность этого события для человечества), обогнав весь мир на 50–100 лет.
Однако вверх взяли тогдашние «крысы», которые просто слили передовую цивилизацию планеты.
Аланг (Индия). На переднем плане флагман космического флота СССР судно «Космонавт Юрий Гагарин», частично распиленное на металлолом, а за ним в очереди ждет своей участи второе по величине судно космического флота «Академик Сергей Королев». Напомню, что в СССР существовал уникальный Космический флот, или Служба космических исследований Отдела морских экспедиционных работ АН СССР (СКИ ОМЭР) — подразделение, подчинённое Академии наук СССР (формально) и Министерству обороны СССР (фактически), имевшее в своём ведении научно-исследовательские суда, предназначенные для обеспечения космических программ СССР. К концу 1978 года флот СКИ ОМЭР насчитывал 11 судов, базировавшихся в Одессе и Ленинграде. После развала Союза этот уникальный флот был уничтожен. Зачем дикарям Космический флот?! Их удел — «пампить нефть»
Информация