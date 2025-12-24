По Эстонии поползли слухи о якобы намерении запрета «советского» салата «Оливье»

По Эстонии поползли слухи о якобы намерении запрета «советского» салата «Оливье»

Прибалтийская пресса пишет о том, что власти якобы «готовы отреагировать» на внесение салата «Оливье» в кулинарный стандарт русской кухни. Причиной такой готовности является то, что при всей тотальной дерусификации жители Эстонии, Латвии и Литвы «продолжают использовать русскую (советскую) кухню», и это вызывает раздражение у местных «элит».

Эстонское издание «Постимэес» вышло с материалом, в котором говорится, что власти страны якобы могут ввести запрет на салат «Оливье», так как «он является наследием советского прошлого» и при этом продолжает оставаться популярным блюдом (особенно новогодним) у местного населения.



Если верить эстонской прессе, то власти обратили внимание на стабильную популярность этого блюда у эстонцев в связи со статистикой роста приобретения в торговых точек его традиционных ингредиентов - консервированного зелёного горошка и майонеза.
«Постимэес» пишет о том, что по соцсетям поползли слухи о намерении властей ввести запрет на салат.

Если это не «клюква», то интересно, каким образом эстонские власти собираются этот запрет контролировать?

Сами эстонские власти заявляют о том, что информация не соответствует действительности, и что запрета не будет. Однако сами же граждане напоминают официальному Таллину о том, как в своё время обстояло дело с фигурой «Бронзового солдата» - памятником советским воинам, погибшим за освобождение Эстонии от нацистов. Сначала заявляли, что слухи о демонтаже «не соответствуют действительности», затем памятник всё же демонтировали, собираясь отправить на свалку и лишь под нажимом общественности решили его сохранить, перенеся на мемориальное кладбище.

Комментарии эстонских пользователей (перевод):

Думаю, это рождественская шутка, но в каждой шутке есть доля правды.

А я не удивлюсь, если подобный запрет введут.

Запрещать салат, конечно, не будут, но обвинят Россию в том, что это она «подрывает устои» нашего европейского общества.

Советский салат «Оливье». Запретный плод сладок.
  1. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 06:16
    Да, ладно! laughing Троллинг наверное. Хотя эти пpидypки могут и на такое пойти.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Сегодня, 06:26
      Шпроты ещё есть? вот и "хавайте" их, вам этого достаточно! fool
  3. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 06:21
    Блины,холодец, борщ (назло хох.лам) - там много ,чего еще можно зпрещать
    1. Горыныч1 Звание
      Горыныч1
      0
      Сегодня, 06:25
      Делов то... Будут трескать брюссельскую капусту. Толерантность... wassat
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 06:22
    В нацистской эээээээстонии могут устроить любые запреты, лишь бы было все против русского.
  5. Setavr Звание
    Setavr
    0
    Сегодня, 06:23
    Французский же ж?
    smile
    1. Konnick Звание
      Konnick
      0
      Сегодня, 06:27
      Цитата: Setavr
      Французский же ж?

      Автор этого салата француз похоронен на Введенском кладбище в Москве и на его могилу повара приносят цветы. В Италии например этот салат называют русским
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 06:26
    В Эстонии водитель автобуса слушал песню из России...уволили бедолагу.
    Нацистам Эстонии нынче праздник.
  7. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 06:32
    Борьба, так борьба! Нужно установить размер премии за донос об случаях употребления салата. И включить эти расходы в бюджет. Может, даже в военный.