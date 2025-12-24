Думаю, это рождественская шутка, но в каждой шутке есть доля правды.

А я не удивлюсь, если подобный запрет введут.

Запрещать салат, конечно, не будут, но обвинят Россию в том, что это она «подрывает устои» нашего европейского общества.

Советский салат «Оливье». Запретный плод сладок.

Прибалтийская пресса пишет о том, что власти якобы «готовы отреагировать» на внесение салата «Оливье» в кулинарный стандарт русской кухни. Причиной такой готовности является то, что при всей тотальной дерусификации жители Эстонии, Латвии и Литвы «продолжают использовать русскую (советскую) кухню», и это вызывает раздражение у местных «элит».Эстонское издание «Постимэес» вышло с материалом, в котором говорится, что власти страны якобы могут ввести запрет на салат «Оливье», так как «он является наследием советского прошлого» и при этом продолжает оставаться популярным блюдом (особенно новогодним) у местного населения.Если верить эстонской прессе, то власти обратили внимание на стабильную популярность этого блюда у эстонцев в связи со статистикой роста приобретения в торговых точек его традиционных ингредиентов - консервированного зелёного горошка и майонеза.«Постимэес» пишет о том, что по соцсетям поползли слухи о намерении властей ввести запрет на салат.Если это не «клюква», то интересно, каким образом эстонские власти собираются этот запрет контролировать?Сами эстонские власти заявляют о том, что информация не соответствует действительности, и что запрета не будет. Однако сами же граждане напоминают официальному Таллину о том, как в своё время обстояло дело с фигурой «Бронзового солдата» - памятником советским воинам, погибшим за освобождение Эстонии от нацистов. Сначала заявляли, что слухи о демонтаже «не соответствуют действительности», затем памятник всё же демонтировали, собираясь отправить на свалку и лишь под нажимом общественности решили его сохранить, перенеся на мемориальное кладбище.Комментарии эстонских пользователей (перевод):